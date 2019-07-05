Мэр Казани рассказал, какими качествами должен обладать новый главный архитектор города

Глава столицы Татарстана Ильсур Метшин объявил об открытом конкурсе на должность главного архитектора Казани и пригласил к участию в нем российских и зарубежных специалистов.

В рамках международного форума Moscow Urban Forum градоначальник поделился своими мыслями о том, каким должен быть главный архитектор. Среди основных качеств он назвал «хорошее образование, опыт, смелые идеи».

В пример Метшин привел Татьяну Прокофьеву, которая 10 лет занимала данную должность в Казани.

«У нас есть проекты на три года, пять лет вперед. Но наша мечта — выйти на более масштабный горизонт планирования. Мы сейчас разрабатываем генеральный план до 2035 года, это тоже одно из важных направлений работы», — цитирует мэра пресс-служба администрации города.

Напомним, определить победителя на должность главного архитектора Казани планируется уже в августе.