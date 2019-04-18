Мэр Казани — о драке подростков: «Я бы так бодро не отвечал на вашем месте!»

На сессии гордумы говорили о нависшей над городом тени знакомого «феномена», социальных проблемах и наконец-то утвержденном бюджете

О казанцах, которые в трудной жизненной ситуации привыкают не ждать помощи от государства, а рассчитывать на благотворителей, причинах того, что городская молодежь идет не в клубы по интересам и не на заводы, а в преступные группировки, больше всего говорили депутаты Казгордумы на сегодняшней, 33-й сессии. Кроме того, считай, уже на пороге лета гордума утвердила в окончательном виде городской бюджет — 2018. Подробности обсуждения — в репортаже «Реального времени».

Вся надежда — на благотворителя

— Выросла доля граждан, которые считают, что решением социальных проблем должны заниматься благотворительные фонды и некоммерческие общественные организации, — сообщил о результатах социологического исследования первый замруководителя горисполкома Рустем Гафаров. — Выросла также доля людей, уверенных, что при попадании в трудную жизненную ситуацию они получат необходимую помощь.

Гафаров рассказал, что в деятельности благотворительных организаций сейчас участвуют более 50% казанцев трудоспособного возраста — кто деньгами, кто — в качестве волонтеров. В целом в благотворительную деятельность вовлечено уже порядка 74% горожан, причем за последние 2 года число участников различных благотворительных акций выросло более чем на 10%.

Он подчеркнул, что успехи на благотворительном фронте в первую очередь связаны с ростом государственной поддержки НКО:

— На 1 января 2019 года в реестре социально ориентированных НКО Минэкономики Татарстана, получивших [государственные] гранты, зарегистрирована 661 организация, и 364 из них работают в Казани. Проект «Добрая Казань» является одним из 12 приоритетных направлений развития города и объединяет надежные благотворительные фонды, социально ориентированные компании и городские СМИ.

Рустем Гафаров перечислил цифры, которые характеризуют результаты благотворительной деятельности в рамках «Доброй Казани». Фото kzn.ru

Добро в количественном выражении

Докладчик перечислил цифры, которые характеризуют результаты благотворительной деятельности в рамках «Доброй Казани». В частности, в 2018 году 322 ребенка из нуждающихся семей получили велосипеды, за время существования «Доброго фуд-трака» нуждающимся было роздано более 16 тысяч порций горячего питания, в рамках проекта «Бумага во благо» было собрано на 80 тыс. рублей макулатуры, а в ходе донорских акций в Центре крови 448 человек сдали 233 литра крови.

Самым же «весомым» в плане сборов на благотворительность оказался совместный проект «Доброй Казани» и Mail.ru Group: на сегодня уже 10 благотворительных фондов сотрудничают с сервисом, а за 3 года, прошедших с начала реализации проекта, общая сумма благотворительных сборов превысила 10,7 млн рублей.

«Про себя не надо рассказывать»

Нарисованную Рустемом Гафаровым благостную картину слегка подпортил вопрос вечного возмутителя спокойствия — председателя движения «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова:

— Скажите, пожалуйста… Очень много тут сказали про «Добрую Казань»… А вот если человек оказался в такой ситуации, что ему поесть нечего и негде переночевать? Я вот пытался в течение пяти дней помочь обратившемуся ко мне человеку…

Нарисованную Рустемом Гафаровым благостную картину слегка подпортил вопрос Дмитрия Бердникова. Фото Максима Платонова

— Про себя не надо рассказывать! — перебил замявшегося в поисках формулировки Бердникова мэр Казани.

— Скажите, пожалуйста, — покорно перешел тот ко второму вопросу, — вот под видом благотворительности многие организации, в том числе так называемые центры реабилитации, развешивают везде объявления, что помогут в борьбе с алкоголизмом, наркоманией, а сами набирают людей, заставляют работать, процветает рабство. Скажите, пожалуйста, как вы с этим боретесь? Пытаетесь этому противостоять?

В ответ Гафаров продиктовал ему адрес и телефон «Доброй Казани», где «любое обращение не остается забытым», а про борьбу с рабством в реабилитационных центрах ответил и вовсе невпопад:

— Мошенники на ресурс «Добрая Казань» пишут такие добрые, жалостные письма, что сразу хочется ответить, заплатить кому-нибудь. Неоднократно мы уже пробивали через наши службы. Вот если «Добрая Казань» подтверждает — это действительно добрый человек, которому действительно нужна помощь.

Спортсмены, активисты и просто молодцы

Хорошим предложением — учредить новую именную стипендию для казанских студентов на средства депутатов гордумы и благотворителей-бизнесменов — предварил депутат от «Единой России», гендиректор казанского ООО «ДорстройКомплектация» Рустам Рамазанов обсуждение следующего вопроса — «О развитии молодежной политики в г. Казани». Только, как впоследствии выяснилось, расширение возможностей в продолжении образования сегодня для выпускников казанских школ — вопрос не главный.

А председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов начал свой доклад с прямо-таки идеального коллективного портрета молодого казанца, который телевизор не смотрит, в мессенджерах ведет интересные беседы, в интернете и «Ютьюбе» учится, много читает и в основной своей массе испытывает «интерес к здоровому образу жизни».

Айрат Фаизов начал свой доклад с прямо-таки идеального коллективного портрета молодого казанца. Фото kzn.ru



— Сегодня в Казани проживают около полумиллиона человек в возрасте до 30 лет, причем 63% из них живут в трех районах — Советском, Приволжском и Ново-Савиновском, — перешел Фаизов к цифрам. — Это огромнейший человеческий ресурс, от качества которого зависит будущее и уже настоящее нашего города.

Он уточнил, что из 495,7 тыс. молодых казанцев 168,3 тыс. являются студентами 65 высших и средних специальных учебных заведений. При этом самым трудным направлением реализации молодежной политики он назвал «работу по социализации молодежи в районах города».

Молодежная преступность снижается, а количество преступников — нет



— Казань, к большому счастью, как и республику в целом, волна так называемого скулшутинга — однотипных преступлений, связанных с нападениями несовершеннолетних на своих сверстников и педагогов, обошла стороной, но заставила усилить акцент на работе с детьми и молодежью, которые не всегда оказываются в центре внимания педагогов и психологов, — максимально деликатно сформулировал острую проблему глава комитета по делам детей и молодежи, но неумолимые статданные не дали ему полностью ее нивелировать. — По данным управления внутренних дел по городу Казани, за последний год зарегистрировано снижение подростковой преступности на 20%, а за 2 года — на 40%. Но при снижении числа преступлений количество участников преступлений сохранилось в точности на прошлогоднем уровне. Это говорит о том, что стало заметно больше преступлений, совершенных группой лиц…

Наибольшее количество преступлений, по словам докладчика, за последние три года зафиксировано в Приволжском, Московском и Авиастроительном районах, то есть там, где наибольшее количество учреждений молодежной политики. С другой стороны, отметил он, наблюдается рост количества преступлений, совершенных в отдельных микрорайонах города. Например, на территориях в ведении отделов полиции «Борисково», «Гагаринский», «Ямашевский», где социокультурных учреждений — минимум!

В связи с этим из уст председателя городского комитета по делам детей и молодежи прозвучало грозное словосочетание из прошлого — «Казанский феномен».

«Я бы так бодро не отвечал на вашем месте!» — обратился мэр к Айрату Фаизову. Фото Максима Платонова



Когда «зеленка» — не лекарство

Выступавший вслед за Айратом Фаизовым депутат гордумы, директор зооботсада Фанис Нурмухаметов продолжил тему возрождения преступных молодежных группировок:

— У них совсем другое представление о реализации себя в социуме, — и предложил активнее продвигать в молодежную среду правильные представления с помощью тех, кто является для молодых авторитетами — «музыкантов, спортсменов, предпринимателей».

И Фаизов, и остальные участники обсуждения, как выяснилось в итоге, отлично понимают суть проблемы: многие получившие высшее образование молодые люди не работают по специальности, а руководители предприятий, несмотря ни на какие уговоры чиновников, не берут на работу выпускников без опыта. Суть прозвучавших предложений по исправлению ситуации свелась к старым рецептам — обеспечить работой, развлечениями, привлечь к участию в занятиях по интересам.

Не точку, а знак восклицания поставил в дискуссии мэр Казани Ильсур Метшин, вступивший в дискуссию после напоминания депутатов о недавнем групповом избиении школьниками подростка в Азино.

— Я бы так бодро не отвечал на вашем месте! — обратился он к Айрату Фаизову. — Тут нужен анализ и четкая программа действий, а то, что вы говорите: «сходи, купи зеленки, и рана не будет кровоточить», — это не так!

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов