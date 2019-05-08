В Казани открыли обновленную Аллею Славы в жилом массиве Юдино

В Казани открыли обновленную Аллею Славы в жилом массиве Юдино. На открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, президент Татарстана Рустам Минниханов, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, мэр Казани Ильсур Метшин и др.

Торжественное мероприятие началось с концертного номера и зажжения Вечного огня на мемориале, посвященном участникам Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Вечный огонь от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве доставили вчера. Огонь зажгли ветеран труда, почетный железнодорожник Николай Ковалев и воспитанник Казанского суворовского училища, сын Героя России Марата Ахметшина Амир Ахметшин, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Именно в Юдино в 1941 году Казань узнала о начале Великой Отечественной войны. Именно сюда пришел первый сигнал — чтобы железнодорожники не отправляли вагоны в сторону западной границы», — отметил Метшин на открытии.