Недозволенная «Надежда»: получит ли право на жизнь мечеть в Борисоглебском?

ДУМ РТ тщетно добивается признания права собственности на незаконно используемый объект — храм «Омет»

Муфтият Татарстана через суд добивается признания права собственности на казанскую мечеть «Омет» («надежда» в переводе с татарского) в поселке Борисоглебское. «Дом Аллаха» возвели местные мусульмане, а с поиском спонсоров помогал лично мэр Ильсур Метшин. Однако исполком Казани теперь выступает ответчиком в суде с Духовным управлением мусульман РТ. Формально мечеть используется незаконно, поскольку разрешения на ввод в эксплуатацию построенного храма так и не выдали. Как удалось выяснить «Реальному времени», это далеко не первый подобный случай, причем не только у мусульман: проблема ненадлежащего документального оформления культовых объектов, ставящая их под угрозу сноса, распространена по всей России.

«Надежда» без разрешения

Татарстанский арбитраж рассматривает иск Духовного управления мусульман республики к исполкому Казани о признании права собственности на построенную еще 6 лет назад мечеть «Омет» в поселке Борисоглебское. Открытия этого большого храма, выстроенного из кирпича, местные мусульмане ждали целых 10 лет.

Земельный участок под строительство жители оформляли своими силами. Они же собирали деньги на проведение строительных работ, осушали заболоченные места и выкорчевывали кустарники. Благодаря общим усилиям в 2007 году удалось поставить фундамент, а в 2010-м — цокольный этаж. На продолжение строительства денег не хватило, однако в 2012 году к решению этого вопроса подключился мэр Казани Ильсур Метшин, который помог найти меценатов. Спустя год — весной 2013-го — «Омет» наконец открыла свои двери прихожанам. Казалось бы, обратилась в реальность «надежда» верующих ("Өмет» — по-татарски «надежда»).



При этом построенная на пожертвования мечеть формально является незаконно используемым объектом, поскольку разрешение на ввод здания в эксплуатацию не выдали до сих пор. Как объяснила «Реальному времени» представитель истца Лейсан Абышева, Управление градостроительных разрешений Казани отказало в получении разрешения из-за отсутствия ряда документов:

— Разрешение на строительство есть, Управление архитектуры все согласовало, а исполком выделил участок под строительство мечети, однако в вводе в эксплуатацию было отказано из-за нехватки ряда документов. В целом мечеть соответствует всем нормам. Мы полностью открыты и готовы провести экспертизу за свой счет, — пояснила юрист, представляющая интересы ДУМ.

Спустя год — весной 2013-го — «Омет» наконец открыла свои двери прихожанам. Фото kzn.ru

В ожидании экспертизы

По словам собеседницы нашего издания, исполнительный комитет Казани просит отказать в удовлетворении исковых требований ДУМ РТ, заключающихся в признании права собственности на мечеть, на основании отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию. Духовное управление мусульман РТ готово провести независимую экспертизу за свой счет, дабы урегулировать оба вопроса — о признании права собственности и получении необходимого разрешения.

— Обращение в суд по вопросу узаконивания здания мечети инициировано ДУМ РТ в целях упорядочивания и контроля документации собственности уммы Татарстана, а также для обеспечения данной конкретной мечети документацией, разрешающей ее эксплуатацию в законном порядке. Формальная процедура проводится совместно с исполнительным комитетом Казани, который не вправе давать разрешение на строительство здания после завершения всех работ, — сообщили нашему изданию в пресс-службе ДУМ РТ.

В муфтияте отметили, что инициаторами строительства мечетей в Татарстане являются не имамы и не ДУМ РТ, а граждане — физические лица. В духовном управлении добавили, что суд за счет средств махалли или инициативной группы назначит экспертизу здания на предмет пригодности эксплуатации.



«Реальное время» также обратилось с запросом в исполком города, где обещали подготовить его позднее.

Казанская епархия vs исполком

Стоит отметить, что проблема ненадлежащего документального оформления культовых объектов, ставящая их под угрозу сноса, распространена по всей России. Взять хотя бы Татарстан: буквально в этом году стало известно о намерении Казанской епархии закрепить Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря за собой. Процесс оформления в собственность затормозил казанский исполком, утверждавший, что здание монастыря было построено без разрешения на строительство. Без него не удалось получить и разрешение на ввод в эксплуатацию, хотя такие попытки предпринимались еще в 2011—2015 годах.

В суде представители исполкома заявляли, что Казанская епархия не обращалась за разрешением на строительство объекта и просила только разрешения на ввод в эксплуатацию. Фото Романа Хасаева

Напомним, для того, чтобы признать за собой собственность за монастырским зданием, Казанская епархия Русской православной церкви обратилась с иском к Архиерейскому подворью в честь святителей Московских Республики Татарстан. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда, вторая сторона возражений не высказывала и исковые требования признала. Однако в деле появился второй ответчик — исполнительный комитет Казани, который назвал монастырское здание «спорным объектом» и фактически самостроем.

В суде представители исполкома заявляли, что Казанская епархия не обращалась за разрешением на строительство объекта и просила только разрешения на ввод в эксплуатацию. Однако попытки оказались безуспешными: в качестве основания для отказа исполком называл отсутствие проектной и разрешительной документации. В установочной части судебного определения было указано, что попытки получения разрешения на строительство предпринимались в 2011—2015 годах, но так и не увенчались успехом. Строительство же «спорного» здания началось еще в 2004 году.

Проблема «религиозного самостроя»

Схожая ситуация в этом году произошла в Санкт-Петербурге: Госстройнадзор потребовал снести храм во имя Святителя Николая Чудотворца, самовольно построенный на берегу Большого Нижнего Суздальского озера в Озерках. Застройщик возвел православную церковь без разрешительной документации на земельном участке в собственности компании.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Санкт-Петербурге самовольно строят храмы. Обычно в таких случаях самострой выкупает город, а затем передает в дар РПЦ: так было с церковью при Елизаветинской больнице, часовней святителя Луки Крымского на улице Сикейроса и храмом святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке.

А вот Никольской церкви XIX века в селе Копнино Селивановского района Владимирской области не повезло: ее снесли еще осенью 2018 года. Но об этом событии страна узнала недавно — после жалобы группы граждан митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону Емельянову (ранее он был известен критикой оперы «Тангейзер», когда работал в Новосибирске). Владыка назвал снос «варварством». В августе служитель РПЦ в жестких тонах высказался о работе начальника Государственной инспекции Владимирской области по охране объектов культурного наследия Евгения Гранкина. А в сентябре чиновник покинул свое кресло «по собственному желанию».

Неясна судьба временной мечети «Нур-Усман» в центре Екатеринбурга. Участок под нее в свое время выделил бывший свердловский губернатор Эдуард Россель. Фото ura.ru

Мусульмане Калининградской области помнят свою печальную историю. В мае 2019 года в поселке Свобода города Черняховск (в 90 км от Калининграда) была снесена местная мечеть. Причем верующие лишились «дома Аллаха» в месяц Рамазан. Приехали бульдозеры и экскаваторы — и через пару часов оставили одни руины. Причина — опять же формальная. Культовое здание местные власти признали незаконной постройкой, поскольку было возведено на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства. Впрочем приверженцы ислама региона давно жалуются, что власти практически не дают им строить мечети, каждый раз находя новые поводы для отказа.

Неясна судьба временной мечети «Нур-Усман» в центре Екатеринбурга. Участок под нее в свое время выделил бывший свердловский губернатор Эдуард Россель. Теперь на этом месте планируется построить Ледовый дворец, только мешает религиозное сооружение. Однако компромисс, вероятно, найден. Городские власти выделили для ДУМ Свердловской области участок в екатеринбургском районе Сортировка.

К слову, в этом году в российское законодательство были внесены изменения, касающиеся амнистии «религиозного самостроя». Власти готовы простить самовольные постройки религиозных организаций в том случае, если они соответствуют следующим требованиям:

постройка расположена на земельном участке, принадлежащем религиозной организации на праве собственности или предоставленном ей на ином праве;

соответствует параметрам устойчивости, надежности зданий, сооружений, а ее строительные конструкции, системы инженерно-технического обеспечения и сети инженерно-технического обеспечения соответствует требованиям технических регламентов;

не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.