Рустаму Нигматуллину — полвека

Первый вице-премьер Татарстана, председатель совета Республиканского фонда поддержки вкладчиков, председатель Республиканского совета ДОСААФ Рустам Нигматуллин сегодня отмечает 50-летие

На днях Рустам Нигматуллин был избран председателем Республиканского фонда поддержки пострадавших вкладчиков «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и других лопнувших банков РТ. Ровно за год до этого принял на себя обязанности председателя Республиканского совета ДОСААФ. В 2017 году, сразу после назначения на пост первого заместителя премьер-министра РТ, он в республиканских масштабах плотно занялся решением проблем обманутых дольщиков. Успешно справляться со всеми этими и целым комплексом других профильных задач сегодняшнему первому вице-премьеру Татарстана помогает богатый опыт, полученный за более чем два десятка лет работы в казанской мэрии. О некоторых фактах из трудовой биографии Рустама Нигматуллина и предстоящих ему задачах — в материале «Реального времени».

22 года — в мэрии Казани

Рустам Камильевич Нигматуллин родился 24 июня 1969 года в городе Фрунзе (Киргизской ССР — сегодня Кыргызстан). В 1987—1989 годах проходил службу в рядах Советской Армии. В 1994-м, окончив Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности «радиоэлектронные устройства», приступил к работе в НКЦ «Казань» в должности инженера по техническим средствам пропаганды. И именно там перспективный молодой человек был замечен тогдашним мэром Казани Камилем Исхаковым. В 1995 году 26-летний Рустам Нигматуллин приступил к исполнению обязанностей референта главы администрации Казани. Но в этой должности он задержался ненадолго: спустя два года молодой специалист получил назначение на пост помощника главы столичной администрации, а в 2002 году — стал заместителем казанского градоначальника. Причем на таком ответственном направлении, как земельные и имущественные вопросы. Спустя еще два года Камиль Исхаков назначает Рустама Нигматуллина руководителем аппарата. Напомним, что назначение произошло в самый разгар подготовки к празднованию 1000-летия Казани, и ответственность, легшая на плечи руководителя аппарата мэрии Казани, возросла кратно. Но с возложенными на него обязанностями Нигматуллин справился.

В 2006 году на смену Камилю Исхакову на пост мэра Казани пришел Ильсур Метшин. Фото Александра Герасимова (evening-kazan.ru)

В 2006 году на смену Камилю Исхакову пришел Ильсур Метшин. С вновь назначенным мэром Рустам Нигматуллин пересекался еще во время учебы (до 1999 года), когда Метшин защищал диссертацию, а Нигматуллин получал второе высшее образование на юрфаке КГУ. Пост руководителя аппарата столичной мэрии занял Марат Загидуллов, а Рустам Нигматуллин был назначен первым заместителем руководителя исполнительного комитета Казани. Нигматуллин курировал самый сложный блок вопросов: экономика, земля, транспорт, муниципальная собственность (в том числе вопросы возрождения исторического центра). И практически сразу город ощутил перемены: в 2007 году впервые в России в Казани стартовала транспортная реформа, полностью изменившая характер общественных внутригородских перевозок. На смену многочисленным маршруткам пришли удобные, вместительные низкопольные автобусы, к которым предъявлялись серьезные экологические требования, а к перевозчикам — требования по поддержанию транспорта в надлежащем состоянии и неукоснительному следованию оптимизированной маршрутной сети. Сами маршруты стали распределяться на конкурсной основе. Ключевыми инициаторами программы, во многом наведшей порядок на городских улицах (позже казанская новация была подхвачена и в других городах страны), стали Рустам Нигматуллин и руководитель казанского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Рустам Нигматуллин стоял за идеологией регулирования в Казани парковочного пространства. Фото president.tatarstan.ru

Именно Нигматуллин стоял и за идеологией регулирования парковочного пространства. Перед Универсиадой 2013 года были построены несколько многоуровневых паркингов. Позже на муниципальной земле была сформирована сеть платных паркингов. Да и сами земельные вопросы в Казани у Нигматуллина получалось держать под строгим контролем, постоянно решая сложнейшие по сохранению немногочисленных в мегаполисе зеленых островков, выделению земель под застройку и многодетным семьям. Принимал активное участие в подготовке Казани к летней Универсиаде, чемпионату мира по водным видам спорта и другим крупным событиям международного и федерального масштаба

В должности первого заместителя руководителя исполнительного комитета Казани он проработал до 2015 года. Причем с 2010 года — под руководством своего нынешнего руководителя (на тот момент главы исполкома) Алексея Песошина. В 2015 году — новое назначение: первым заместителем главы муниципального образования город Казань. В этой должности Нигматуллин проработал до самого момента перехода в правительство республики.

5 лет, с 2010 года, Рустам Нигматуллин проработал под в исполкоме Казани под руководством Алексея Песошина. Фото kzn.ru

На специально созванной внеочередной сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин, вручая уже бывшему своему заму награду «За труд и доблесть во благо Казани», подчеркнул:

«Рустам Камильевич был и остается надежным человеком, порядочным, в зоне его ответственности были такие сложные вопросы, как земля, имущество, арендные отношения, различные тендеры, — это большое счастье иметь рядом такого человека, когда не сомневаешься в его личной порядочности».

В 2017 году на специально созванной внеочередной сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин вручил Рустаму Нигматуллину награду «За труд и доблесть во благо Казани». Фото kzn.ru

Сам Нигматуллин, выступая тогда перед бывшими коллегами, отметил, что надеется и в новой должности быть полезным развитию Казани, и особо подчеркнул, что номер телефона не меняет и всегда открыт для общения.

Ни одного «против»

В мае 2017 года на 28-м заседании Госсовета РТ кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера Татарстана представил премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Рустам Нигматуллин за время работы зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель, обстоятельный хозяйственник и профессионал, человек с активной жизненной позицией. Важную роль в успешной трудовой деятельности Рустама Нигматуллина сыграл многолетний опыт, приобретенный им на ответственных должностях муниципальной службы и депутатской деятельности. Он внес большой личный вклад в обеспечение проведения Всемирной летней Универсиады и других значимых спортивных, общественных мероприятий. Уверен, он не только четко определяет пути решения поставленных задач, но, как первый заместитель премьер-министра, будет активно участвовать в их реализации», — подчеркнул он тогда.

В мае 2017 года на 28-м заседании Госсовета РТ кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера Татарстана представил премьер-министр республики Алексей Песошин. Фото prav.tatarstan.ru

Депутаты почти единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Если говорить о цифрах, то 83 из присутствовавших на заседании народных избранников, включая оппозиционеров в лице Хафиза Миргалимова, проголосовали «за», двое воздержались. Против не прозвучало ни одного голоса.

Не словом, а делом

Несмотря на высокий статус, Рустам Нигматуллин был и остается довольно непубличной личностью. Практически невозможно найти информации о его хобби и увлечениях, семье. Даже его выступления ранее в Казанской городской думе и исполкоме, сегодня — в правительстве РТ и на масштабных мероприятиях всегда отличаются лаконичностью и сдержанностью. Предпочитая не слово, а дело, Рустам Нигматуллин демонстрирует высокий профессионализм и острый ум, способность охватить суть вопроса в целом и глубоко вникнуть в каждый нюанс темы, готовность самому работать с полной отдачей и того же требовать от подчиненных.

Несмотря на высокий статус, Рустам Нигматуллин был и остается довольно непубличной личностью. Фото tatcenter.ru

А круг задач, что легли на плечи первого вице-премьера Татарстана, впечатляет. Помимо основных, штатных направлений, таких как координация работы правительства в случае временного отсутствия премьер-министра, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в регионе, профилактика правонарушений, повышение уровня жизни населения, обеспечение прав и законных интересов граждан в жилищной сфере, в том числе ЖКХ, вопросы экологической и санитарной безопасности и так далее, Рустам Нигматуллин с первых дней включился в работу по разрешению вопросов обманутых дольщиков. В конце июня 2018 года, на V пленуме Республиканского совета Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин был избран председателем совета организации. А в первой половине июня уже этого, 2019 года первый вице-премьер Татарстана сменил Айрата Нурутдинова на посту председателя совета Республиканского фонда поддержки вкладчиков (РФП). Напомним: заявления на выплаты в фонд, образованный 2 года назад (в мае 2017 года) подали 7 562 физических и юридических лица, пострадавших при крушении «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и других лопнувших финансовых институтов республики.

Альберт Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Рустам Камильевич! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 50-летием! Как руководитель современной формации Вы всегда идете в ногу со временем, делая все возможное для развития и процветания родного края, для улучшения жизни татарстанцев. Профессионал высочайшего класса, обладающий незаурядным организаторским талантом и огромной работоспособностью, руководитель с активной жизненной позицией и высоким чувством ответственности, человек, отличающийся порядочностью в отношениях с людьми и безупречной деловой репутацией — все эти личные и деловые качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в Республике Татарстан. Позвольте в день Вашего юбилея поблагодарить Вас, Рустам Камильевич, за каждодневный кропотливый труд на благо родного края, огромный созидательный потенциал, за Ваше умение четко и слаженно работать в команде единомышленников, последовательно и настойчиво отстаивая интересы республики. От всей души желаем Вам, человеку, у которого слова не расходятся с делом, крепкого здоровья и долголетия, семейного счастья и благополучия, новых открывающихся горизонтов, позитивного настроя и ярких профессиональных побед! Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой и оптимизм, а будущее пусть принесет много счастливых лет, наполненных радостью и удачей, хорошими новостями и только приятными событиями! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!

Интернет-газета «Реальное время»