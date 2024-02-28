Мэр Казани попросил раиса РТ о дополнительном финансировании замены лифтов в жилых домах

Фото: Реальное время

На только что открывшемся отчетном заседании городской думы мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать для столицы РТ отдельную программу по замене лифтового оборудования в жилых домах и обратился к присутствующему на заседании раису РТ Рустаму Минниханову о дополнительном выделении на эти цели денежных средств.



Указав, что в 2023 году в городе было капитально отремонтировано 207 домов на общую сумму 2,3 млрд рублей, мэр подчеркнул, что значительная часть бюджета капремонта была направлена на замену лифтов в связи с истечением срока их службы.

— В 2025 году необходимо отремонтировать 302 лифта в 99 домах на сумму 904,7 миллиона рублей, что составит около 40 процентов от программы, — сообщил он.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что поступления в бюджет Казани растут в первую очередь за счет НДФЛ.



Инна Серова