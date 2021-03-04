Ковид заставил татарстанских чиновников уйти в интернет и соцсети, чаще отвечая на критику онлайн

Как Марина Патяшина перехватила «ковидную» повестку у Марата Садыкова, а внимание казанцев привлекли дорогие часы мэра

Карантин заставил татарстанских чиновников уйти в интернет и соцсети и чаще реагировать на критику онлайн, следует из нового итогового исследования «ПромРейтинга», посвященного медиаэффективности руководителей ведомств и районов РТ. Основную информационную повестку в Татарстане в 2020 году формировал ковид и карантинные меры, однако были и скандалы, ударившие по репутации отдельных чиновников. Так, казанцы обсуждали дорогие часы своего мэра больше, чем попадание города в список самых комфортных, а судебных приставов в Татарстане стали не любить еще сильнее — вовсе не из-за коронавируса. Какие системные проблемы до сих пор подводят Ильсура Метшина и почему главы Чистопольского и Тукаевского районов обречены на нелюбовь жителей к ним — в нашем материале.

Карантин заставил татарстанских чиновников уйти в интернет и соцсети

В условиях отмены традиционных массовых мероприятий, под конец 2020 года, управленцы Татарстана были вынуждены делать упор на привлечение внимания к своей работе в Интернете, пишет агентство «ПромРейтинг». Последний квартал коронавирусного года (октябрь, ноябрь, декабрь) стал сложным с точки зрения формирования информационной повестки и наблюдений за ней, которая во многом формировалась повесткой второй волны пандемии, вновь заняв ведущую роль в медиапространстве.

Согласно итоговому исследованию медиа-эффективности руководителей министерств и ведомств, глав городов и районов Татарстана, составленному «ПромРейтингу», безупречной работы в сфере медиа за данный период не получилась практически ни у кого. Главная причина: отмена или усеченный формат массовых мероприятий из-за ковидных ограничений.

Еще один тренд, обнаруженный аналитиками — резко возросший (опять же из-за ковидных ограничений на «реальные» мероприятия) интерес руководителей Татарстана к социальным сетям, и любовь к прямым эфирам в интернете, что вызывает очевидную реакцию аудитории в комментариях, и создает информационные поводы для СМИ. Стали еще более заметны усилия многих глав районов и городов по формированию личного имиджа в соцсетях: многие даже не замеченные в прошлом в «блогерстве» районные главы освоили инстаграм, сториз, а некоторые районы уже завели аккаунты в Tik-Tok.

Свалки, плохие дороги, школьное питание — что может ударить по рейтингу мэра Казани

Первое место в рейтинге сохранил мэр Казани Ильсур Метшин — однако уверенности в том, что он будет лидировать и в 2021 году уже нет. Его медиарейтинг из-за снижения коронавирусных поводов и городских запретов сократился почти вдвое: с 8 889 до 4780. Причину в такой потери популярности можно увидеть в росте раздраженности казанцев, которых ограничительные мероприятия могли к концу года вывести из себя.

Но негативные тренды далеко не исчерпываются только ковидом и локдауном, или снижением имиджевых мероприятий из-за тех же ограничений. Главные минусы мэра Казани аналитики рейтинга видят в системных и долгоиграющих рисках, которые сами казанцы вовсе не готовы прощать Метшину: такие, например, как свалки, отсутствие нормальных дорог в городских поселках, жалобы на школьное питание или общественный транспорт. Что особенно надо отметить, команда Ильсура Метшина — что тоже вызывает возмущение жителей города — игнорирует ветки обсуждений казанских проблем в социальных сетях, где идут волна за волной негативные реакции без ответа. Со СМИ работа у мэра Казани выстроена превосходно, отмечается в исследовании — негатив в результате и канализируется в соцсетях.

Казанцы обсуждали дорогие часы мэра больше, чем попадание города в список кофмортных

Пока первое место в национальном рейтинге мэров и признание Казани самым комфортным для жизни городом России перемывалось в федеральных СМИ, поднимая Метшину рейтинг — сами жители Казани в соцсетях и мессенджерах обсуждали совсем другое. Во-первых, резонансным оказалось расследование ФБК по поводу часов мэра за 120 млн рублей — это главный негативный инфоповод, сказавшийся на позиции в рейтинге. «Масса негативных откликов со стороны пользователей соцсетей была сосредоточена в комментариях, реакции на которые не зафиксировано», — с сожалением пишут авторы рейтинга.

Во-вторых, казанцы неустанно обсуждали транспортную тему:пожары в трамваях, стоимость проезда и прочее. В-третьих, проблемы со школьным питанием — жалобы от родителей школьников часто остаются без ответа команды градоначальника, однако. как отмечают авторы рейтинга, этот инфоповод удалось частично обратить себе на пользу. Негатива Метшину добавили плохой запах в городе, мусорная тема и, наконец, покупка сыном мэра участка земли около МСЗ — ярость казанцев из соцсетей выплеснулась даже в комментарии республиканских и городских СМИ.

Как Марина Патяшина перехватила ковидную повестку у Марата Садыкова

До сих пор Ильсур Метшин сохранял желтую майку лидера, далеко оторвавшись от коллег-конкурентов. Теперь же ему в спину дышит другой чиновник, руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, чей рейтинг, напротив, вырос — с 2 545 до 3 967 — в итоге она поднялась в рейтинге сразу с шестого на второе место.

У Патяшиной — похожая картина: плюсовые тренды в СМИ и работа с ковидом, в минус авторы рейтинга поставили почти полное отсутствие работы Роспотребнадзора с жалобами в социальных сетях. Любопытно, но «ПромРейтинг» особенно отметил тот факт, что управление Роспотребнадзора по Татарстану фактически перехватил «ковидную» повестку у Минздрава республики, формируя инфоповоды в инициативном порядке в республиканских и районных СМИ, а также соцсетях. Запрет на проведение корпоративов, ограничения работы точек общепита, послабления по сравнению с Москвой — все это выходило даже на федеральный уровень, и на волне успеха Роспотребнадзор при этом напрочь позабыл про местные соцсети, пользователи которых вовсе не так радужно восприняли его инициативы, как казалось ведомству. Эксперты «ПромРейтинга» дали отрицательный прогноз по медиаэффективности Патяшиной — очевидно, в надежде, что из-за массовой вакцинации пандемия в Татарстане пойдет на спад, и управление Роспотребнадзора по РТ больше не будет столь часто фигурировать в интернете.

Причина, по которой Патяшиной прогнозируют «красную зону», та же, в результате которой спикировал со второго места по итогам третьего квартала — на седьмое по итогам всего года министр здравоохранения Марат Садыков, потерявший сразу тысячу пунктов (было 3 101, стало 2 165). В 2021 году он тоже вряд ли поднимется вновь наверх, полагают авторы рейтинга. Если не будет коронавирусных поводов.

Скандал с «голодающими школьниками» как пример неудачной реакции Нагуманова

Вырос рейтинг и у обладателя третьего места Тимура Нагуманова, главы Альметьевска и экс-бизнес-омбудсмена — с 2 139 до 3 575. Главным плюсом стали регулярные прямые эфиры Нагуманова в соцсетях, растиражированные в региональных и федеральных СМИ. Но что интересно, заметного отклика в комментариях они не вызвали, зато и негативных отзывов особенно тоже не было.

Проблема Нагуманова в том, что реагирует он по-разному. Иногда быстро и удачно, но порой — не реагирует вовсе. Так, например, положительную реакцию вызвало его оперативное прибытие на место горящего дома в Альметьевске (негативный инфоповод, профессионально обработанный администрацией, в конечном итоге сработал в позитив) — глава города вышел на первый план в ситуации, приняв на месте ряд решений, позволивших минимизировать последствия взрыва газа и последующей трагедии. Но столь же оперативно Нагуманов не сработал в скандале с голодом школьников из-за низких зарплат поваров, тему растиражировали в республиканских и федеральных СМИ, не говоря уже про соцсети и мессенджеры.

Прокуратура РТ удачно зашла в соцсети, и негативные поводы умеет обратить в позитивные

Топ-5 самых медиа-эффективных руководителей закрывают прокурор РТ Илдус Нафиков (рейтинг тоже вырос с 2 312 до 3 391) и начальник МЧС Рафис Хабибуллин (набравший почти 3 000). В отличии от Патяшиной — и прокурору, и начальнику МЧС, как и мэру Казани аналитики дают положительный прогноз, уверенные в том, что они сохранять высокие позиции в рейтинге и в начале 2021 года. В том, что в тройке лидеров удержится и глава Альметьевска Тимур Нагуманов — они, напротив, не очень уверены (прогноз — нейтральный).

Нафиков обогнал других силовиков Татарстана в результате слаженной и удачной работы команды прокуратуры в соцсетях, где она всегда присутствует — не только в популярных сообществах, но и в районных группах. В результате главному прокурору себе в актив удалось записать даже негативный повод, задержание бывшего заместителя прокурора Нурлата: оперативная реакция, полные и развернутые комментарии в СМИ позволили теме не получить явной негативной окраски и нивелировать репутационный ущерб до минимума.

Вторым информационным активом отчасти тоже стал ковид, и невыплаты зарплат в отдельных компаниях из-за снижения деловой активности: «фирмы-банкроты гасят долги перед сотрудниками благодаря работе прокуратуре» зафиксировалось в умах татарстанцев. Татарстанцы также заметили активную работу прокуратуры (в том числе, в соцсетях) по разбирательству с отравлением школьников в Пестречинском районе, и даже в выезде Нафикова на место пожара в Казани в бывшем здании КВЗ, где погибли 5 человек — негативно окрашенный повод удалось превратить в нейтральный.

Удачной авторы рейтинга считают и работу пресс-службы МЧС РТ, не только со СМИ, но и с соцсетями. Но есть у команды Рафиса Хабибуллина и минимум два прокола. Во-первых ведомство почему-то напрочь проигнорировало скандал с жалобой на пьянство начальника МЧС Муслюмово. Во-вторых, Хабибуллин неожиданно выступил за сокращение новогодних каникул — это был довольно громкий инфоповод с ярко негативным окрасом, причем он был растиражирован в региональных СМИ, социальных сетях и мессенджерах явно с саркастическим оттенком.

В итоговую десятку медийных лидеров попали также министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов и министр культуры РТ Ирада Аюпова. Все трое повысили свои места в рейтинге, лучше всего улучшила свои позиции Аюпова, поднявшись с 12-го на 9-е место — ее показатель в четвертом квартале вырос сразу на 400 пунктов, составив 1745,5 балла.

Десятку лидеров замкнул мэр Нижнекамска Айдар Метшин, но он спикировал с третьего места, потеряв больше 1000 баллов (было 2842, стало 1684). На этом фоне интерес вызывает противоположный феномен — «сосед» Метшина мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который поднялся на 11-е место с 19-го, и уже близок к тому, чтобы обогнать нижнекамского главу, войдя в топ-10 — показатель медиарейтинга главы автограда вырос почти в три раза, составив 1 629.

Соцсети уже меньше критикуют ГЖФ за проблему с «Салават купере»

Авторы рейтинга отметили и непопавшего в топ -10 директора ГЖФ Марата Зарипова, который зато поднялся сразу с 77 на 40-е место. Причина в сокращении количества негатива, и сильное сокращение Госжилфондом РТ уровня агрессии в соцсетях относительно системной проблемы ЖК «Салават купере». Жалобы на качество жилья со стороны жильцов «Салават купере» — до сих пор системный информационный раздражитель.

Однако, что любопытно, негатив направлен не только в сторону ГЖФ, но в большей степени застройщиков жилья и Минстроя РТ. В плюс сыграло завершение программы по вводу соцобъектов, заселение жилых домов, а также начало рефинансирование соципотеки в коммерческих банках для татарстанских семей.

Одна их худших пресс-служб — у Госкомитета по туризму

Есть и негативные примеры, главы, лидирующие в «отрицательном рейтинге». Аналитики, к примеру, отмечают снижение позиций главы Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. С одной стороны, были и объективные факторы — стагнация туротрасли в период пандемии. С другой — и системные проблемы, к примеру, слабейшая пресс-служба ведомства — негатив в мессенджерах остается без реакции комитета.

Критику вызвали даже новогодние туры по РТ «1000 и одно удовольствие» — нейтральный инфоповод, сформированный в республиканских и районных СМИ самим Сергеем Ивановым. Негатив в комментариях был по поводу организации и стоимости туров. Такой же негатив был вызван новостью о двукратном снижении турпотока в Татарстан.

Судебных приставов в Татарстане стали не любить еще сильнее

Похожий пример — падение в рейтинге главы УФССП РТ Анвара Закирова с 45-го на 80-е место, которому собственно мало что можно противопоставить негативным отзывам о работе приставов. Закирову, который возглавил ведомство в июле прошлого года — к концу года припомнили двойное списание долгов у казанцев, а также очереди на прием в Казани, Челнах и Альметьевске — отчасти вызванные, напомним, массовыми увольнениями в самой службе. Коллега Закирова по Ростехнадзору в РТ Родион Карпов, тоже назначенный лишь в прошлом году, вообще провалил информационную работу.

Остались без внимания самого ведомства коррупционный скандал с задержанием замруководителя исполкома Нижнекамска по причине его работы в Ростехнадзоре и осуждение за взятку инспектора нижнекамского Ростехнадзора.

Провал по социалке в Чистополе и коррупционный шлейф в Тукаевском районе

Наконец, в конце рейтинга плетутся те, у которых провалы носят уже системный характер. Во-первых, чистопольский глава Дмитрий Иванов, которого не первый год сопровождают скандалы в социальной сфере. К ним добавилось в прошлом году и дело о махинациях с «ковидными» пайками для школьников — комментарии последовали со стороны Министерства образования РТ, а вот со стороны администрации Чистополя реакции не было. Помимо социалки, чистопольцы бесконечно критиковали и критикуют команды Иванова за плохое благоустройство, запах, состояние дорог. Отсутствовали комментарии чистопольской администрации по скандалу с задержанием беременной женщины полицией.

Аналогичная ситуация сложилась и с коллегой Иванова в Тукаевском районе, глава которого Фаил Камаев уже превратился мишень для пользователей в социальных сетях, что не позволяет ему подняться выше 98 места. Жители района неустанно критиковали его команду за уголовное дело против руководителя исполкома района (системная проблема), и скандалы вокруг дороги в поселок Подсолнухи, где живут многодетные семьи. В результате район вошел в шесть самых коррумпированных в Татарстане. Еще больше раздражения вызвала огромная свалка медицинских отходов, которая пролежала почти месяц. Попытки команды Камаева оправдаться несогласованностью работы с Министерством экологии РТ лишь усугубили ситуацию.

Проблемы бьют по позициям и главы УФСИН по РТ Эдуарда Хиалеева — на скандалы при этом его команда практически не реагирует. А ведь среди них и мошенничество в ИК-3 в Чистополе, и скандал с поставками свинины в колониях РТ — два мощных негативных связанных между собой, и информация о том, что сотрудник УФСИН в Зеленодольске разгромил припаркованные автомобили, и попадание на взятке сотрудника колонии в Свияжске.