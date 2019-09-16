Казанские власти реанимируют заброшенные пионерлагеря с помощью ГЧП

60 тысяч детей Казани отдохнули летом в лагерях. «Ял» станет лучшей площадкой России для оздоровления молодого поколения

В Казани в рамках концепции объединения лагерей летнего отдыха и клубов досуга для детей и молодежи в центре «Ял» провели масштабную работу. В этом году отремонтировали четыре лагеря, пропускная способность которых увеличилась на 1000 человек в сезон. Охват воспитанников клубов после их модернизации увеличился на 53%. При этом пионерские лагеря, заброшенные в 1980—90-е годы, планируется возродить. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии. Подробнее о том, что делается в республике, чтобы разнообразить досуг казанских детей и сделать их отдых более комфортным, читайте в материале «Реального времени».

«Не только место отдыха, но и воспитательное пространство»

Отчет об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года в Казани председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов начал с задорного ролика, напомнившего о трех беззаботных месяцах отдыха школьников. Почти 60 тысяч детей побывали летом в лагерях, в том числе по городской программе отдохнули около 30 тысяч человек. Общий объем бюджетного финансирования в 2019 году составил 233 млн рублей, что на 15% больше, чем в предыдущем сезоне. Детей принимали 14 муниципальных лагерей и 11 лагерей предприятий, а также лагеря Министерства молодежи и Министерства образования республики, Черноморского побережья. Оздоровились юные татарстанцы в 23 лагерях санаторного типа. Планируется, что до конца года на отдыхе побывают еще почти 10 тысяч детей.

Отдохнули бесплатно в лагерях и санаториях 39 воспитанников детского дома Приволжского района столицы Татарстана и 519 казанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 52 ребенка, которые проживают в неблагополучных семьях.

Отчет об итогах летней оздоровительной кампании 2019 года в Казани Айрат Фаизов начал с задорного ролика, напомнившего о трех беззаботных месяцах отдыха школьников. Фото kzn.ru

По словам Айрата Фаизова, «для таких детей лагерь — единственная возможность отвлечься от тяжелой обстановки дома, а иногда и просто нормально, регулярно питаться и общаться со сверстниками». Психологи регулярно работают со всеми детьми, а таким уделяют особое внимание. Четвертый раз казанские лагеря приняли в августе 100 ребят из Донецкой и Луганской республик. Их познакомили с городскими достопримечательностями.



— Стараемся расширить круг программ, которые направлены на всестороннее гармоничное развитие ребенка. Дети должны не только активно отдохнуть, найти новые увлечения, но закрепить полученные в школе знания, подготовиться к следующему учебному году, — отметил председатель комитета.

Каждая смена была тематической. Дети, увлекающиеся спортом на любительском уровне, выбирали «Олимп», программа «ART-Lab» познакомила ребят с творчеством известных русских драматургов, «ПРОФ-kids» была посвящена чемпионату рабочих профессий WorldSkills. Третье лето подряд педагоги центра дополнительного образования «Подросток» организуют в лагере «Приазовец» на Черноморском побережье профильную смену Teenskills, посвященную чемпионату по рабочим профессиям. 150 казанских детей в этом году познакомились с рабочими и техническими специальностями. Многие из них впоследствии становятся воспитанниками технических кружков молодежных и подростковых центров Казани.

Третье лето подряд педагоги центра дополнительного образования «Подросток» организуют в лагере «Приазовец» на Черноморском побережье профильную смену Teenskills, посвященную чемпионату по рабочим профессиям. Фото ok-chernomorec.ru

Новинками этого года стали лингвистическая смена Funny English, участники которой изучали английский вместе с носителями языка из Канады, и историческая смена «Мы из будущего». Между собой лагеря проводили интеллектуальные, творческие и спортивные соревнования.

В августе центр «Заречье» разместил более 1 300 участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorlSkills из 20 регионов России.

Опрос детей и родителей показал, что 87% анкетированных довольны летним отдыхом, а 13% оставили замечания и предложения.

— Это поле для нашей дальнейшей работы, — считает Айрат Фаизов. — Высокая оценка организации летнего отдыха детей и родителей невозможна без создания современных условий. В течение летней кампании контролирующие органы осуществили 80 проверок лагерей. В этом году не только устранили предписания надзорных органов на сумму 19 млн рублей, но и закупили новое оборудование на 5 млн рублей: самоходные газонокосилки, мотоблоки, мягкую мебель и спортинвентарь.

«Нескучное лето» в городе

В прошлом году в Казани объединение «Подросток» запустило новый социальный проект «Нескучное лето» для тех, кто остается летом в городе. В этом сезоне в нем приняли участие около 5 тысяч подростков. В молодежно-подростковых клубах, на дворовых площадках, в парках и скверах проводили мероприятия, мастер-классы, встречи по интересам, тренинги. В скверах «Гулливер» и «Дербышки» заработали мобильные молодежно-подростковые клубы «Hobby-box».

Айрат Фаизов рассказал, что к началу учебного года открыли 10 молодежно-подростковых клубов. Их отремонтировали и оснастили в рамках республиканской программы капремонта. Фото tatarstan.ru

Айрат Фаизов рассказал, что «к началу учебного года открыли 10 молодежно-подростковых клубов. Их отремонтировали и оснастили в рамках республиканской программы капремонта. Каждый клуб обрел новый облик и концепцию. Руководители города и его районов помогают благоустраивать территории вокруг клубов. Открытие новых направлений в центрах увеличило число воспитанников на 53%».

Через год будут модернизированы уже 10 лагерей

— Решение в 2009 году объединить детские лагеря и клубы в одном центре «Ял» дало нам возможность определить приоритеты, планы и перспективы. Ставим задачу после реконструкции лагерей превратить «Ял» в одну из лучших федеральных площадок по оздоровлению детей, — подчеркнул Фаизов.

По словам руководителя комитета, благодаря инициативе мэра Ильсура Метшина и поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова лагеря меняются кардинально. В этом сезоне в республиканскую программу реконструкции вошли четыре муниципальных лагеря: «Заречье», «Восток», «Молодежный» и «Юнитур». На их ремонт выделили 470 млн рублей.

73 млн рублей направили на работы в лагере «Заречье». Там капитально отремонтировали корпус, в котором уже этим летом отдохнули 480 детей. Осенью благоустроят территорию, возведут еще один летний спальный корпус на 36 мест и реконструируют футбольный стадион.

В лагере «Восток» смонтировали каркасы восьми новых корпусов с гостиными для общения, санузлами и душевыми. Полностью ремонтные работы, включая строительство современной столовой, клуба и благоустройство территории, завершат к следующему летнему сезону.

После масштабной реконструкции лагерь «Молодежный» станет круглогодичным. К началу летнего сезона там заменили все инженерные сети, отопительную систему во всех корпусах, капитально отремонтировали корпуса, столовую, построили клуб. К концу года планируют построить две спортивные площадки, благоустроить территорию. Со следующего сезона этот лагерь сможет принимать детей тоже в круглогодичном режиме.

После масштабной реконструкции лагерь «Молодежный» станет круглогодичным. Фото yalkzn.ru

В сезонном лагере «Юнитур» возвели каркасы 11 новых домиков, начали капитальный ремонт столовой. Благоустройство территории с созданием веревочного парка завершат в мае 2020 года.

По программе ремонта дорог обновили подъездные пути к четырем лагерям: «Березка», «Экран», «Пионерия Татарстана», «Огонек», а до конца этого года новые дороги появятся к лагерям «Молодежный», «Молодая гвардия», «Восток» и лагерю им. Гагарина. На следующий год в программу ремонта лагерей войдут еще шесть муниципальных лагерей: «Молодая гвардия», «Экран», «Ново-Юдино», «Пионерия Татарстана», «Огонек», «Нармонка».

Привлекать частных партнеров, чтобы лагеря работали круглый год

— Большую работу — организационную, хозяйственную, обучающую, объединяет в себе оздоровительный период… Была проделана большая системная работа и задействованы силы различного уровня — все ради наших любимых детей, которые заслуживают того, чтобы учиться, жить отдыхать в достойных условиях, — подчеркивает мэр Казани Ильсур Метшин. — Эта очередная президентская программа по капремонту оздоровительных лагерей в республике, которая не имеет прецедентов в Поволжье и за его пределами, предусматривает более 7 млрд рублей на три года. В отсутствие возможностей Рустам Нургалиевич всегда находит средства. И самое главное — мы объединили лагеря в детский центр «Ял» 10 лет назад. По каждому учреждению должна быть своя концепция — где олимпиадников готовим, где одаренные дети занимаются, чтобы дети получали дополнительное образование и услуги во время летнего отдыха.

В ближайшие дни мэр проведет выездные рабочие совещания на готовых объектах и на тех, которые предстоит отремонтировать, выслушает предложения по концепции лагерей.

— Надо рассмотреть форму государственно-частного партнерства, думать, как загружать инфраструктуру лагерей, чтобы они работали круглогодично. Три месяца — летний отдых детей и девять месяцев — платные услуги. У нас прекрасные места для семейного отдыха. Лагеря также серьезное подспорье для проведения крупных мероприятий. Они доступны по проживанию и питанию, — заявил Метшин.

В ближайшие дни мэр проведет выездные рабочие совещания на готовых объектах и на тех, которые предстоит отремонтировать, выслушает предложения по концепции лагерей. Фото kzn.ru

Айрат Фаизов отметил, что сейчас ведется работа с одним из потенциальных участников ГЧП по лагерям, заброшенным в 1980—90-е годы. Часть лагерных территорий в ближайшие два года будут выводить из лесного фонда, чтобы по законодательству там разрешили строительные работы.