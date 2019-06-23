В Казань прибыл президент Туркменистана

Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в столицу Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» главу Туркменистана встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Делегация Туркменистана познакомилась с выставкой промышленной продукции, произведенной в республике.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова планируется подписание ряда соглашений по поставкам КАМАЗов. Кроме того, подготовлен меморандум о сотрудничестве университетов.

