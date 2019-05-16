На очистных Казани построят цех по производству строительных гранул из ила

С запуском нового производства столичные власти надеются предотвратить назревающую в городе экологическую катастрофу

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани началось строительство цеха по термомеханической обработке илового осадка. По словам городских чиновников, новая технология позволит превратить полвека копившийся на берегу Волги ил от сточных вод в гранулы, на которые уже есть спрос со стороны строительных компаний. Затраты на строительство составят 1,5 млрд рублей, и власти уверяют, что они не лягут на плечи населения удорожанием тарифа. Но возрастет ли плата за подключение к сетям для застройщиков, как это произошло при запуске новой КНС «Заречная», что в конечном счете вызвало рост цен на новостройки, пока неясно. Ежедневно более 40 КАМАЗов свозят осадки от городских стоков на иловые поля, которые уже переполнены. С момента запуска нового цеха по переработке этих отходов загрязнение территории прекратится, уверяют авторы проекта. Подробности — в материале «Реального времени».

Тарифы не вырастут?

В прошлый раз «Водоканал» приглашал журналистов в Приволжский район посмотреть на очистные сооружения, которые начали прикрывать так называемыми «колпаками» — огромными металлическими крышками, чтобы «не выпускать» неприятный запах за пределы конструкций. От этого запаха десятилетиями страдали жители ближайших поселков Отары, Петровского, Мирного, население «Танкодрома» и Павлюхина.

«Колпаки» обошлись бюджету города, республики и самому предприятию (с учетом двух установок очистки воздуха) в 573 млн рублей, из них Татарстан оплатил 326 млн, Казань — 203, и из инвестпрограммы «Водоканала» выделили 44 млн. Завершили работы в прошлом году, в ноябре.

— Мы ознакомились с передовым опытом, как европейским, так и российским. Номер один — это «Мосводоканал». Об их суммах инвестиций мы мечтать не можем, — признал мэр Казани Ильсур Метшин и отдельно добавил, что тарифы на водоотведение, несмотря на модернизацию инфраструктуры, для населения не вырастут. — В Германии сопоставимый «Водоканал», но там услуги, тарифы ровно в 10 раз выше, чем в Казани.

Всего, по словам гендиректора казанского «Водоканала» Андрея Егорова, накрыли 25 сооружений, от которых исходил неприятный запах. Общая площадь покрытия «колпаками» — 20 тыс. кв. м, или три футбольных поля. «Плюс канал осветленной воды весь закрыт, тоже дает устойчивый технологический запах. Приемная камера и здание решеток были раньше в таком состоянии, теперь закрыты нержавеющим материалом», — показывал он фото «до» и «после».

Ильсур Метшин выразил надежду, что от дурного запаха избавились навсегда, а руководитель «Водоканала» добавил, что пробы воздуха дважды показали норму предельно допустимых концентраций.

О том, как происходит очистка воды, «Реальному времени» рассказал замдиректора предприятия Марат Салахов. По его словам, сначала сточная вода поступает в первичные отстойники, далее идет биологическая очистка — масса смешивается с бактериями в аэротенках. Следующий этап — химическая очистка, вода доочищается хлором, отстаивается во вторичных отстойниках, уже почти очищенная попадает в лоток Паршаля и уходит обратно в Волгу: «Вода не имеет никакого запаха и даже является более чистой, чем при водозаборе из Волги, но не питьевого качества», — уточнил он.

В сутки со всей Казани здесь принимают до 400 000 т. сточных вод — это 60% от мощности очистных сооружений: «230 т из них попадают на иловые поля, а разница идет в Волгу. Такие очистные есть только в Москве и Петербурге. Требования были повышены, поэтому мы одни из первых», — отметил Салахов.

«Мы уйдем от проблемы иловых полей»

На некотором расстоянии от очистных сооружений вырыт огромный котлован, здесь будут построены сооружения термомеханической обработки илового осадка, уточнил Егоров. «Работы начаты в январе этого года, сейчас мы здесь установили систему водопонижения до начала строительства, в ближайшие дни начнем строить непосредственно корпуса, оборудование делается на заводах России», — рассказывал он.

Подрядчик — ГМС «Нефтемаш», цена вопроса — 1,5 млрд рублей (700 млн — монтажные работы, 750 млн — оборудование), деньги выделил «Водоканал». Площадь цеха — 1,5 тыс. кв. м, два этажа: на первом этаже будет размещено оборудование для сушки, на втором будут находиться системы автоматики, управления, осушения. Здесь будет порядка 20 рабочих мест — работа автоматизирована.

— Самое главное — когда мы запустим эти сооружения термомеханической осушки, мы уйдем от проблемы иловых полей. Строительство этого сооружения также никак не повлияет на тарифы для населения, мы это делаем за счет инвестпрограммы для предприятия. Первая партия оборудования должна прийти уже в июне-июле, самое последнее оборудование приходит в октябре, пройдут пусконаладочные работы, — уточнил гендиректор.

Цех будет ежедневно перерабатывать 340 т осадков влажностью 75%, доводя их до состояния гранул влажностью 10% и весом в 100 т. «Пока не можем до конца сказать, как будет использоваться гранулят, но там есть [кандидаты]. Ни один такой проект не был бы разрешен для запуска без всевозможных экспертиз и так далее, если бы мы до конца не показали, какой будет продукт», — сказал Егоров. По его словам, сначала была построена мини-установка в Казани, которая прошла тестовые испытания: «Иловый осадок тоже прошел тестовые испытания, он получает сейчас сертификат. Потребность в конечных результатах проекта есть в строительстве».

Транспортные расходы

— Для понимания: сегодня эти 340 т полсотни КАМАЗов ежедневно возят на иловые поля и огромные расходы причиняют «Водоканалу». От этого мы уйдем. Уйдут транспортные расходы — это огромная составляющая. Как только начнет работать сооружение, вывоз [на иловые поля] будет прекращен. При Минэкологии создан специально по этому вопросу экологический совет, который периодически проводит заседания, на которых рассматриваются различные технологии осушения иловых полей, — добавил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

240 т влаги, которые будут выпариваться на установке, будут конденсироваться и сливаться обратно в Волгу. Гранулы из нового цеха можно использовать в промышленности, на стройках, для розжига: «У нас на 110 га на берегу Волги 50 лет копятся иловые осадки высотой в 4—5 м, создавая экологическую угрозу. Наша задача, чтобы Казань была экологически чистым городом, чтобы захоронения как от «Водоканала», канализационные, так и твердые бытовые отходы мы свели в идеале к нулю. Тысячи тонн в месяц мы будем приводить к виду экологического компонента, который сможем использовать дальше», — заключил мэр.