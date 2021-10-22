Как в Париже 500 лет назад: по улицам столицы Татарстана текут канализационные стоки

Деньги на ремонт казанских сетей будут искать в карманах жителей

Фото: Максим Платонов

Казань подошла к черте, за которой уже оказались ряд российских городов, где провалиться сквозь землю — обычное дело. Этот факт уже признали и руководитель МУП «Водоканал», и мэр города Ильсур Метшин. Правда, выбрали для этого не такие прямые формулировки. Казань — не провинциальная Россошь, где нынче летом из-за порыва ветхого коллектора ушел под землю даже автомобиль нищего местного «Водоканала». А столица Татарстана — считай, третья столица России со всеми вытекающими. Здесь выше, чем в провинции, цены, выше доходы. Поэтому поговорка «где тонко, там и рвется» к столице республики неприменима. «Реальное время» разбиралось, где и почему рвутся в Казани коммунальные трубы, поможет ли Россия Татарстану выбраться из коммунальной ямы и является ли нынешняя ситуация прямым следствием «проклятого советского прошлого».

«Холеру» обойти невозможно



— Я живу напротив ТЦ «Савиново», около него в районе пешеходного перехода образовался провал, — рассказал «Реальному времени» Виль Кадырметов. — А через дорогу, у наших домов, последние полтора года раз в месяц, а последние 2 недели — практически каждый день, образуется вонючее озеро из сточных вод. Этот грязный поток заливает пешеходный переход, внутренний проезд и тротуар, зловоние поднимается до 17-го этажа. Антисанитария полная! Жильцы не раз обращались с жалобами в «Водоканал», но там всегда отвечают, что на ремонт сетей денег нет. Несколько раз сюда, впрочем, ремонтники приезжали, раскапывали яму, что-то делали и закапывали. Потоп ненадолго прекращался, а потом все возвращалось на круги своя. Я недавно по этому поводу подал жалобу на сайт мэрии. Ответа пока нет.

Прохожие на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева говорят о том же. Пенсионерка Альфия Зиннурова пожаловалась, что после похода по магазинам каждый раз ломает голову, как не занести в квартиру на обуви какую-нибудь дрянь:

— Судя по запаху, тут течет вода из канализации. Я вот помню, как в Казань пришла холера в последний раз — тоже из канализации! А тут хочешь — не хочешь, а по этой «холере» ходи, обойти ее невозможно, когда лужи разливаются. И что делать? Ставить у входной двери в квартиру тазик с хлоркой для обработки обуви?

«У наших домов, последние полтора года раз в месяц, а последние 2 недели — практически каждый день, образуется вонючее озеро из сточных вод», — говорит Виль Кадырметов. Фото: Максим Платонов

Износ плохо пахнет

В средневековом Париже фекальные воды текли по улицам, так как там не было канализации, и жители изысканной столицы Франции выплескивали содержимое горшков через окна на улицу. Поэтому пахло там отнюдь не розами, да и ходить было так же неприятно, как нынче по перекрестку улицы Адоратского и проспекта Ямашева. С маленькой разницей: в современной Казани, в отличие от средневекового Парижа, канализационная сеть существует.

— Около «Савиново» в минувшую субботу произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 мм 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Водоканала». — Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине. Современные технологии позволяют нам собирать временные схемы канализования, которые на период ремонта позволяют оставлять абонентов и с канализованием, и с водой. Сейчас на этом месте такая временная схема собирается, работают насосы, которые перекачивают более двух с половиной тысяч кубических метров стоков в час. Запах, который там был, сейчас отсутствует. На месте провала ведутся технологические работы и установлено ограждение.

Около «Савиново» в минувшую субботу произошел провал на канализационном коллекторе. Фото: Максим Платонов

«Причина — ветхость и аварийность»

По предоставленным «Реальному времени» «Водоканалом» данным, 70% городских сетей — более 1 700 км — ветхие и аварийные, их срок эксплуатации истек уже к 2010 году. Ежегодно протяженность дырявых коммуникаций в Казани увеличивается на 75%. При этом более 1 300 из 1 700 км дырявых труб до недавнего времени были вовсе бесхозными — они приняты на баланс «Водоканала» в последние 10 лет.

С 2010 года только на сетях водоснабжения по причине износа произошло более 14 тыс. аварий. В 2021 году на сетях хозяйственно-бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий. Ежедневно в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» поступает в среднем 100 заявок.

На последнем «деловом понедельнике» в мэрии Казани руководитель «Водоканала» Андрей Егоров перечислил самые серьезные аварии из числа имевших место за последние 5 лет 600 прорывов, подчеркнув, что все они случились на старых сетях с диаметром свыше 800 мм:

— Вот пример: 4 сентября из-за разрушения верхнего свода на втором Северном канализационном коллекторе диаметром 1 200 мм произошел провал на проезжей части на пересечении улиц Волгоградской и Короленко. Этот коллектор построен в 1959 году, уже прослужил более шестидесяти лет, лежит на глубине 6 метров, расположен ниже уровня грунтовых вод. С начала года на этом коллекторе было уже три провала. Мы ремонтируем один участок, но следом из-за ветхости возникает новый провал. 6 октября по той же причине образовался провал уже другого самотечного канализационного коллектора диаметром 1 400 мм на проезжей части улиц Амирхана и Чистопольской. Это третий северный коллектор 1985 года постройки, глубина залегания составляет 7 метров, расположен ниже уровня грунтовых вод. С начала года на нем образовалось уже девятнадцать провалов. Буквально в субботу — еще два провала. В исторической части города на проезжей части улицы Марджани произошла просадка канализационного коллектора 1939 года постройки, глубиной 8 метров. Причина просадки — ветхость и аварийность.

На третем северном коллекторе 1985 года постройки с начала года образовалось уже 19 провалов. Фото: Ринат Назметдинов

«Запас прочности советского наследия исчерпан»

Эту разруху, а Андрей Егоров признает, что «ситуация обострилась до предела», в «Водоканале» объясняют отсутствием денег на капитальный ремонт коллекторов. Вернее, они есть, но используются не по назначению, а на латание дыр в пожарном порядке: на ликвидацию прорывов на сетях направляются средства, предусмотренные для планового ремонта, что приводит только к ухудшению общего состояния сетей. По сути, после такого заявления должны были насторожиться надзорные органы: а не идет ли речь о нецелевом использовании средств?

Еще глава учреждения честно признал, что в разрухе виновато не советское прошлое, на которое коммунальщики ссылаются последние 30 лет, а постсоветская безалаберность:

— Капитальный ремонт магистральных сетей, построенных еще в советское время, комплексно не проводился, потому что, когда подошел к концу срок их эксплуатации, перед городом стояли другие задачи. Шла программа расселения ветхого жилья, строились целые микрорайоны, к которым тянули сети водопровода и канализации… Далее началась другая программа масштабного строительства — соципотечного жилья. Огромное количество объектов подключалось к сетям бесплатно. Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан, пройдена точка невозврата. Ситуация обострилась до предела.

Егоров честно признал, что в разрухе виновато не советское прошлое, а постсоветская безалаберность. Фото: Ринат Назметдинов

За чей счет ремонт?

Удивительно, но факт: расхлебывать все это местное безобразие руководитель МУП «Водоканал» и руководство города рассчитывают на федеральные деньги. Андрей Егоров уже объявил, что общая потребность в средствах на восстановление инфраструктуры составляет по грубым оценкам 65 млрд рублей, из них на замену сетей — 40 млрд. И сообщил, что Казань уже заявилась на участие в федеральных программах капитального ремонта и реконструкции сетей, однако рассчитывать на участие в них не приходится: они направлены на поддержку городов с населением до 500 тысяч человек, тогда как столица Татарстана — город-миллионник.

А градоначальник Ильсур Метшин дал понять, что искать недостающие средства будут, скорее всего, в карманах горожан. Он привел цифры, из которых следует, что решение о снижении стоимости квадратного метра жилья в 2014 году было ошибкой, так как в его рамках рухнула и стоимость подключения к сетям. И призвал к увеличению тарифа на подключение к сетям «Водоканала» по всей России.

Главный довод в пользу такого решения — без него, по словам мэра Казани, не решить поставленную задачу по вводу нового жилья. Но спрос на новостройки падает, а стоимость жилья уже выглядит запредельной. В июле «Реальное время» писало, что средняя стоимость квартиры на первичном рынке столицы, по данным сервиса «Авито.Недвижимость», составила 107 988 руб./кв. м, что превышает прошлогодние показатели в 1,5 раза. И если поднять цены выше, желающих покупать квадратные метры станет еще меньше.

Андрей Егоров объявил, что общая потребность в средствах на восстановление инфраструктуры составляет по грубым оценкам 65 млрд рублей, из них на замену сетей — 40 млрд. Фото: Максим Платонов

И еще, справедливости ради, надо признать, что в целом в Татарстане износ сетей, согласно данным Росстата, не самый катастрофический в ПФО. Но и не самый низкий. На конец 2020 года (это последние данные, — прим. ред.) в республике износ сетей канализации составил 38% — столько же, сколько и в соседнем Башкортостане. Это больше, чем в Чувашии (32%), но меньше, чем в Ульяновской (41%), Нижегородской (49,5%), Кировской (50,1%) областях, Марий Эл (58,8%). И почти вдвое меньше, чем в Самарской области (62,4%) и Мордовии (63%).



Износ сетей водопровода в РТ составил 32%, и он самый низкий в регионе: в Чувашии — 34,2%, в Башкирии — 38%, в Кировской области — 41,9%, в Нижегородской области — 48,5 %, в Мордовии — 48,8%, в Ульяновской области — 48,9%, в Марий Эл — 49,7%, в Самарской области — 54,1%. Данных по городам Росстат в этом исследовании не приводит.