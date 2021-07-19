ЕГЭ-2021 в Казани: рост среднего балла по пяти предметам и никаких утечек заданий

Наивысший результат набрали 125 выпускников

Фото: Максим Платонов

В этом году при сдаче ЕГЭ не было ни одного случая использования шпаргалок, как и случаев утечек контрольно-измерительных материалов. Средние результаты по русскому языку и литературе оказались выше среднероссийских. Из 14 предметов средние баллы выросли по пяти предметам, зато ухудшились показатели по семи дисциплинам. Один школьник не справился с экзаменом по русскому языку, 127 — по профильной математике. Подробности — в материале «Реального времени».

Ни одной шпаргалки

В этом году при сдаче ЕГЭ не было ни одного случая использования шпаргалок или попыток проноса средств связи, как и случаев утечек контрольно-измерительных материалов. Единственный сбой случился 4 июня в школе №37, когда из-за проблем на Северной РЭС прервалась онлайн-трансляция, но связь была быстро восстановлена и экзамен прошел в штатном режиме. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал и.о. начальника Управления образования Казани Альберт Ахметов.

Из 6102 казанских выпускников ЕГЭ сдавали 5712 человек — почти 94%. Остальные 390 человек не захотели поступать в вузы и сдавали Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), который проходил в виде контрольных работ по русскому языку и математике. Из-за пандемии коронавируса самый массовый экзамен — по русскому языку — был проведен в два дня, так же как и ЕГЭ по информатике, который впервые прошел на компьютерах.

Средний балл по русскому языку почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 74,5. Только один выпускник не справился с минимальным набором заданий по предмету, в прошлом году таких ребят было 25. В топ-10 школ по результатам ЕГЭ по русскому языку вошли: частная школа «Елена-сервис» (91,17), инженерный лицей КНИТУ-КАИ (85,97), лицей №131 (85,58), лицей при КФУ (84,93), лицей-интернат №7 (84,63), гимназия №2 (84,25), IT-лицей КФУ (83,84), гимназия №122 (82,64), гимназия-интернат №4 (82,47), гимназия №19 (82,45).

В этом году при сдаче ЕГЭ не было ни одного случая использования шпаргалок или попыток проноса средств связи, рассказал Альберт Ахметов. Фото kzn.ru

Средний балл по математике профильного уровня составил 60,42, что на два пункта выше прошлогоднего результата. 127 человек не справились с экзаменом. А поскольку профильная математика в этом году сдавалась как предмет «по выбору», его пересдача не предусмотрена. Топ-10 по результатам ЕГЭ по профильной математике составили: лицей №131 (82,72), IT-лицей КФУ (81,24), инженерный лицей КНИТУ-КАИ (79,94), лицей-интернат №2 (79,69), академический лицей им. Лобачевского (78), гимназия №7 (76,03), частная школа «Елена-сервис» (76), гимназия №27 (75,33), гимназия №175 (75,07), школа №68 (74,67).

— В целом результаты наших школьников оказались выше, чем в среднем по стране. Так, казанские школьники показали средний результат выше общероссийского по русскому языку — на 3 балла, по математике — на 5 баллов. Последние годы данная тенденция сохраняется. Казанским выпускникам удалось улучшить средний балл по пяти предметам из 14. Хочется выделить рост среднего балла по химии, которую для сдачи ЕГЭ выбрал каждый восьмой казанский школьник. В этом году удалось добиться увеличения среднего балла почти на 6 пунктов. Радуют результаты и по другим предметам. В сравнении с прошлым годом средний балл по информатике, английскому языку увеличился на 2 пункта. Кроме того, в этом году выпускники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Здесь средний балл составил 95,5, — отметил Ахметов.

А вот по немецкому языку, физике, литературе, географии, истории, обществознанию и французскому языку результаты оказались хуже прошлогодних:

125 стобалльников, 832 медалиста

Самыми востребованными экзаменами среди выпускников в этом году после русского языка были: профильная математика, обществознание, физика, информатика, биология, английский язык.

Высший результат — 100 баллов — смогли показать 125 казанских школьников, 17 из которых — это выпускники прошлых лет. 46 человек отличились в русском языке, 23 — в информатике, 13 — в литературе, 10 — в химии. Семь выпускников получили максимальный результат по двум предметам. Это учащиеся лицея №131, лицея-интерната №2, школы №70, лицея №35, IT-лицея КФУ, гимназии №102, Казанского суворовского училища.

Медалистами стали 832 ученика, что на 53 больше, чем в 2020 году. Для получения аттестата с отличием в этом году необходимо было сдать ЕГЭ по русскому языку не менее чем на 70 баллов или сдать Государственный выпускной экзамен по русскому и математике на отлично.

— Итоги ЕГЭ для нас — это прежде всего основание для принятия управленческих решений. Они позволяют оценить качество казанского образования, судить о тенденциях и изменениях в образовательном процессе. Это база для наших дальнейших действий, направленных на повышение качества казанского образования. Экзамены 2021 года завершены, и уже сейчас мы начинаем цикл подготовки к следующему году, — подчеркнул и.о. начальника Управления образования.

Ильсур Метшин отметил, что половину 100-балльников в Татарстане составляют казанцы. Фото kzn.ru

Химия — наше все

Мэр Казани отметил, что половину 100-балльников в Татарстане составляют казанцы. И выделил тенденцию среди выпускников выбирать для экзаменов сложные предметы. Особенно его порадовали итоги ЕГЭ по химии.

— Для нас, как столицы Республики Татарстан, химия и нефтехимия являются одними из приоритетов развития нашей экономики. Пусть не все будут Бутлеровыми и Лобачевскими, но наша задача — выявлять на школьной скамье таланты, поддерживать их и помогать реализовывать свои способности, — подчеркнул Метшин.