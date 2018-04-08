«Многие готовы сортировать мусор и даже доплачивать немного за допконтейнеры»

Леонид Абрамов рассказывает о двухнедельном эксперименте по раздельному сбору мусора

В четверг Ильсур Метшин встретился с жителями поселка Осиново по поводу строительства на территории поселка мусоросжигательного завода (МСЗ). В ходе эмоционального разговора можно было вычленить довольно многочисленные призывы жителей организовать раздельный сбор мусора еще до старта строительства МСЗ, что как минимум на словах продемонстрировало ответственную экологическую позицию горожан. Мэр же в свою очередь раз за разом ставил под сомнение, что эти намерения люди готовы довести до конца. Леонид Абрамов, историк и краевед, две с лишним недели практикует раздельный сбор мусора. Он рассказал «Реальному времени», насколько это хлопотно, а также поделился своими соображениями о «мусорной» проблеме.

Моя семья озадачилась «мусорной» проблемой еще лет 10 назад, тогда мы проживали в Азино, жена была беременна, и нас беспокоило, что все время горела Самосыровская свалка. Я увез супругу из Казани, чтобы она и наш будущий ребенок не дышали этой гарью. А две недели назад я решил поставить эксперимент, насколько реально сортировать мусор в домашних условиях.

Я попробовал и пришел к выводу, что это вполне реально и через какое-то время превращается в привычку. Выяснилось, что этот процесс касается всех членов семьи, не один человек должен все контролировать, каждый должен участвовать. Так что это элемент самосознания внутри одной ячейки, вся семья должна принять: «Да, мы сортируем мусор».

Фото Максима Платонова с выставки «Ноль отходов»

Основное, что нужно было делать — это сортировать пластик, стекло и бумагу (металл встречается очень редко).



Но много других «заморочек».

Например, если в бутылке осталась жидкость, ее нужно вылить, еще лучше — промыть бутылку, чтобы в ней ничего не кисло. Выбросить мусор сразу, как только продукт кончится, не получается, его нужно подкопить, а разные категории мусора накапливаются в разном темпе. Значит, желательно отвести под мусор отдельное помещение, оно в квартире не всегда есть. Мне проще, у меня частный дом, я отвел место в предбаннике. В условиях квартиры выделить место для сортированного мусора сложнее, но, уверен, возможно.

Следующий вопрос — куда выбрасывать. В моем поселке контейнеров для раздельного сбора мусора нет, я нашел их недалеко от дома тещи, в Азино — туда я отвожу пластик. А контейнер для стекла есть у «Икеи». Хорошо бы подобные зоны появились около других торговых центров, да у любой «Пятерочки».

За две недели мне пришлось вывозить мусор раза четыре, проблем в этом я не вижу.

Что остается — это пищевые отходы, которые безопасны для утилизации, но я думаю над тем, как в домашних условиях перерабатывать и эту категорию мусора — как только сойдет снег, займусь обустройством компостной ямы. Современные биопрепараты позволяют перерабатывать бытовые отходы в удобрение очень эффективно.

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Готовьте кнуты и пряники

Многие, как я, готовы сортировать мусор и даже доплачивать небольшую сумму в рамках счета на услуги ЖКХ за дополнительные контейнеры. Для таких нужно создавать условия. Например, начнется дачный сезон, можно установить по главным дачным и коттеджным маршрутам контейнеры для приема стекла и пластика — несложно закинуть в багажник лишний пакет. Думаю, такие площадки могли бы появиться в районе «Тасмы», Дербышек, поселка Отары, в Залесном, Салмачах, Константиновке — с указателями, световыми вывесками, узнаваемыми логотипами. Сначала по пути за город и обратно оставлять мусор в таких местах будут такие, как я. Позже подтянутся и другие, потому что люди хорошо реагируют на моду.

Да, раздельный сбор мусора прибавляет хлопот, но как приходит мода на то, чтобы не бросать мусор мимо урны, сдавать батарейки, так придет и мода на сортировку мусора, она уже идет от торговых центров. Конечно, всегда найдутся несознательные, которые будут бросать все в одну кучу, понятно, что не только пропаганда, но и контроль и наказание должны сделать свое дело.

Метод кнута и пряника — рабочий инструмент. Сознательность граждан будет формироваться с постоянным шумом вокруг проблемы. Если «Эфир», который каждый вечер смотрит весь город, станет давать разъяснения о раздельном сборе мусора, это войдет у многих в привычку. А дальше — по накатанной. Со временем люди перестанут брезгливо морщиться, произнося слово «мусор». Ну и что, это ведь наш мусор. Пока мы к этой проблеме относимся отстраненно, не понимая, что она — наша общая. Со временем вопрос станет для всех своим — неизбежно, потому что планета так развивается. Уверен, должен появиться и «мусорный» факультет на стыке дисциплин.

Фото Максима Платонова с выставки «Ноль отходов»

Не только фанатики-экологи

Я недавно слушал рассказ о китайском городе с 7 млн жителей — городе среднего размера, где люди задыхаются от смога и где почти не осталось природы. Вот где проблема экологии стоит в полный рост. Мы киваем на немецкий опыт, где проблемой мусора занялись 20 лет назад. Но ведь занялись они этим не от хорошей жизни, а потому что даже купаться во многих реках ФРГ было нельзя, все были изгажены. Так развитая немецкая промышленность влияла на экологию.

Мало кто вспомнит, но именно из-за того, что они тогда осознали экологическую проблему как насущную, даже возникло мощное политическое движение, и партия «зеленых» стала собирать треть голосов избирателей. Сложно представить такое в нашей неразвитой политической системе, но понимание, что вопрос экологии касается не только фанатиков от экодвижения, приходит с экстраполярностью, которую мы наблюдаем: то, что сейчас единица, через минуту становится десяткой, а через десять — сотней. Сложно представить, насколько больше мусора сейчас производит город, чем в советские времена.

Наше счастье, но и наша беда в том, что в России все так хорошо с территориями и ресурсами. Мы могли бы спать спокойно еще очень долго. Но красная черта перейдена, это показали события в Москве.



Фото Максима Платонова

Не буду говорить за всю Россию, но для Казани точно наступил удачный момент, когда можно и нужно принимать превентивные меры. У нас миллионный город. Мы не Москва, где живут 14—20 миллионов человек. У нас проблему мусора можно решить сознательностью, и, кажется, мы подошли к черте, на которой пора отвечать за потребительский рай.