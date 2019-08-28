«С Тагиром нас свела судьба»

Фото: Ринат Назметдинов

В грядущий четверг на большие экраны выходит молодежный фильм «Команда мечты». Часть ленты снимали в Казани, поэтому здесь зрители смогли увидеть картину раньше официального показа. Но с Татарстаном фильм связывают не только локации — одну из главных ролей сыграл сын мэра Казани Тагир Метшин. Он пробовался на роль дублера, но в итоге оказался настолько убедителен в кадре, что сыграл одну из главных ролей, подвинув одного «очень известного молодого актера». На презентации картины для прессы побывала корреспондент «Реального времени».

Лучший ипподром в России

Предпремьерный показ картины «Команда мечты» в Казани съемочная группа решила провести на день раньше, чем в Москве. В кинотеатр в ДК имени Ленина приехали создатели картины, исполнители главных ролей и автор саундтрека.

Лента состоит из двух новелл: истории спортивного комментатора Степана Вершинина и взаимоотношений влюбленных, которые выступают на соревнованиях по конному спорту в качестве соперников. «Самым простым было бы снять на московском ипподроме», — начал рассказ о создании фильма генеральный продюсер ленты Филипп Абрютин. Но от этой идеи быстро отказались: московский ипподром — это историческое здание, которое не могло передать нужной атмосферы. Тогда создатели начали рассматривать вариант с Ростовом-на-Дону или Европой.

Филипп Абрютин: «С Тагиром нас свела судьба. При подготовке к съемке нам показали ребят, которые должны были исполнять роль дублеров. И мы увидели Тагира, который был очень похож на главного героя — сильного, молодого, волевого парня»

— Мы приехали в Казань, увидели ипподром и влюбились в него. Это точно лучший ипподром в России и в Восточной Европе. Здесь очень высокая культура отношения к конному спорту, все болеют. Все поддерживали нас: и город, и ипподром. Все лошади в кадре — это арабские скакуны, — рассказал Абрютин.

«Мы поняли, что нам никто не нужен, а нужен настоящий мощный жокей...»

Один из главных героев картины — молодой жокей Артур, на роль которого предполагался «очень известный молодой актер». Но для съемок в седле нужен был профессиональный жокей-дублер. Среди кандидатов был сын мэра Казани 24-летний Тагир Метшин, который с малых лет увлекается конным спортом. После проб именно ему предложили сыграть главную роль.

— С Тагиром нас свела судьба. При подготовке к съемке нам показали ребят, которые должны были исполнять роль дублеров. И мы увидели Тагира, который был очень похож на главного героя — сильного, молодого, волевого парня. В итоге мы поняли, что нам никто не нужен, а нужен настоящий мощный жокей, который с нами будет играть. А не актер, который не сможет стать жокеем. Тагир абсолютно все сам исполнял, — добавил Филипп Абрютин.



Ксения Золотова: «Мы с героиней совершенно разные. Во время съемок мне исполнялось 14 лет, а моей героине было 16. Я поняла, что это очень большая разница, потому что парадигма восприятия мира меняется в это время»

— Самое сложное — это первый съемочный день, потом все как по накатанной шло, — поделился впечатлениями Тагир. Для него это была первая работа в кино и первый опыт двенадцатичасового рабочего дня. — Максим Рыков, режиссер, очень помогал нам. Мы репетировали очень много этюдов за неделю до начала съемок. Не сказать, чтобы были какие-то трудности.

В фильме молодой жокей влюбляется в девушку Катю, которая, по иронии судьбы, является его соперницей на скачках. Что выбрать — победу на соревнованиях или любовь — предстоит решить героям «Команды мечты».

— Мы с героиней совершенно разные. Во время съемок мне исполнялось 14 лет, а моей героине было 16. Я поняла, что это очень большая разница, потому что парадигма восприятия мира меняется в это время. Катя со стержнем и готова идти к победе. Она может показаться холодной, но если любит, то любит сильно, — рассказала исполнительница роли Екатерины в фильме «Команда мечты» Ксения Золотова.

«Его гонорар был на уровне начинающего актера»

Для Тагира и Ксении это был первый опыт работы в кино, однако, по признанию создателей фильма, это не стало проблемой.



Максим Зыков: «Вы увидите ипподром, ваши замечательные мосты, природу, Атабаево, обрыв. Это все будет в фильме»

— Его гонорар был на уровне начинающего актера. Мы понимаем, что есть актеры, у которых много ролей и на них зритель приходит. А есть актеры, которые снимаются первый или второй раз. У Тагира, как и у других начинающих актеров, были примерно одинаковые гонорары, — рассказал генеральный продюсер фильма «Команда мечты» Филипп Абрютин. — Но это не про гонорары и вопрос неверный. Ян Цапник и Юрий Стоянов, у которых очень высокие ставки за съемки, прочитав сценарий, пошли на уступки и фактически снимались бесплатно.

Бюджет картины составил 64 млн рублей. Над фильмом работали два года: летом 2017 года снимали в Казани, а в 2018-м — в Москве. Основной площадкой в Казани стал ипподром, но кроме него зрители увидят и другие знакомые локации.

— Вы увидите ипподром, ваши замечательные мосты, природу, Атабаево, обрыв. Это все будет в фильме. Будет звучать, что это Казань: по радио будут говорить, что кубок проводится в вашем городе. У вас такая природа необычная, такое небо красивое. Думаю, что все узнают, — рассказал режиссер Максим Зыков.

По словам создателей фильма, лента не просто для семейного просмотра, а для укрепления связей

По словам создателя фильма, лента не просто для семейного просмотра, а для укрепления связей. «Чтобы люди понимали, что важнее успеха и карьерных вещей — это чувства, единение в семье и любовь между близкими», — говорят они. В прокат картина выходит 29 августа.