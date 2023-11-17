Казань получила паспорт готовности к отопительному сезону
Казань получила паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 года. Соответствующий документ городу вручило Приволжское управление Ростехнадзора по результатам проверки, сообщает пресс-служба мэрии.
Оценка готовности города проводилась ведомством начиная с 16 сентября. При этом отопительный период стартовал в столице республики 5 октября.
— Мы начинаем готовиться к новому отопительному периоду уже на следующий день после окончания предыдущего периода. И, несмотря на то, что это очень масштабная и кропотливая работа (объектов много, и везде есть свои особенности, сложности), мы не нарушили установленные нормативами сроки ни на один день, наоборот, много где дали тепло с опережением, — сказал мэр города Ильсур Метшин.
В столице Татарстана к зиме подготовили все шесть крупных источников теплоснабжения: ТЭЦ-1, 2, 3, районные котельные «Савиново», «Горки», «Азино, а также 128 котельных АО «Казэнерго» и 53 ведомственные котельные.
В 2023 году выполнена модернизация трех котельных по адресам: ул. Курчатова, 5, ул. Жуковского, 5, ул. Тополевая, 6. Рабочие заменили и реконструировали более 41 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
К пуску тепла в установленный срок были подготовлены все 853 объекта социальной сферы, в том числе 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения. Во многие учреждения социальной сферы тепло было подано по заявкам досрочно. Помимо этого, к зиме подготовили 5 523 жилых дома с центральным отоплением. Остальные 433 дома имеют индивидуальное отопление.
Первыми в Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили Бавлинский, Сармановский, Ютазинский, Алексеевский, Балтасинский, Елабужский и Менделеевский районы.
В середине октября в Казани завершили строительство блочно-модульной котельной, которая расположилась по улице Толстого. Комплекс обеспечивает теплом детский сад №15, а также четыре многоквартирных дома.
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