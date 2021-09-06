«Не инопланетяне же вешают объявления на столбах! Выходите из штаба и поймайте этих злодеев!»

Как глава «Казэнерго» пожаловался на расклейщиков объявлений мэру Казани

На сегодняшнем аппаратном совещании в Казанской ратуше гендиректор АО «Казэнерго» вступил в конфликт с мэром Казани Ильсуром Метшином из-за «нерешаемой проблемы» с расклейщиками объявлений на опорах освещения, расставляемых компанией по улицам столицы РТ. По закону именно «Казэнерго» должно контролировать чистоту столбов, регулярно их очищая, однако, если верить Рустаму Абдулхакову, делать это компания (во всяком случае, эффективно) не в состоянии: во-первых, нет рук, во-вторых, работа по очистке обессмысливается появлением новых объявлений на только вчера очищенных столбах. В «Казэнерго» также попросили отдельного тарифа и госконтракта за «художественную подсветку» зданий и заявили, что на полное оснащение светильниками поселков под Казанью потребуется почти 200 млн рублей



Рустам Абдулхаков не скрывал горечи, рассказывая Ильсуру Метшину о том, что очищенные от рекламных объявлений столбы чуть ли не на следующий день обрастают новыми. И что контроль за этим его компания вести собственными силами просто не в состоянии. Добавив, что и собственно госконтрактом, заключенным «Казэнерго» с казанским исполкомом, не оговаривается периодичность подобной очистки — попытавшись тем самым доказать некий «героизм» сотрудников компании:

— По нормативам очищать опоры, в зависимости от их категории, надо было раз в год либо раз в три года. Но сами мы вынуждены очищать опоры освещения от объявлений регулярно — тем не менее объявлений меньше не становится! За это постоянно на нас накладываются штрафы, но это не решение проблемы, я считаю. Было одно решение: обертывание столбов сеткой высотой в 2 метра на остановочных хотя бы площадках. Но расклейщики умудряются вешать объявления и выше сетки…

Рустам Абдулхаков не скрывал горечи, рассказывая Ильсуру Метшину о том, что очищенные от рекламных объявлений столбы чуть ли не на следующий день обрастают новыми

«Не инопланетяне же вешают объявления на столбах! Выходите из штаба и поймайте этих злодеев!»

Мэр Казани на оправдания и жалобы главы «Казэнерго» только возмутился, отметив, что подобные проблемы поднимались и раньше, и вполне решались при участии городского отдела УВД — и призвал компанию вновь подключить к решению казанских полицейских.

— Это же называется — «порча имущества»! Заявления [в полицию] должны быть. От «Казэнерго» и так далее. Есть административное наказание за это, а при повторном нарушении — и уголовное. Преференции давали же вам по видеонаблюдению. А тут отговорки, что это не ваши функции и так далее. А это точно ваши функции, начальника УВД пригласите сегодня, обсудите. Нет камер — ставьте сами. Мы такое внимание уделяем чистоте и благоустройства города, а под носом такое… Есть же телефоны на объявлениях, проводите тогда действия [по ним], применяйте Его Величество закон. И не рассказывайте мне, что не можете их поймать. Не инопланетяне же вешают объявления на столбах! Выходите из штаба и поймайте этих злодеев! — ответил Метшин.

Стоит отметить, что в управлении наружного освещения, согласно данным самой компании, работает всего 140 человек, которые обслуживают 80,3 тысячи светоточек на протяжении 2,6 тыс. км сетей (всего в «Казэнерго» работают около 1,3 тыс. сотрудников). А с учетом энергорайонов Казани — на балансе компании 103 тысячи светоточек и 3 тыс. км питающих их сетей. Вероятность того, что даже 1000 сотрудников смогут ежедневно очищать столбы (забросив все дела, в том числе и начавшуюся подготовку к новому отопительному сезону) — конечно, невероятно мала.

Рустам Абдулхаков рассказал Ильсуру Метшину и его команде, что компания, разумеется, ставит в историческом центре «дизайнерские чугунные опоры», и делает «архитектурную подсветку» ряда зданий

Абдулхаков попросил отдельного тарифа и госконтракта за «художественную подсветку» зданий

Как рассказал Рустам Абдулхаков, благодаря ежегодной реконструкции наружного освещения, число аварий удалось сократить, треть- 35 тысяч светоточек — оснастить современными светодиодными светильниками, и организовать 100-процентной автоматическое управление освещением Казани из штаба благодаря электронной системе диспетчерской службы. В 2021 году компания добавила в свою сеть почти 6 тысяч новых светильников и 3 тысячи опор — сеть приросла на 175 километров. В рамках программы «Наш двор» были освещены 430 дворов (где поставили 2 тыс. светильников на 2 тыс. опорах). Всего по этой программе появится в итоге 4,5 тысяч светильников — но на это потребуется 355 млн рублей. В числе прочего, были освещены двора «Салават Купере», сквер Толстого, казанские школы (360 светильников), дороги (почти 700 светильников), включая Большое Казанское Кольцо (там установили почти 500 светильников).

Глава «Казэнерго», пользуясь случаем, пожаловался еще на одну проблему компании, касающуюся уже «архитектурно-художественной подсветки» исторических и просто важных зданий Казани. Рустам Абдулхаков рассказал Ильсуру Метшину и его команде, что компания, разумеется, ставит в историческом центре «дизайнерские чугунные опоры», и делает «архитектурную подсветку» ряда зданий. В прошлом году, например такой подсветкой обзавелся Манеж, Национальная библиотека. На 2021 год запланировано сделать подсветку Минстроя РТ, Покровского собора и, наконец, самой Ратуши. Тем самым Абдулхаков явно намекал на рост числе таких объектов (в плане, например, подобная «художественная подсветка» и площади Свободы и вообще всех центральных улиц Казани).

— Обслуживание такой подсветки отличается от обслуживания обычных светильников... Требуется другое технологическое оснащение и другие специалисты, у нас это все не предусмотрено! И контроля за ней нет в нашей диспетчерской системе. Предлагаем сделать отдельный тариф на содержание архитектурной подсветки и отдельный же госконтракт, — заявил глава «Казэнерго», уже прямо попросив у мэрии дать компании больше денег.



Метшин в этом случае пошел — к радости Абдулхакова — навстречу, признав, что художественная подсветка требует другого уровня работы и обслуживания. И попросил своих подчиненных проработать с «Казэнерго» некий «общий знаменатель» по такой подсветке, причем не только объектов социальной и исторической инфраструктуры, но и объектов бизнеса. Мэр также отметил, что «Казэнерго» действительно провела большую работу по художественному оформлению столицы РТ.

Глава «Казэнерго» назвал, наконец, третью пока нерешенную проблему — освещение пригородных поселков. Фото: Екатерина Аблаева

На полное освещение поселков под Казанью потребуется почти 200 млн рублей

Глава «Казэнерго» назвал, наконец, третью пока нерешенную проблему — освещение пригородных поселков. В 2021 году там было «восстановлено» — то есть, его ранее вообще там не было — освещение на 60 км сетей — путем установки почти 2 тысяч светильников. «Свет пришел» в 27 поселков под Казань, в том числе, в Константиновку, Салмачи, Привольный. Потрачено на это было 30 млн рублей.

— Но нам нужно 197 млн рублей на полное освещение поселков под Казанью! — резюмировал Рустам Абдулхаков.

— Да, пока к нам поступает много обращений из поселков. Они растут, число проживающих тоже растет. Мы продолжим программу по освещению 27 поселков, — отметил Ильсур Метшин, не сообщив, где город возьмет дополнительно 200 млн рублей.



Кэшбек за путевки в детские лагеря под Казанью получили 10 тысяч родителей

На деловом понедельнике в Казанской Ратуше также подвели итоги детского отдыха в оздоровительных лагерях под Казанью. Мэр Казани отметил, что если в прошлом году кампания по отдыху детей в летних лагерях была усеченной из-за пандемии (начавшись на месяц позже), то в этом году удалось стартовать своевременно, несмотря на то, что действовали те же ограничения Роспотребнадзора. При этом ни в одном лагере не допустили возникновения очага инфекции. По словам Метшина, проведение капремонта и реконструкции летних оздоровительных лагерей позволило многим из них увеличить свою вместимость с 50 до 75%. И назвал отремонтированные лагеря «настоящими отелями со всеми удобствами и инфраструктурой». Впрочем, в этом году в такие отели превратили пока лишь четыре летних лагеря, «остальные в процессе реконструкции».

Всего этим летом отдохнуло, по данным первого зампредседателя Комитета по делам детей и молодежи казанского исполкома Алины Шароновой, почти 30 тысяч казанских детей — в 25 лагерях (из которых 13 — принадлежат казанской мэрии, 12 — различным предприятиям) — правда, это лишь 79% детей от запланированного. Кэшбек (возврат стоимости путевки в детские лагеря родителям — но не более 20 тыс. рублей) получили 10 тысяч казанцев.

Всего этим летом отдохнуло, по данным Алины Шароновой, почти 30 тысяч казанских детей — в 25 лагерях

Ильсур Метшин попросил «не кошмарить» фермеров на осенних ярмарках проверками

Наконец, в мэрии объявили о старте осенних ярмарок с 11 сентября по 25 октября с «социально-ориентированными ценами» на 13 казанских площадках. По просьбам жителей Вахитовского района, одну из них разместят на Чеховском рынке, а для жителей «Салават Купере» на парковке ТЦ «Радужный». Ильсур Метшин попросил чиновников и надзорные органы не щемить бизнес (продукты должны разместить более 20 агрокомпаний и фермерских хозяйств из 22 районов):

— Тяжелый год был, засуха… Хорошо, дожди пошли, может, удастся хоть озимые посеять хоть и не в том объеме, как в прошлом году. Поэтому я просил бы, чтобы никаких проверок было! Справки медицинские проверяйте, конечно, но это не должно превращаться в хождение по мукам!

Сергей Афанасьев, фото kzn.ru