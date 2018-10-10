Ильсур Метшин: «Мы получили очередной дорогой подарок, в реконструкцию площади вложено 123,4 млн рублей»

Мэр Казани об открытии обновленного сквера и склона возле НКЦ

Фото: Олег Тихонов

После годовой реконструкции сегодня открылся сквер и склон возле НКЦ. Это только первый этап обновления территории — ожидается, что вскоре состоится открытие паркинга почти на тысячу машино-мест. Насколько остро стоит вопрос с парковочными местами в Казани и как в городе будет продолжаться программа по развитию общественных пространств, в интервью «Реальному времени» рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

— Сегодня возле НКЦ отрылся обновленный склон. Оцените, пожалуйста, его значимость для города и насколько вы довольны проделанной работой?

— Я не просто доволен — я счастлив, что мы прирастаем очередным объектом благоустройства. Это намоленное место в центре города, но оно было недоступно для посещений казанцев и гостей. Сегодня площадь перед НКЦ преображается: президентом принято решение о реконструкции комплекса и размещении в нем Национальной библиотеки, а благодаря Группе компаний ТАИФ здесь благоустроили площадь и построили паркинг почти на тысячу мест, который решит серьезные проблемы с парковкой — это дорогого стоит. Изначально границы благоустройства были гораздо меньше, но во время очередного обхода с Рустамом Нургалиевичем руководство ТАИФа приняло решение расширить территорию. Хочу поблагодарить ТАИФ — это череда подарков Казани: в прошлом году мы радовались возрождению системы озер Лебяжье, где водная гладь с четырех гектаров увеличилась до 32. Благодаря «Казаньоргсинтезу» и ОАО «ТАИФ» вернулось излюбленное место отдыха горожан. Не прошло и года, как мы получили очередной дорогой подарок, в реконструкцию площади было вложено 123,4 млн рублей. Я счастлив, что в нашем городе, республике есть такие социально-ответственные компании, которые находят возможность и меняют жизнь к лучшему.

В реконструкцию сквера и склона было вложено 123,4 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

— Вы затронули вопрос парковок. Насколько сейчас остро стоит вопрос парковочных мест в центре города?

— Уровень автомобилизации в Казани растет — на 1000 жителей приходится 333 машины. На 1 сентября зарегистрировано 414 тыс. автомобилей. По данным экспертов, в прошлом году продажи автомобилей в Казани выросли на 13% или на 21,5 тыс. машин — это третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Наши дороги загружены, особенно в центре. Возле Кремлевской набережной у нас есть паркинг, но он вмещает только 350 машин. Новая парковка под НКЦ поможет решить вопрос доступности набережной — люди смогут приезжать на личном транспорте. Причем парковка рассчитана на перспективу, очень хорошо продумана логистика — сделаны удобные входы и въезды. Сегодня мы впервые спустились в паркинг и осмотрели его вместе Рустамом Нургалиевичем, он остался очень доволен увиденным.

— Как думаете, какой будет заполняемость паркинга?

— Время покажет, но у нас столько машин, что, думаю, еще два таких паркинга построй — их «съедят» и даже глазом не моргнут. Уверен, что это будет успешный бизнес.

Вместимость подземной парковки составляет 957 машино-мест, ее открытие ожидается в ближайшее время. Фото Рината Назметдинова

— У нас с 2015 года реализуется программа парков и скверов. Оцените проделанную работу и какие из реализованных проектов вам нравятся больше всего?

— Трудно сказать — это все равно, что спросить, кого ты больше любишь из своих четверых детей. Они все важны, но особенный вклад — это экореабилитация систем озер Лебяжье. Это не просто объект благоустройства, это объект экологической безопасности, это легкие нашего города. Поэтому все объекты очень важны: озеро Кабан и Черное озеро, Парк Победы и, безусловно, парк Горького, Горкинско-Ометьевский лес, Лядской садик, парк «Сосновая роща».

Мы хорошо помним, как начинали: с 2011 года, когда мы только реализовывали первые программы, общая площадь парковых зон Казани увеличилась на 125 гектаров — сейчас она составляет 367 гектаров, это 140 парков, скверов и набережных. И что особенно приятно — это все востребовано горожанами.

— Какие планы по благоустройству парков и скверов?

— Мы хотим завершить озеро Нижний Кабан, выйти к новому зоопарку и соединить с нашим гребным каналом. У нас серьезное желание сделать хотя бы входную группу лесопарка «Дубрава», потому что там совсем нет условий, а парковая зона намолена жителями Приволжского района. Нас ждет вторая очередь сквера Абсалямова, хотим завершить улицу Декабристов и вернуть к жизни площадь возле Центра семьи «Казан», где был фан-фест во время чемпионата мира по футболу. Там необходима реконструкция. Что касается пляжей, то будем заниматься озерами Комсомольское и Глубокое, также проектируем «Локомотив». Хотим сделать набережную от Речного порта до Адмиралтейской слободы. Ну и, наверное, «Салават купере».

За 13 лет число туристов в Казани выросло более чем в семь раз. Фото Олега Тихонова



— Там появится парк?

— Мы приступим к проектированию «Салават купере», там генпланом предусмотрена парковая зона. Все эти работы мы продолжим в 2019 году. Кроме этого, рядом с площадью НКЦ осталось большое песчаное пятно — Рустам Нургалиевич предложил ТАИФу на его месте сделать сквер, и Альберт Кашафович обещал подумать. Так что планы большие и все они реализуемы в обозримом будущем — в 2019 и 2020 годах.

— Насколько обновление общественных пространств влияет на активность жителей?

— Я думаю, легко увидеть, как много людей проводят время в парках, скверах и на набережных. Это меняет людей — они начинают вести здоровый образ жизни, появляется привычка утром или после работы пройти по парку, жители начинают заниматься спортивной ходьбой, бегом, кататься на велосипедах. Мы гордимся нашим городом и видим растущий интерес наших жителей и из зарубежья. В ноябре мы собираемся принять трехмиллионного туриста. В 2005 году, в Год тысячелетия, у нас было 450 тысяч туристов в год, а сейчас мы выросли до трех миллионов, рост более чем в семь раз. По этому результату мы третьи в Европе и восьмые в мире по динамике роста въездного туризма. Мы слышим много восторженных отзывов от людей, которые у нас побывали, поэтому мы делаем все возможное, чтобы жизнь казанцев становилась комфортнее. Мы стараемся успевать за их растущими требованиями и делать все, чтобы город был комфортным, чистым и им гордились жители.