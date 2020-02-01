Айдар Метшин похоронил своего деда: «Это история семьи. Это что-то такое, что даже не верится»

В Нижнекамске прошла церемония захоронения останков 19 бойцов, погибших в 1942 году

Вернулись домой 19 бойцов 80-го лыжного батальона, павшие 31 января 1942 года при освобождении города Великие Луки. Погибших воинов предали земле на почетной аллее граждан Нижнекамского кладбища. На церемонии присутствовал мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он пришел проводить в последний путь отца своей мамы — Яруллу Шарифуллина. Его старший брат, Ильсур Метшин, приехать на похороны деда не смог. Корреспондент «Реального времени» пообщалась с ним и с родными других погибших солдат.

Торжественное мероприятие началось с реконструкции последнего боя, после чего состоялся траурный митинг и церемония перезахоронения.

«Мы ждали этого дня 78 лет»

Около десяти часов утра на площади Победы стали собираться родные погибших воинов и жители Нижнекамска. На церемонии перезахоронения присутствовали родственники лишь восьми бойцов из 19.

Дмитрий Алабин приехал в Нижнекамск из Москвы. Поисковики разыскали его дедушку — Василия Барабанова. До недавнего времени Дмитрий думал, что дед похоронен в Московской области. Со слезами на глазах он рассказал:

— О деде мы знали только то, что он пропал под Великими Луками. Он ушел на войну из Подмосковья, там на стеле выбито его имя, мама считала, что он там был захоронен. Это был шок для нас! У него трое детей было. Сначала поисковики позвонили в семью старшего сына, его уже нет в живых. Остальные родные пожилые, не смогли приехать. Маме тоже очень тяжело. Очень много эмоций! Спасибо большое поисковому отряду!

Около десяти часов утра на площади Победы стали собираться родные погибших воинов и жители Нижнекамска

Уроженка Нижнекамска Екатерина Шашабрина пришла проводить в последний путь отца, Михаила Парамонова. Она не теряла надежды на то, что когда-то он вернется.

— Его забрали на фронт из Казани. Мне тогда было всего 2 месяца. Их готовили специально, это был лыжный полк. Я жду его 78 лет — и дождалась! Все время ждала, верила! Это такая радость была, когда мы узнали о том, что он нашелся. Низкий поклон поисковикам. Они нас осчастливили. Даже слов нет, это чудо, — сказала дочь погибшего воина и расплакалась.

Увидеть бой своими глазами

Останки 19 бойцов из 80-го лыжного батальона обнаружил поисковый отряд «Поиск» в 2002 году. Около 15 лет ушло на то, что чтобы каждый из павших воинов обрел имя и вечный покой. По ДНК идентифицировали 18 солдат, политрука — по находившимся рядом с останками опознавательным знакам.

Последний бой, в котором погибли наши земляки, сегодня детально воссоздали реконструкторы военно исторического клуба «Витязь». Более 50 человек приняли в нем участие.

257-я стрелковая дивизия, в которую входил 80-й отдельный лыжный батальон, должна была освободить Великие Луки. Батальон был сформирован в декабре 1941 года в Казани. Помимо уроженцев Башкирии, Пензенской, Калининской и Ленинградской областей, в него входили и выходцы из Татарии. Их было больше всех — выходцев из Казани, Челнов, Шереметьвского, Кукморского, Нурлатского, Шугуровского, Первомайского, Алексеевского, Тархановского, Услонского районов.

Последний бой, в котором погибли наши земляки, сегодня детально воссоздали реконструкторы военно исторического клуба «Витязь»

К Липенке и Копытову бойцы подошли к утру 31 января. Бой начался примерно около 12 часов дня.

Кончались боеприпасы, но батальон перехватил вражеский обоз — так удалось пополнить боезапас пятью ящиками патронов. Потом была еще одна попытка фашистов прорвать оборону — прислали подкрепление со стороны Великих Лук на 50 подводах. Наши бойцы смогли отбить 14 из них и получили три немецких ручных пулемета, автомат и винтовки.

В 17:00 немцы наступали со стороны Великих Лук, но и с другой стороны были брошены в бой еще три машины с немецкой пехотой. Командиры приняли решение отступить. В строю после боя остались только 87 человек из 560.

Погибших воинов похоронить не успели — просто присыпали землей. По воспоминаниям местных жителей, убитых они собирали и хоронили уже гораздо позже, когда в деревне снова были немцы.

Вернулись домой 19 героев



После реконструкции последнего боя, в котором погибли бойцы «татарского батальона», начался траурный митинг. Солдаты почетного караула вынесли урны с останками 19 павших воинов. Проводить в последний путь своего родного дедушку по материнской линии пришел и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Выступая перед собравшимися, он едва сдерживал эмоции, в голосе слышалось волнение.

Проводить в последний путь своего родного дедушку по материнской линии пришел и мэр Нижнекамска Айдар Метшин

— Через 78 лет наши герои, наши защитники Отечества, наши отцы и деды вернулись на родную землю. Вечная память им и слава. В годы войны на территории Нижнекамска не было боевых действий, но жители Нижнекамска тоже приближали победу, сражались на фронтах, работали в тылу. В Великой Отечественной войне у каждой семьи свой герой. И сейчас для нас это отдельный день и особые чувства. Безмерная благодарность поисковикам за вашу благородную миссию. Мы в долгу перед погибшими воинами и ныне здравствующими ветеранами. Низкий поклон, — сказал Айдар Метшин.



На церемонию перезахоронения останков «татарского батальона» приехал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

— Огромные чувства переполняют меня в этот памятный год, год 75-летия Победы над фашистской Германией. Это были особые подразделения. Советом народных комиссаров в сентябре 1941 года было принято решение о формировании 67 лыжных батальонов, по опыту советско-финской войны. В эти батальоны отбирались лучшие сыны, самые подготовленные парни, спортсмены, готовые в любых условиях воевать. Тот батальон — «Татарский» — сформировали в Казани. Он с честью выполнил задачу, мы должны помнить их подвиг, чтить традиции, — выступил военный комиссар Татарстана.

На церемонию перезахоронения останков «татарского батальона» приехал военный комиссар РТ Сергей Погодин

Руководитель поискового отряда «Поиск» Миляуша Котенкова поблагодарила своих коллег за титанический труд:

— Мы хороним 19 настоящих героев. Самому старшему из них было 36 лет, большинству — 18. Не у всех удалось найти родственников. Этого бы не произошло, если бы не большой труд команды — это мои дорогие коллеги-поисковики. Работала большая команда по поиску родных, большое им спасибо. Это волонтеры, люди, которые помогали ходить по адресам, в ЗАГСы. Это и финансовая поддержка Айдара и Ильсура Метшиных... Спасибо!

На площади Победы погибших солдат вспомнили поименно и почтили память минутой молчания. Потом урны с прахом павших воинов перевезли на городское кладбище, где на аллее почетных граждан был возведен мемориальный комплекс.

«Мама всегда со слезами на глазах говорила о том, что не знает, где ее отец»

Перед церемонией перезахоронения родным дали возможность проститься с погибшими солдатами. Первыми к урне Яруллы Шарифуллина подошли Айдар Метшин и его мама, которую он придерживал под руку. Рядом с ними стояли их соседи, родственники другого красноармейца Музипа Юнусова. Как оказалось, бойцы были одногодками, росли на одной улице, вместе ушли на фронт и погибли в один день.

Урны с прахом павших воинов перевезли на городское кладбище, где на аллее почетных граждан был возведен мемориальный комплекс

Уже после церемонии захоронения мэр Нижнекамска признался корреспонденту «Реального времени», что сегодня — особенный день для него, ведь домой вернулся родной дедушка, об обстоятельствах гибели которого родные практически ничего не знали:

«Очень трогательно, очень трогательно! Это важное событие для нашей семьи. Все эти годы в семье говорили о войне, и мама всегда со слезами на глазах говорила о том, что не знает, где ее отец. И когда мы узнали, что есть вероятность того, что найдены останки нашего деда, отца мамы, то мы, благодаря поисковому отряду «Поиск», начали заниматься выяснением возможности идентифицировать их. Нам помогла ДНК.

Это история семьи. Это что-то такое, что даже не верится. В 2002 году первая информация появилась, что это может случиться. Мы примерно знали, что он погиб в Псковской области. Когда поисковый отряд уже провел исследования, то подошли к тому, что по спискам начали определять. Было много противоречивой информации, шаг за шагом двигались и останавливались. Мы по-своему сомневались, наш ли это дедушка, но потом, когда прошли тесты ДНК и получили результат — 98%, поверили в это окончательно. Это имеет большое значение для нашей семьи!».

1 / 42 Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)

Руслан Исламов (e-nkama.ru)