Нужна ли школам Татарстана пятидневка?

В половине школ Нижнекамска начальные классы перевели на укороченную неделю и планируют распространить эксперимент

Фото: Максим Платонов

В преддверии нового учебного года в Татарстане вновь заговорили о необходимости перевода школ на пятидневную неделю. В Нижнекамске пошли дальше — уже с сентября в порядке эксперимента переводят на пятидневку младшие классы сразу семнадцати школ, лицеев и гимназий. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Совета Нижнекамского муниципального района, это половина средних общеобразовательных учебных заведений города, и если эксперимент окажется удачным, его через год распространят на вторую половину. «Реальное время» — о том, какие школы стали экспериментальными, как будет оцениваться результат этого эксперимента, и почему в Татарстане в условиях перегруженности многих школ туго приживается идея короткой школьной недели.

Проголосовали за пятидневку



С нового учебного года на пятидневку перейдут ученики 1—4-х классов нижнекамских школ №2, 8, 10, 11, 15, 19, 27, 29, 31,33, 36, лицея №14, многопрофильного лицея №37, гимназий №2, 22, 25 и 30. А при положительных результатах тестирования знаний учеников по итогам года к ним присоединятся и остальные учебные заведения города.

Вводят пятидневку по многочисленным просьбам родителей и учителей, при этом, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе, значительного увеличения учебной нагрузки в оставшиеся дни не предвидится, так как в субботу у младшеклассников был сокращенный день — три урока, два из которых чаще всего — физкультура и изобразительное искусство.

Решение о пятидневке было принято после июньской встречи мэра Нижнекамска Айдара Метшина и начальника управления образования города Рамиля Гинниятуллина с родителями школьников и директорами учебных заведений.

— Чтобы узнать насколько этот вопрос актуален для Нижнекамска, мы провели опрос среди родителей учащихся школы «Тема 37», — сообщал Рамиль Гинниятуллин, — 685 человек приняли участие в опросе, 91% проголосовал за «пятидневку».

Решение о пятидневке было принято после встречи Айдара Метшина с родителями школьников и директорами школ. Фото: vk.com/nknews

Родители-участники встречи также высказались «за». Аргументируя необходимость перехода на пятидневку желанием проводить с детьми больше времени, потребностью перегруженных учебой детей в отдыхе и в кружковых занятиях, на которые сейчас нет времени в детском расписании.

Педагоги привели другие доводы в пользу сокращения учебной недели: «Некоторые уроки можно сократить. Например, литературу можно читать дома дополнительно самостоятельно, физической культурой можно заниматься в группе продленного дня».

В итоге администрация половины нижнекамских школ приняла решение, которое устроило многих родителей.

Все решает руководство школы

А вот организованно, «сверху», перевести все школы республики на пятидневку, как бы этого родителям ни хотелось, невозможно.

— Переход на пятидневную учебную неделю относится к компетенции школы, так как определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных занятий является составной частью образовательной программы учреждения, — пояснили в Минобрнауки РТ. — Поэтому с вопросом о пятидневке родителям надо обращаться к руководству школы, в которой учится ребенок.

Согласно закону РФ «Об образовании», рабочий график каждого учебного заведения устанавливается по решению администрации и педагогического коллектива с учетом специфики учебно-воспитательного процесса. То есть когда родители обращаются к директору с просьбой ввести пятидневку, решать должен весь педагогический коллектив. И брать при этом в расчет величину учебной нагрузки, общее количество изучаемых во всех классах предметов, заполняемость классов, штат учителей…

Когда родители обращаются к директору с просьбой ввести пятидневку, решать должен весь педагогический коллектив. Фото: Ринат Назметдинов

А с учетом того, что многие школы в той же Казани переполнены, нетрудно догадаться, что ответит их руководство на родительские просьбы о пятидневке.

Есть и еще одна проблема, о которой рассказала «Реальному времени» на условиях анонимности завуч одной рядовой казанской школы. Надо принимать в расчет ситуацию в неблагополучных семьях, где переход на пятидневку означает, что кроме воскресенья у ребенка появится еще один «голодный» день:

— В школе он хотя бы накормлен и под присмотром, а вне школы неизвестно, что ест и чем занимается.

По поручению мэра

Ввести пятидневку в казанских школах, причем не только в начальных классах, опираясь на опыт дистанционного обучения в условиях пандемии коронавируса, предложил полтора года назад и мэр Казани. 16 апреля 2020 года на совещании с директорами школ в Казгорисполкоме Ильсур Метшин поручил им проработать нормативную базу и рассмотреть на будущий учебный год возможность перехода на пятидневную рабочую неделю во всех школах города.

— Нужно обязательно извлечь уроки и все плюсы из нынешней ситуации, — сказал он в частности. — Это поручение директорскому корпусу — еще раз исследовать все преимущества онлайн-обучения и начать в новом учебном году переводить в этот формат дополнительные занятия, факультативы. Мы давно мечтали о пятидневке…

В Казани на пятидневку для младшеклассников уже несколько лет назад перешли две школы — лицей №121 и школа №139, и произошло это еще до 2021 года. А на конец 2020/21 учебного года, как сообщили в Казгорисполкоме, 5-дневный режим обучения был установлен в 14 школах, 6-дневный — в 80, а режим «5-дневка+1 день на дистанте» — в 71 школе.

16 апреля 2020 года на совещании с директорами школ в Казгорисполкоме Ильсур Метшин поручил им проработать нормативную базу. Фото: kzn.ru

«Не для того, чтобы подольше спали»

— Вопрос о переходе на пятидневку поднимался психологами и социальными педагогами достаточно давно, — говорит директор казанского лицея №121 Валентина Афонская. — И с их точки зрения наиболее правильно организованная пятидневка — это когда свободный день приходится не на субботу, а на середину недели, когда у детей самая высокая утомляемость — либо на среду, либо на четверг. Но такой вариант для массовой школы, где родители большинства детей работают, не может быть реализован, поэтому такая возможность рассматривалась в субботу. Мы уже 2 года, как перевели на пятидневку младшие классы — с 1-го по 4-й, новый учебный год — третий, и мы надеемся распространить этот опыт и на более старшие классы.

Афонская подчеркнула: при принятии решения о переходе на пятидневку, все плюсы и минусы нового распорядка обсуждаются с учителями и родителями, а суббота освобождается отнюдь не механическим переносом уроков на другие дни недели. Во избежание перегрузки часть учебных часов, по словам собеседницы «Реального времени», сокращается, но при этом продумываются и принимаются меры к тому, чтобы объем полученных учащимися знаний на отличался от объема знаний у тех, кто учится на шестидневке: ФГОСы никто не отменял.

Свободную субботу, говорит директор лицея №121, детям дают не для того, чтобы они подольше спали или весь день смотрели телевизор. Да по сути, она и не освобождается полностью, а позволяет организовать внеурочную работу и дополнительные занятия для тех, кому они необходимы. На этот день назначаются общеклассные мероприятия, зачастую — с привлечением родителей: экскурсии, походы в театр, кружки.

— Это пятидневка с шестым развивающим днем, — говорит Афонская. — И нет единого рецепта пятидневки для всех школ, что приемлемо для нашего лицея с 2 200 учениками, то может не подойти для небольшой школы, например, где нет такого количества учителей дополнительного образования. При переходе на пятидневку приходится решать много вопросов, в том числе организационных, социальных, поскольку у нас учатся дети из семей разного достатка, есть проблемные семьи… Приходится учитывать экономическую сторону вопроса, ведь у учителей при переходе на пятидневку меняется нагрузка.

«Мы сами организуемся»

Большинство же родителей, которые ратуют за пятидневку, пекутся не о том, чтобы в субботу дети были загружены «внеурочно».

— Пятидневка нужна всем, и старшим и младшим, мы только «за», — уверенно заявляет мама трех школьников Гульгена Сиразиева. — Пусть будет больше уроков с понедельника по пятницу, но суббота и воскресенье полноценные выходные.

— У меня дочь занимается художественной гимнастикой, сын — плаванием, — рассказала «Реальному времени» Елена Савина. — Мы каждый день встаем в полпятого утра и едем перед школой на тренировку, исключение — воскресенье. Так что плохого, если по субботам дети после тренировок просто отоспятся? А в театр мы с ними и сами ходим. Им отдыха не хватает, элементарного отдыха! Тут не до коллективных мероприятий.

— У меня дочь учится в художественной школе, — высказался против «организованных» суббот и отец восьмиклассницы Ринат Хузиев, — Ей при шестидневке некогда сходить на этюды, а она, как говорят педагоги, имеет шанс поступить в «Строгановку» — главное, работать побольше. Нам пятидневка нужна не для того, чтобы нас по субботам «организовывали» — мы сами организуемся.

Но есть и те, кто решительно против. Гузель Камалова, к примеру, считает, что пятидневка аукнется только лишними проблемами:

— Мы и при шестидневке-то намучились. Например, дочке не давалась в начальных классах математика, до слез доходило каждый вечер. Она не лентяйка, напротив, старается делать на «отлично». Причем мы не заставляем, это в характере. Так вот, каждый день были то «двойка», то «тройка» и горький плач: «Я не понимаю, а учительница не объясняет, на вопросы после урока не отвечает». В итоге мы пошли к репетитору. И оказалось, что дочь не глупая, отлично материал усваивает. Просто его плохо объясняли. И сейчас в школе у нее по пять-шесть уроков, а потом она сидит в интернете и ищет видеоуроки, чтобы понять то, что ей плохо объяснили. Если переведут на пятидневку, значит, объяснять будут еще меньше, а домашняя нагрузка увеличится.

— Перейти на пятидневку можно было бы безболезненно, если бы вначале централизованно во всей России оптимизировали программы обучения, — считает казанский педагог с 35-летним стажем Евгения Р. (имя изменено по просьбе учительницы). — Их, во-первых, имеет смысл сделать едиными, чтобы у детей при переходе из в школы в школу не получалось так, что они что-то уже прошли и вынуждены повторять, а что-то не изучили, а эти знания в этой школе на год раньше давали. Во-вторых, надо убрать из программ лишние предметы — все эти «финансовые грамотности», «истории религий» и тому подобное, они отлично вписываются в курс истории, в курс ОБЖ. А сейчас, когда количество предметов раздувается на глазах, и нет единого методического центра российского уровня, который бы разрабатывал универсальные программы для всех школ, рассчитанные на определенное количество часов и гарантирующие определенный объем базовых знаний, пятидневка может больно аукнуться.