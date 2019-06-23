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В Казань прибыл президент Туркменистана

09:50, 23.06.2019
В Казань прибыл президент Туркменистана
Фото: kremlin.ru

Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в столицу Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» главу Туркменистана встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Делегация Туркменистана познакомилась с выставкой промышленной продукции, произведенной в республике.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова планируется подписание ряда соглашений по поставкам КАМАЗов. Кроме того, подготовлен меморандум о сотрудничестве университетов.

ОбществоВласть Татарстан
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