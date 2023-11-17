Казань получила паспорт готовности к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань получила паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 года. Соответствующий документ городу вручило Приволжское управление Ростехнадзора по результатам проверки, сообщает пресс-служба мэрии.

Оценка готовности города проводилась ведомством начиная с 16 сентября. При этом отопительный период стартовал в столице республики 5 октября.

— Мы начинаем готовиться к новому отопительному периоду уже на следующий день после окончания предыдущего периода. И, несмотря на то, что это очень масштабная и кропотливая работа (объектов много, и везде есть свои особенности, сложности), мы не нарушили установленные нормативами сроки ни на один день, наоборот, много где дали тепло с опережением, — сказал мэр города Ильсур Метшин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В столице Татарстана к зиме подготовили все шесть крупных источников теплоснабжения: ТЭЦ-1, 2, 3, районные котельные «Савиново», «Горки», «Азино, а также 128 котельных АО «Казэнерго» и 53 ведомственные котельные.

В 2023 году выполнена модернизация трех котельных по адресам: ул. Курчатова, 5, ул. Жуковского, 5, ул. Тополевая, 6. Рабочие заменили и реконструировали более 41 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

К пуску тепла в установленный срок были подготовлены все 853 объекта социальной сферы, в том числе 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения. Во многие учреждения социальной сферы тепло было подано по заявкам досрочно. Помимо этого, к зиме подготовили 5 523 жилых дома с центральным отоплением. Остальные 433 дома имеют индивидуальное отопление.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первыми в Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили Бавлинский, Сармановский, Ютазинский, Алексеевский, Балтасинский, Елабужский и Менделеевский районы.



В середине октября в Казани завершили строительство блочно-модульной котельной, которая расположилась по улице Толстого. Комплекс обеспечивает теплом детский сад №15, а также четыре многоквартирных дома.



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Айрат Назипов