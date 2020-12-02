Мэр Казани vs «ПромРейтинг»: «Я не доверяю этому опросу. Так и напишите»
Мэр поспорил с аналитиками
На минувшей неделе республиканское ИА «ПромРейтинг» представило исследование ситуации с питанием в школах Казани, основанное на результатах опроса родителей учеников этих школ. По результатам исследования, ситуация далека от идеальной: родители отметили скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Выделили родители и хамское отношение поваров, и расхождение между заявленным меню и реальными блюдами. В целом питание в школах Казани оценили в 4,2 балла из 10.
Впрочем, власти города с этими выводами, судя по всему, не согласны — такую позицию сегодня озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами и блогерами в Департаменте продовольствия и социального питания.
— Я не доверяю этому опросу. Так и напишите. Как можно говорить о хамском отношении поваров, если ни одного родителя нет в столовых? Безусловно, есть к чему стремиться. Я всегда за открытый диалог, чтобы мы вместе контроль наладили. Давайте введем родительский контроль, вместе с директорами, преподавателями, — заявил Метшин.
На его слова отреагировали авторы исследования — они пообещали следить за изменениями, как родители школьников воспринимают то, как и чем кормят их детей.
— Нам приятно, что руководитель Казани имел возможность ознакомиться с результатами проделанной работы и погрузиться в ее детали. Со своей стороны заметим, что специалисты ИА «ПромРейтинг» ставили целью исследования изучение сложившегося в сознании родителей учащихся Казани восприятия системы школьного питания. Другими словами, мы оценивали сложившееся в умах людей представление о том, как, кто и чем кормит их детей.
Вполне допускаем, что система школьного питания за последнее время на уровне внутренних показателей приобрела новое качество. В таком случае информация о реальном положении дел еще не дошла до родителей школьников. Ввиду пристального интереса к теме ИА «ПромРейтинг» допускает возможность в будущем проведения повторного исследования восприятия родителями системы школьного питания Казани с последующим сопоставлением результатов и оценкой динамики зарегистрированных процессов, — говорится в ответе ИА «ПромРейтинг» на запрос «Реального времени».
Какие сложности остаются нерешенными
Однако тот факт, что в некоторых школах «горячее» может быть холодным, генеральный директор департамента Рима Мухамедшина не отрицает и связывает с «организационными моментами» — накрывают заранее, а ученики иногда задерживаются.
— Есть сложности с питанием для аллергиков. Но мы сейчас с ними работаем. Есть меню свободного выбора, они могут выбрать оттуда. Если у школьника есть аллергия на какой-то компонент, то при наличии справки ребенок выбирает, — делится Мухамедшина, отмечая, что подобных запросов не так много.
С критикой скудного выбора блюд Мухамедшина не согласилась: по ее словам, сегодня в школьном меню 153 позиции. Это 46 разных вторых блюд, 12 супов, 11 гарниров, а также салаты и фрукты-овощи. Тем не менее от школы к школе выбор может различаться — это зависит от размеров столовой и обеденного зала.
Сейчас завтрак обойдется школьнику в 30 рублей. Тут будут и сырники, и каши, и омлеты. За 69 рублей старшеклассник получит обед с блюдами на выбор. А вот бесплатное питание младших школьников (с 1-го по 4-й класс) обходится бюджету в 51,85 рубля — второе и салатик. Если ребенок останется голодным — он может докупить суп за 16 рублей. Для родителей, которые переживают за питание своего чада, в инстаграм-аккаунте Департамента питания ежедневно публикуется меню на день.
Халяльное питание требует «больших денег»
Еще одна проблема, которую пока не удается решить, — организация халяльного питания во всех школах и детских садах. На это мэру пожаловалась блогер и мама четверых детей Гульзар Валеева.
— Мои подписчики присылают вопросы про халяльность питания. Раньше был список со школами, где есть халяльное питание, сейчас — нет. Для меня и моих читателей это очень актуально. Хотелось бы, чтобы во все школы и детские сады поставлялось такое питание. Во-первых, это экологически чисто, во-вторых, оно проходит дополнительный контроль, а это дополнительная проверка качества сырья, — считает Гульзар.
Мэр Казани не скрывает: запросы на халяльное питание приходят с завидной регулярностью, но сам по себе стандарт настолько жесткий, что требует раздельный вход для продуктов, хранение, разделку, кухню, вплоть до ножей и досок.
— Это строжайший стандарт. Настоящий стандарт, он очень, очень сложный. Пока, к сожалению, в школах обеспечить не можем. Это вопрос очень больших денег, — резюмирует Метшин.
В целом Департамент питания придерживается строгих стандартов относительно поставляемых продуктов. Помимо сроков годности и визуального осмотра, все проходит несколько этапов проверки, один из которых — лабораторный анализ. Только после его прохождения продукты попадают на склад, откуда отправляются на комбинат питания, где будут готовиться.
После того как блюдо будет приготовлено, есть два варианта развития событий — либо оно упаковывается в специальный контейнер и в теплом виде едет в школу, либо подвергается шоковой заморозке и помещается в контейнер другого типа, а в школе с помощью конвектомата размораживается — вкус и полезные свойства оно терять при этом не должно.
«Плов, конечно, не как в «Пашмире»…»
Журналистам, блогерам-мамам и одному блогеру-папе не просто показали, как готовится пища, но и предложили продегустировать все блюда — от супов с фрикадельками до жаркого, рыбных котлет, выпечки и плова.
— Качество усредненное. Плов, конечно, не как в «Пашмире» (в Казани есть такой ресторан восточной кухни с довольно высоким ценником, — прим. ред.), но у него и цена другая. Но здесь настоящее мясо, морковь. Дети должны получать здоровое питание — отварное, на пару. Мы должны быть в одной лодке. И разделять ответственность. Здоровье детей в наших руках. Питание — одна из основных составляющих здоровья наших детей. Мне есть чем заниматься как мэру, но я твердо убежден, что питание = здоровье детей. Если мы приучим детей правильно питаться, дети потом вырастают здоровыми. Нет хронических заболеваний, ожирения. Это важнее, чем просто «был бы ребенок сыт», — резюмировал мэр Казани.
комментарии
Странно, что сначала создалось МУП Департамент питания Казани, туда загнали все школы Казани, потом ближайших к Казани районов, а после этого этот МУП акционировали...
Источник : https://realnoevremya.ru/news/195922-kak-obstoyat-dela-s-pitaniem-v-shkolah-kazani Весьма интересное мнение чиновницы. Значит аллергики всегда должны носить с собой справку. То есть с бумажкой ты человек? А без неё?