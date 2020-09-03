Метшин — защитникам рощи на Гаврилова: «Мы поменяемся землями»

Казанские городские власти придумали способ удовлетворить «околоводные» интересы жителей Кварталов и жилищных застройщиков

Фото: Максим Платонов

Экоактивисты и жители Ново-Савиновского района добились пересмотра генерального плана столицы Татарстана. На правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, выходящая к трассе М7. Мэрии Казани путем обмена удалось не особо выгодно перенаправить застройщиков с нескольких десятков гектаров прибрежной полосы реки Казанки на несколько сотен гектаров прибрежной полосы реки Волги. Как выяснилось, сейчас городские власти намерены включить часть земель так называемой «рощи на Гаврилова» в границы создаваемого природного парка, а на оставшихся 6 га — построить детскую многофункциональную клинику за счет федералов.

Парк на 74 гектарах

Жители Кварталов, особенно улицы Гаврилова, и поддерживавшие их экоактивисты, похоже, могут вздохнуть спокойно — им удалось отстоять от масштабной застройки рощу в пойме реки. Чтобы сообщить об этом, мэр города Ильсур Метшин собрал накануне журналистов и общественников на правом берегу Казанки. По его словам, городским властям удалось договориться с ООО «Артур», которое арендует сроком на 49 лет 20 га на Гаврилова, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории. Взамен компании предложили участки площадью свыше 250 га в районе речпорта, который вскоре начнет активно застраиваться.

— Мы поменяемся землями, и первое решение, которое я принял — здесь будет особо охраняемая природная территория на 74 гектарах, — заявил Метшин.

Городским властям удалось договориться с ООО «Артур», которое арендует сроком на 49 лет 20 га в роще на Гаврилова, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории

Градоначальник пояснил, что согласно предыдущему проекту генерального плана предусматривалось полное освоение поймы Казанки вдоль улицы Гаврилова. В 2011 году ООО «Артур» получило в аренду до 2055 года четыре участка общей площадью 24,6 гектара. Три из них предназначались под многоэтажную жилую застройку и один, который частично находился в зеленой зоне, — под объекты подсобного хозяйства.



В прошлом году при обсуждении нового генплана жители и экоактивисты требовали сохранить рекреационную территорию — единственный большой природный парк в Ново-Савиновском районе, по сути «легкие» всего района. Тогда был принят компромиссный вариант: из 80 гектаров под жилую застройку оставили 20 гектаров — участки, которыми распоряжалось ООО «Артур». Но этот вариант также не устроил жителей, которые последовательно отстаивали свою позицию, устраивали пикеты, собирали подписи, обращались во всевозможные инстанции. Последним аккордом, по признанию мэра, стала коронавирусная пандемия, благодаря которой городские власти поняли, как необходимы казанцам парки и скверы.

В планах мэрии — создать вдоль Казанки первый в России городской национальный парк площадью 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии

Так было принято решение отдать под зеленую зону, которая протянется до трассы М7, не 60, а 74 гектара. «Я пришел вам сказать, что жилой застройки здесь не будет», — твердо пообещал градоначальник.

В планах мэрии — создать вдоль Казанки первый в России городской национальный парк площадью 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии. Метшин анонсировал, что он будет проектироваться с учетом пожеланий жителей и при их участии, но случится это «не завтра».

— Это здорово! Надеюсь, что так и будет!, — прокомментировала слова мэра находившаяся здесь активистка общественной группы «Защита Казанки на Гаврилова» Юлия Булавко.

«Надеюсь, что так и будет!», — прокомментировала слова мэра Юлия Булавко

ООО «Артур» переедет на Портовую

Согласно информационной системе «СПАРК», ООО «Артур» создано в 2006 году, является микропредприятием и занимается строительством. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. Ее владельцами являются три физических лица: Диана Касимова, которой принадлежит 50% УК, и в равных долях гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и предприниматель Ришат Ахсанов.

Справедливости ради отметим, что прямого отношения к планам по застройке прибрежной полосы по улице Гаврилова именитые партнеры по «Артуру», скорее всего, не имели. От их лица действовал один из крупных казанских застройщиков. Проект жилого комплекса с почти 170 тыс. кв. метров жилья и 30 тыс. кв. метров коммерческих площадей был готов еще несколько лет назад. Предполагалось не только облагородить заброшенную и полулысую «рощу», но и построить общедоступную городскую набережную площадью аж 9 га. Однако реализации этих планов помешали местные жители, подогреваемые экоактивистами во главе с Юлией Файзрахмановой, которая в борьбе за политические очки и краснокнижную флору и фауну на Гаврилова доехала аж до европейского офиса фирмы ЮИТ. Маганов и Ко, видимо, просто хотели заработать, сделав взнос в будущий проект жилого комплекса привлекательным земельным участком. Экологическая война с бабушками и многодетными матерями на насыпанных строительным мусором в ходе застройки улицы Гаврилова берегах точно не входила в их планы.

Тем временем Метшин, приукрашая (по обыкновению) прагматичную действительность, вчера проникновенно сообщал, что к обмену территориями инвесторы «отнеслись с пониманием».

— Инвесторы — такие же жители, они берут кредиты, они строят, у них трудовые коллективы, у них обязательства, планы, они проплатили, и уже были готовы для реализации проекты, сделаны изыскания. Я благодарен всем, кто в этом диалоге участвовал… Еще год назад об этом я не мог и мечтать, — восклицал мэр.

Казанский глава отметил, что это второй в городской практике случай, когда зеленую зону удается сохранить, предоставив инвесторам другие участки для застройки. Первый опыт был на территории нынешнего Горкинско-Ометьевского леса, которая должна была ровно посередине разрезать магистраль. Жители Казани настойчиво просили власти изменить генплан. Мэр признался, что у него не было уверенности, что это возможно сделать. «Мы всех собрали, договорились, раздали им по городу другие участки, и на сегодняшний день Горкинско-Ометьевский лес — один из лучших парков Казани», — отметил он.

Градоначальник также подчеркнул, что при выборе места учитывался мировой опыт размещения таких зданий в зеленых зонах

Детская клиника с видом на Казанку?

Вторая не менее важная новость — там же, в Гавриловской роще, будет построена новая детская многофункциональная больница, которая займет территорию в 6 га из освобождаемых компанией «Артур» 20 га. Ее точное место «посадки» пока не определено. Строить комплекс казанские власти во главе с Метшиным рассчитывают за счет средств по федеральной целевой программе «Здоровье».

Градоначальник отметил, что городу необходим второй такой объект, так как добираться в другой конец города, в ДРКБ на Оренбургском тракте, живущим в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Московском и Кировском районах крайне неудобно. Он также подчеркнул, что при выборе места учитывался мировой опыт размещения таких зданий в зеленых зонах, что положительно влияет на процесс выздоровления.

«В итоге они выходят к берегу рекреационными парковыми территориями, с деревянными мостами и, кажется, даже без освещения», — прокомментировала Дарья Толовенкова.

ЖК Taloni останется на месте

Все эти пертурбации не затронут компанию «ЮИТ-Казань», которой в 2018 году под застройку многоэтажными домами был передан участок в 4,2 га, где располагалось недостроенное здание ведического университета Махариши. «Они продолжат строиться, эти решения приняты. Они уже начали», — заявил мэр.

— ЮИТ — одна из первых компаний, которая заказала экологические исследования, и 2 года назад они прошли экологический совет, после чего изменили свой проект, исходя из рекомендаций экологов. У них сначала была тотальная застройка, выходящая прямо к воде, а по рекомендациям экологов, они отошли. В итоге они выходят к берегу рекреационными парковыми территориями, с деревянными мостами и, кажется, даже без освещения, — прокомментировала заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

Компания «ЮИТ-Казань» планировала начать строительство жилого комплекса Taloni на территории снесенного здания университета Махариши еще весной 2018 года. Предполагалось, что здесь будут возведены шесть жилых домов от 16 до 20 этажей, крытый паркинг с озелененной крышей, детский сад и бульвар между комплексами. Однако после активных протестов общественности и экологов, а также письма с подписями 4 тысяч казанцев, направленного в головной офис компании в Хельсинки, было решено отказаться от застройки 7,8 тыс. кв. м территории, прилегающей к пойме реки, для сохранения экобаланса.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов