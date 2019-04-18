Мэр Казани — о драке подростков: «Я бы так бодро не отвечал на вашем месте!»
На сессии гордумы говорили о нависшей над городом тени знакомого «феномена», социальных проблемах и наконец-то утвержденном бюджете
О казанцах, которые в трудной жизненной ситуации привыкают не ждать помощи от государства, а рассчитывать на благотворителей, причинах того, что городская молодежь идет не в клубы по интересам и не на заводы, а в преступные группировки, больше всего говорили депутаты Казгордумы на сегодняшней, 33-й сессии. Кроме того, считай, уже на пороге лета гордума утвердила в окончательном виде городской бюджет — 2018. Подробности обсуждения — в репортаже «Реального времени».
Вся надежда — на благотворителя
— Выросла доля граждан, которые считают, что решением социальных проблем должны заниматься благотворительные фонды и некоммерческие общественные организации, — сообщил о результатах социологического исследования первый замруководителя горисполкома Рустем Гафаров. — Выросла также доля людей, уверенных, что при попадании в трудную жизненную ситуацию они получат необходимую помощь.
Гафаров рассказал, что в деятельности благотворительных организаций сейчас участвуют более 50% казанцев трудоспособного возраста — кто деньгами, кто — в качестве волонтеров. В целом в благотворительную деятельность вовлечено уже порядка 74% горожан, причем за последние 2 года число участников различных благотворительных акций выросло более чем на 10%.
Он подчеркнул, что успехи на благотворительном фронте в первую очередь связаны с ростом государственной поддержки НКО:
— На 1 января 2019 года в реестре социально ориентированных НКО Минэкономики Татарстана, получивших [государственные] гранты, зарегистрирована 661 организация, и 364 из них работают в Казани. Проект «Добрая Казань» является одним из 12 приоритетных направлений развития города и объединяет надежные благотворительные фонды, социально ориентированные компании и городские СМИ.
Добро в количественном выражении
Докладчик перечислил цифры, которые характеризуют результаты благотворительной деятельности в рамках «Доброй Казани». В частности, в 2018 году 322 ребенка из нуждающихся семей получили велосипеды, за время существования «Доброго фуд-трака» нуждающимся было роздано более 16 тысяч порций горячего питания, в рамках проекта «Бумага во благо» было собрано на 80 тыс. рублей макулатуры, а в ходе донорских акций в Центре крови 448 человек сдали 233 литра крови.
Самым же «весомым» в плане сборов на благотворительность оказался совместный проект «Доброй Казани» и Mail.ru Group: на сегодня уже 10 благотворительных фондов сотрудничают с сервисом, а за 3 года, прошедших с начала реализации проекта, общая сумма благотворительных сборов превысила 10,7 млн рублей.
«Про себя не надо рассказывать»
Нарисованную Рустемом Гафаровым благостную картину слегка подпортил вопрос вечного возмутителя спокойствия — председателя движения «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова:
— Скажите, пожалуйста… Очень много тут сказали про «Добрую Казань»… А вот если человек оказался в такой ситуации, что ему поесть нечего и негде переночевать? Я вот пытался в течение пяти дней помочь обратившемуся ко мне человеку…
— Про себя не надо рассказывать! — перебил замявшегося в поисках формулировки Бердникова мэр Казани.
— Скажите, пожалуйста, — покорно перешел тот ко второму вопросу, — вот под видом благотворительности многие организации, в том числе так называемые центры реабилитации, развешивают везде объявления, что помогут в борьбе с алкоголизмом, наркоманией, а сами набирают людей, заставляют работать, процветает рабство. Скажите, пожалуйста, как вы с этим боретесь? Пытаетесь этому противостоять?
В ответ Гафаров продиктовал ему адрес и телефон «Доброй Казани», где «любое обращение не остается забытым», а про борьбу с рабством в реабилитационных центрах ответил и вовсе невпопад:
— Мошенники на ресурс «Добрая Казань» пишут такие добрые, жалостные письма, что сразу хочется ответить, заплатить кому-нибудь. Неоднократно мы уже пробивали через наши службы. Вот если «Добрая Казань» подтверждает — это действительно добрый человек, которому действительно нужна помощь.
Спортсмены, активисты и просто молодцы
Хорошим предложением — учредить новую именную стипендию для казанских студентов на средства депутатов гордумы и благотворителей-бизнесменов — предварил депутат от «Единой России», гендиректор казанского ООО «ДорстройКомплектация» Рустам Рамазанов обсуждение следующего вопроса — «О развитии молодежной политики в г. Казани». Только, как впоследствии выяснилось, расширение возможностей в продолжении образования сегодня для выпускников казанских школ — вопрос не главный.
А председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов начал свой доклад с прямо-таки идеального коллективного портрета молодого казанца, который телевизор не смотрит, в мессенджерах ведет интересные беседы, в интернете и «Ютьюбе» учится, много читает и в основной своей массе испытывает «интерес к здоровому образу жизни».
— Сегодня в Казани проживают около полумиллиона человек в возрасте до 30 лет, причем 63% из них живут в трех районах — Советском, Приволжском и Ново-Савиновском, — перешел Фаизов к цифрам. — Это огромнейший человеческий ресурс, от качества которого зависит будущее и уже настоящее нашего города.
Он уточнил, что из 495,7 тыс. молодых казанцев 168,3 тыс. являются студентами 65 высших и средних специальных учебных заведений. При этом самым трудным направлением реализации молодежной политики он назвал «работу по социализации молодежи в районах города».
Молодежная преступность снижается, а количество преступников — нет
— Казань, к большому счастью, как и республику в целом, волна так называемого скулшутинга — однотипных преступлений, связанных с нападениями несовершеннолетних на своих сверстников и педагогов, обошла стороной, но заставила усилить акцент на работе с детьми и молодежью, которые не всегда оказываются в центре внимания педагогов и психологов, — максимально деликатно сформулировал острую проблему глава комитета по делам детей и молодежи, но неумолимые статданные не дали ему полностью ее нивелировать. — По данным управления внутренних дел по городу Казани, за последний год зарегистрировано снижение подростковой преступности на 20%, а за 2 года — на 40%. Но при снижении числа преступлений количество участников преступлений сохранилось в точности на прошлогоднем уровне. Это говорит о том, что стало заметно больше преступлений, совершенных группой лиц…
Наибольшее количество преступлений, по словам докладчика, за последние три года зафиксировано в Приволжском, Московском и Авиастроительном районах, то есть там, где наибольшее количество учреждений молодежной политики. С другой стороны, отметил он, наблюдается рост количества преступлений, совершенных в отдельных микрорайонах города. Например, на территориях в ведении отделов полиции «Борисково», «Гагаринский», «Ямашевский», где социокультурных учреждений — минимум!
В связи с этим из уст председателя городского комитета по делам детей и молодежи прозвучало грозное словосочетание из прошлого — «Казанский феномен».
Когда «зеленка» — не лекарство
Выступавший вслед за Айратом Фаизовым депутат гордумы, директор зооботсада Фанис Нурмухаметов продолжил тему возрождения преступных молодежных группировок:
— У них совсем другое представление о реализации себя в социуме, — и предложил активнее продвигать в молодежную среду правильные представления с помощью тех, кто является для молодых авторитетами — «музыкантов, спортсменов, предпринимателей».
И Фаизов, и остальные участники обсуждения, как выяснилось в итоге, отлично понимают суть проблемы: многие получившие высшее образование молодые люди не работают по специальности, а руководители предприятий, несмотря ни на какие уговоры чиновников, не берут на работу выпускников без опыта. Суть прозвучавших предложений по исправлению ситуации свелась к старым рецептам — обеспечить работой, развлечениями, привлечь к участию в занятиях по интересам.
Не точку, а знак восклицания поставил в дискуссии мэр Казани Ильсур Метшин, вступивший в дискуссию после напоминания депутатов о недавнем групповом избиении школьниками подростка в Азино.
— Я бы так бодро не отвечал на вашем месте! — обратился он к Айрату Фаизову. — Тут нужен анализ и четкая программа действий, а то, что вы говорите: «сходи, купи зеленки, и рана не будет кровоточить», — это не так!
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