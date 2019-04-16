В кабмине РТ обсудили концепцию устойчивого развития Казани

Концепцию устойчивого развития территории в границах исторического поселения г. Казань обсуждали сегодня в республиканском кабмине на совещании с участием президента РТ Рустама Минниханова. В обсуждении приняли участие министр строительства РТ Ирек Файзуллин, помощник президента Олеся Балтусова, мэр Казани Ильсур Метшин и его предшественник на этом посту Камиль Исхаков, архитекторы Олег Маклаков, Фарида Забирова, городские и республиканские чиновники.

Как сообщила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, как таковой концепции в завершенном виде еще не существует — есть рабочий вариант, который продолжают обсуждать и корректировать. В частности, содержание концепции пока еще не увязано с так же не утвержденным новым генеральным планом Казани.

Это подтвердил и один из разработчиков концепции — завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. Собеседник издания пояснил «Реальному времени», что основные проблемы, которые стоят перед разработчиками документа, — это вынос из исторического центра Казани транзитного железнодорожного движения, грузового речного порта, обеспечение транзитного автомобильного движения по берегу Волги, замыкание Большого Казанского кольца, «вывод» города на берег Волги, освоение Адмиралтейской слободы и решение вопроса об озеленении центра Казани, которое на сегодня составляет менее 1 процента против предусмотренных генпланом 25%.

По словам архитектора, вопрос о выносе железной дороги решен принципиально, а сейчас требуется обозначить сроки — именно от них зависит, когда и в какой мере будет реализована концепция развития центра.

Что же касается увеличения площади озеленения центра, то эта задача, по мнению Александра Дембича, хотя и трудна, но решаема. Несмотря на то, что земля в границах исторического поселения практически полностью распродана, говорит он, если закрепить в правилах землепользования и застройки и других городских документах за еще не застроенными участками статус зеленых зон, то собственники не смогут продолжать «лепить» там бетонные коробки:

— Им можно будет диктовать: хочешь строить — строй сквер.

Еще об одной проблеме, которую сложно, но необходимо решить в рамках реализации концепции, «Реальному времени» говорила Лилия Галимова:

— Остро стоит вопрос о том, чтобы оживить центр города, наполнить его людьми. Но президент уже решительно высказался против дальнейшей его застройки…

Галимова сообщила:

— Ожидается, что в окончательном виде проект концепции представят президенту после майских праздников. На сегодняшнем же совещании происходил просто обмен мнениями и предложениями.