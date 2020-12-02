Мэр Казани vs «ПромРейтинг»: «Я не доверяю этому опросу. Так и напишите»

Фото: Дмитрий Зайцев

Мэр поспорил с аналитиками

На минувшей неделе республиканское ИА «ПромРейтинг» представило исследование ситуации с питанием в школах Казани, основанное на результатах опроса родителей учеников этих школ. По результатам исследования, ситуация далека от идеальной: родители отметили скудный выбор блюд и их повтор, недостаток фруктов и даже посторонние предметы в пище. Выделили родители и хамское отношение поваров, и расхождение между заявленным меню и реальными блюдами. В целом питание в школах Казани оценили в 4,2 балла из 10.

Впрочем, власти города с этими выводами, судя по всему, не согласны — такую позицию сегодня озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами и блогерами в Департаменте продовольствия и социального питания.

— Я не доверяю этому опросу. Так и напишите. Как можно говорить о хамском отношении поваров, если ни одного родителя нет в столовых? Безусловно, есть к чему стремиться. Я всегда за открытый диалог, чтобы мы вместе контроль наладили. Давайте введем родительский контроль, вместе с директорами, преподавателями, — заявил Метшин.



На его слова отреагировали авторы исследования — они пообещали следить за изменениями, как родители школьников воспринимают то, как и чем кормят их детей.

Власти города с этими выводами, судя по всему, не согласны — такую позицию сегодня озвучил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами и блогерами. Фото kzn.ru

— Нам приятно, что руководитель Казани имел возможность ознакомиться с результатами проделанной работы и погрузиться в ее детали. Со своей стороны заметим, что специалисты ИА «ПромРейтинг» ставили целью исследования изучение сложившегося в сознании родителей учащихся Казани восприятия системы школьного питания. Другими словами, мы оценивали сложившееся в умах людей представление о том, как, кто и чем кормит их детей.

Вполне допускаем, что система школьного питания за последнее время на уровне внутренних показателей приобрела новое качество. В таком случае информация о реальном положении дел еще не дошла до родителей школьников. Ввиду пристального интереса к теме ИА «ПромРейтинг» допускает возможность в будущем проведения повторного исследования восприятия родителями системы школьного питания Казани с последующим сопоставлением результатов и оценкой динамики зарегистрированных процессов, — говорится в ответе ИА «ПромРейтинг» на запрос «Реального времени».

Какие сложности остаются нерешенными

Однако тот факт, что в некоторых школах «горячее» может быть холодным, генеральный директор департамента Рима Мухамедшина не отрицает и связывает с «организационными моментами» — накрывают заранее, а ученики иногда задерживаются.

— Есть сложности с питанием для аллергиков. Но мы сейчас с ними работаем. Есть меню свободного выбора, они могут выбрать оттуда. Если у школьника есть аллергия на какой-то компонент, то при наличии справки ребенок выбирает, — делится Мухамедшина, отмечая, что подобных запросов не так много.



По словам Римы Мухамедшиной, сегодня в школьном меню 153 позиции

С критикой скудного выбора блюд Мухамедшина не согласилась: по ее словам, сегодня в школьном меню 153 позиции. Это 46 разных вторых блюд, 12 супов, 11 гарниров, а также салаты и фрукты-овощи. Тем не менее от школы к школе выбор может различаться — это зависит от размеров столовой и обеденного зала.

Сейчас завтрак обойдется школьнику в 30 рублей. Тут будут и сырники, и каши, и омлеты. За 69 рублей старшеклассник получит обед с блюдами на выбор. А вот бесплатное питание младших школьников (с 1-го по 4-й класс) обходится бюджету в 51,85 рубля — второе и салатик. Если ребенок останется голодным — он может докупить суп за 16 рублей. Для родителей, которые переживают за питание своего чада, в инстаграм-аккаунте Департамента питания ежедневно публикуется меню на день.

Халяльное питание требует «больших денег»

Еще одна проблема, которую пока не удается решить, — организация халяльного питания во всех школах и детских садах. На это мэру пожаловалась блогер и мама четверых детей Гульзар Валеева.

— Мои подписчики присылают вопросы про халяльность питания. Раньше был список со школами, где есть халяльное питание, сейчас — нет. Для меня и моих читателей это очень актуально. Хотелось бы, чтобы во все школы и детские сады поставлялось такое питание. Во-первых, это экологически чисто, во-вторых, оно проходит дополнительный контроль, а это дополнительная проверка качества сырья, — считает Гульзар.

Помимо сроков годности и визуального осмотра, все проходит несколько этапов проверки, один из которых — лабораторный анализ

Мэр Казани не скрывает: запросы на халяльное питание приходят с завидной регулярностью, но сам по себе стандарт настолько жесткий, что требует раздельный вход для продуктов, хранение, разделку, кухню, вплоть до ножей и досок.

— Это строжайший стандарт. Настоящий стандарт, он очень, очень сложный. Пока, к сожалению, в школах обеспечить не можем. Это вопрос очень больших денег, — резюмирует Метшин.

В целом Департамент питания придерживается строгих стандартов относительно поставляемых продуктов. Помимо сроков годности и визуального осмотра, все проходит несколько этапов проверки, один из которых — лабораторный анализ. Только после его прохождения продукты попадают на склад, откуда отправляются на комбинат питания, где будут готовиться.

После того как блюдо будет приготовлено, есть два варианта развития событий — либо оно упаковывается в специальный контейнер и в теплом виде едет в школу, либо подвергается шоковой заморозке и помещается в контейнер другого типа, а в школе с помощью конвектомата размораживается — вкус и полезные свойства оно терять при этом не должно.

Журналистам и блогерам не просто показали, как готовится пища, но и предложили продегустировать все блюда

«Плов, конечно, не как в «Пашмире»…»

Журналистам, блогерам-мамам и одному блогеру-папе не просто показали, как готовится пища, но и предложили продегустировать все блюда — от супов с фрикадельками до жаркого, рыбных котлет, выпечки и плова.

— Качество усредненное. Плов, конечно, не как в «Пашмире» (в Казани есть такой ресторан восточной кухни с довольно высоким ценником, — прим. ред.), но у него и цена другая. Но здесь настоящее мясо, морковь. Дети должны получать здоровое питание — отварное, на пару. Мы должны быть в одной лодке. И разделять ответственность. Здоровье детей в наших руках. Питание — одна из основных составляющих здоровья наших детей. Мне есть чем заниматься как мэру, но я твердо убежден, что питание = здоровье детей. Если мы приучим детей правильно питаться, дети потом вырастают здоровыми. Нет хронических заболеваний, ожирения. Это важнее, чем просто «был бы ребенок сыт», — резюмировал мэр Казани.

1 / 19 Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев