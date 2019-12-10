«Наши дети такой проблемы не увидят» — в Азино победили долгострой «ФОНа»

За декабрь в Казани и окрестностях намерены одолеть восемь проблемных долевых объектов

Фото: Илья Репин

Сегодня в Казани сдают один из проблемных объектов ГК «ФОН». Спустя пять лет после обещанного срока 108 семей заезжают в свои квартиры в жилом комплексе «Молодежный» на Ноксинском спуске. Инвестором по достройке здания выступила компания «Ак Таш» Газинура Ахметова, уже спасшая один из долгостроев Анатолия Ливады на ул. Губкина. О перипетиях проблемной стройки со счастливым концом — в материале «Реального времени».



Долгожданное новоселье



Первой ласточкой среди долгостроев ЖК «Молодежный» стало строение №1 — дом достроен и получил акт ввода. Поздравить сотню семей приехали первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин и мэр Казани Ильсур Метшин. Гости осмотрели квартиры будущих новоселов.

— Сегодня мы открыли дом в ЖК «Молодежный», очередной для республики — это пятый дом по проблемам обманутых дольщиков, для Казани — третий. И мы надеемся до конца года в целом по республике сдать еще пять домов. Данный вопрос не этого года, в течение последних трех лет мы активно работали с мэрией, Минстроем РТ. За это время в республике было введено 18 домов, из них 16 в Казани. В будущем году планируем сдать еще два дома в Набережных Челнах. Сегодня Международный день прав человека, а право на жилье — является одним из самых неотъемлемых. Примечательно, что сотня семей смогла сегодня заехать в этот дом и реализовать свое право, — подчеркнул первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

— Мы осмотрели ваш дом — качество хорошее, нареканий к подрядчику нет. Посмотрели и подземный паркинг, и квартиры. Все обязательства, которые брали на себя вместе с Республиканским фондом поддержки дольщиков, удалось реализовать. Спасибо и нашему куратора Азату Робертовичу [Нигматзянову], и строителям — Газинуру Абдуловичу [Ахметову]. Мы планировали сдачу на IV квартал года и вот сегодня завершили, сдаем 108 квартир. С наступающим Новым годом и новосельем вас! — поздравил дольщиков мэр Казани Ильсур Метшин.

Первой ласточкой среди долгостроев ЖК «Молодежный» стало строение №1 — дом достроен и получил акт ввода

Двадцатиэтажный дом начинала возводить ГК «ФОН», но в 2015 году стройка встала. Достраивать его в качестве генерального подрядчика в прошлом году взялась компания «Ак Таш». В этом сентябре строители вышли на финишную прямую, а уже в эти дни получили ЗОС (заключение о соответствии) и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.



— Тот же «ФОН» был нормальной коммерческой структурой, крепко стояли на ногах. Ну вот кто мог подумать, когда вы несли туда деньги?! Ну вот не рассчитал «ФОН» своих возможностей. Но федеральный законодатель наконец-то придумал схему с эксроу-счетами, и мы надеемся, в будущем наши дети такой проблемы с обманутыми дольщиками, как сейчас, не увидят, — отметил градоначальник.

Поверим, как ключи получим

Долгожданное известие о сдаче дома семьи дольщиков встречают, не веря своему счастью. У Марата Хусаинова в этот дом собирались переехать родители. Но пенсионерам пять лет пришлось ютиться у родственников в ожидании собственного жилья.

— Мама с папой очень долго ждали эту квартиру — 5,5 года. На самом деле они даже не верят, что это произойдет, что они смогут наконец-то в нее заехать. Пока еще не могут осознать. Наверное, только после того, как ключи получат, поверят. Просто столько времени и нервов ушло в ожидании этого жилья. Это у нас радость сквозь слезы, — признался Марат Хусаинов.

Долгожданное известие о сдаче дома семьи дольщиков встречают, не веря своему счастью

По словам мужчины, по сути, дольщики сами активировали стройку после многолетнего простоя. Узнав о возобновлении работ на долгострое «Царицынский бугор» поблизости (тоже «фоновский» объект), решили последовать примеру соседей. В прошлом году половина дома согласилась на доплаты, скинулись по 4 тыс. рублей и пригласили на стройку компанию «СК Строй», которая уже работала на первом доме в ЖК «МЧС» («фоновский» долгострой на ул. Губкина).

— Но потом пришел другой подрядчик — «Ак Таш». Они меж собой с «СК Строем» договорились, что заберут дом себе. Потому что правительство уже передало «Ак Ташу» участок за достройку нашего дома. «СК Строй» свою часть работ сделал, отчитался по средствам и передал объект, — рассказал активист комплекса о том, как в прошлом году реанимировали стройку.

Первый подрядчик успел провести часть кровельных работ, чтобы в доме не заливало дождями верхние этажи. «Они сделали самые срочные работы — по крыше дома и крыше парковки, потому что уже бетон приходил в негодность», — вспоминает Марат.

Затем на площадку заступил «Ак Таш», стартовали неплохо, но в апреле этого года темпы работ упали, за что компанию Газинура Ахметова подвергли критике. Основную часть строительных работ по дому завершили к сентябрю этого года. Тогда подрядчик отчитался, что ему осталось завершить благоустройство и протестировать инженерные сети, ждали инспекцию Госстройнадзора для итоговой проверки.

Закрыли еще восемь проблемных строек

Дом в «Молодежном» — уже третий за месяц сданный проблемный объект в Татарстане. Но впереди, в течение декабря, в республике намерены одолеть еще несколько долгостроев.

— Получается, что всего за месяц до Нового года в Татарстане сдаются восемь долгостроев. В начале декабря новоселье справили в двух проблемных домах в микрорайоне «Яшьлек» в Пестречинском районе. Сегодня заселяем первый дом в ЖК «Молодежный», он уже и ЗОС (заключение о соответствии), и акт ввода в эксплуатацию получил. На очереди еще два дома в Куюках, один дом в Зеленодольске и два в Казани: «Царицынский бугор» и «Миллениум Сити», — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.

Дом в «Молодежном» — уже третий за месяц сданный проблемный объект в Татарстане. Но впереди, в течение декабря, в республике намерены одолеть еще несколько долгостроев

По словам собеседника издания, компания «Ак Таш», выступившая инвестором на достройке проблемного объекта в «Молодежном», в качестве компенсации получила участок на ул. Губкина площадью 0,6 гектара. Здесь компания Газинура Ахметова развивает свой коммерческий проект — жилой комплекс «Триумф», и на выделенной земле строит второй дом ЖК. Напомним, что землю для первого строители также получили в качестве оплаты за спасение другого «фоновского» долгостроя — пятого дома ЖК «МЧС».

На данный момент продолжается стройка и другого 14—16-этажного дома в «Молодежном» (строение №2). Первоначально достроить его также брался «СК Строй», но сейчас работу ведет «Ак Таш». Это здание строители обещают сдать уже в следующем году.

— В 2019 году мы начинали 16 домов, думаем, что сдадим до конца года шесть, а может, и семь проблемных строек. Если будем хорошо работать, то на будущий год нам остается еще девять долгостроев сдать, — подвел предварительные итоги на церемонии сдачи дома в «Молодежном» Ильсур Метшин.

1 / 34 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин