Ильсур Метшин: «Мы свое отбоялись!»

Новая команда сломала «железный занавес»: мэр Казани впервые публично ответил на неудобные вопросы горожан

Кто виноват, что улицы Казани плохо чистили от снега, как власти будут решать проблему транспортного коллапса в «Салават купере» и дорожных заторов в других частях города и что сделают, чтобы снять дефицит школ и детсадов в пригороде и микрорайонах новой застройки? На эти и другие острые вопросы горожан отвечал накануне в прямом эфире в «Инстаграм» казанский мэр Ильсур Метшин. За выступлением следило всего 500 человек при полуторамиллионном населении города, но вопросов было много и отвечал мэр достаточно прямо и содержательно. Впрочем, на некоторые вопросы градоначальник ответить не успел за время трансляции — даже меньше часа. А может быть и не захотел, как, например, на дерзкий вопрос о его коллекции часов. В любом случае, выход закрытого прежде городского главы «в люди», причем в прямом эфире, — сдвиг в отношениях власти и населения Казани, без преувеличения, тектонический. В хорошем смысле этого слова.



«Важно видеть, до каких проблем наши руки не доходят»

Не имеющий личных аккаунтов в соцсетях Ильсур Метшин накануне вышел в прямой эфир в «Инстаграм» через официальный аккаунт мэрии Казани. Руководящий городом с 2005 года, он как будто избегал открытого диалога с горожанами. Или его от этого старательно отговаривали пиарщики старой команды, отправляя давать «картонные» интервью только двум очень дружественным СМИ: городскому телеканалу и интернет-изданию. Вероятно, вчерашний запоздалый, но все равно весьма уместный, позитивный сдвиг в открытости мэра и его доступности для «простых» и не обязательно дружественных собеседников — следствие прихода в команду Метшина молодых, но сильных и перспективных специалистов.

— Надеемся, новый формат найдет свое место. В зависимости от ваших вопросов мы решим, как часто его проводить. Сегодня мы ответим преимущественно на вопросы, прозвучавшие в наших видеороликах, — сказал напряженный, видимо с непривычки, Ильсур Метшин в начале эфира. — Мы рады, что услышали и какие-то моменты, в которых вы сами, жители Казани, видите возможность решения проблем. Отдельное спасибо и тем, кто критиковал нас. Это всегда мотивация для нас. Нам важно увидеть, до каких проблем наши руки не доходят часто.

Отдельно остановились на проблеме транспортного коллапса в «Салават купере». Фото: Максим Платонов

Трамвай или метробус до «Салават купере»

Крупный блок вопросов горожан касался капремонта старых и строительства новых дорог, школ и детсадов, особенно в новых микрорайонах Казани. По словам Метшина, критика в связи с отсутствием дорог и социальной инфраструктуры справедлива. Но, не считая Москвы, Казань на первом месте среди городов-миллионников по приведению в нормативное состояние всех дорог — это 83% дорожной сети, задача — довести до 100%.

Отдельно остановились на проблеме транспортного коллапса в «Салават купере», где был конфликт с жителями поселка Залесный, через который салаватовцы пытались проезжать в Казань. «Реальное время» писало об этой проблеме год назад: после сдачи домов третьей очереди, жители давно отчаялись выехать через Горьковское шоссе: «там все стоит намертво».

— Нам предлагали разные решения проблемы: расширить дорогу, увеличить число маршрутов. Но увеличение числа автобусов ничего не даст! Нужно расширять транспортные артерии. Сегодня мы планируем сделать реконструкцию дороги, сейчас выкупаем земельные участки. Чтобы обеспечить доступность транспорта — рассматриваем с Минтрансом строительство трамвайной линии или метробуса. Сейчас рассчитываем, проектируем, — сообщил градоначальник.

Что касается других объектов инфраструктуры, в микрорайоне возведены поликлиника, две школы, пять детсадов и строятся еще по одному садику и учебному заведению. «Как позволит погода — заложим парк».



Вопрос нехватки школ сегодня остро стоит в 30 районах Казани. Фото: Максим Платонов

О нехватке социальной инфраструктуры в пригороде

В то же время Метшин признал, что больше всего вопросов и критики вызывает ситуация с поселками, которые не так давно были присоединены к Казани. В частности, Старой и Новой Вишневки, Привольного, Салмачей.

— Проблема в том, что территории присоединены 15—20 лет назад, сделано это было в отсутствии генплана, не было «красных линий». Я понимаю и жителей Казани. Школу на 1 224 места мы планируем запроектировать на границе вышеназванных поселков. Но на все нужны деньги. Строим три школы в 2021 году. Решаем ставить их там, где детей больше всего. Вот поселке Залесный — там уже 20 тыс. проживает. Казань, хотя и является лидером среди миллионников по вводу школ и детсадов — мы в первой тройке, но нехватка мест огромная. В 125 школах не хватает 30 тыс. мест, дети во вторую смену вынуждены учиться.

В этой же части пригорода нужно решить проблему с прокладкой коммуникаций, а только на подведение сетей «Водоканала» потребуется 100 млн рублей. Вопрос нехватки школ сегодня остро стоит в 30 районах Казани, среди них: Новые Горки, улица Аделя Кутуя, ЖК «МЧС», «Солнечный город» и так далее.

Где появятся новые школы и отремонтируют дома

— Казань переживает «бэби-бум» второе десятилетие, но это влечет за собой вопросы инфраструктуры. Нас поддерживают [со стороны республики]. Но пока мы успеваем только решать новые проблемы, а не работать на опережение, — с сожалением признал Метшин. — Пока болевых точек очень много по школам и детсадам. Нам необходимо сделать капремонт еще в 220 детсадах и 20 школах.

Среди новых школ мэр анонсировал одну на полторы тысяч мест в ЖК «Арт-Сити», гимназию — в «Салават купере», там же (см. выше) будет построена еще одна школа. В микрорайоне М-14 еще одну школу на 1 224 места обещают построить в 2022 году. Кроме того, власти Казани планируют сделать 32 пристроя к уже существующим школам — сейчас их проектируют.



Также до конца года Казань планирует капитально отремонтировать 295 многоквартирных домов. «Когда только начинали, ремонта требовали 2,5 тысячи казанских домов. Не было ни средств к решению проблемы, ни видения. Сегодня более 60% жилого фонда уже отремонтировали, экватор пройден».

Дороги этой весной в худшем состоянии также, по словам Метшина, из-за «особенностей зимы» — переходов «через ноль» было много. Фото: Максим Платонов

Кто виноват в плохой уборке снега?

Много было и вопросов по сезонным проблемам: уборка дорог, отсутствие ливневок, высохшие саженцы (посаженные год назад). «Почему не вывозите снег, ждете, когда он сам растает?», — написал рассерженный казанец.

— Согласен с критикой, — вздохнул Метшин. — Мы провели работу над ошибками с подрядчиками. Но и зима была особенной! В соцсетях этот наш аргумент вызвал много критики, мол, что нового в зиме? Но зима была очень снежной! Прошлой зимой с казанских дорог мы вывезли — 215 тыс. тонн снега. В этом году — 942 тыс. тонн! В 4,5 раза больше! А дней и часов в сутки — 24 осталось, а не 32. Объем снега мгновенно убирать было сложно. Правительство республики обещало выделить нам дополнительно 51 единицу техники. Мы также попробуем повысить зарплату водителям и дорожникам. Дело в том, что большие федеральные средства идут на строительство трассы М-12, и там зарплаты выше, наши дорожники, разумеется, уходят работать туда! Для нас очередной вызов — повысить им зарплату и приобрести технику.

Дороги этой весной в худшем состоянии также, по словам Метшина, из-за «особенностей зимы» — переходов «через ноль» было много, а наука еще «не придумала асфальта, который не пострадал бы такой зимой», объяснил он. К тому же в Казани каждый год становится на 40 тыс. машин больше. Сам капремонт или ямочный ремонт дорог власти стараются проводить там, где наиболее активное движение есть и общественный транспорт, а потом уже на остальных. В этом году выделено 93 млн рублей (на 17% больше) на дорожный ремонт, в результате план по ремонту вырос на 12% — и составит 45 тыс. кв. метров.

Метшин, тяжело вздохнув, признал также и эту проблему, грустно пошутив, что «казанские ливневки, как и российский футбол, принято всегда ругать». Фото: Максим Платонов

Почему казанские ливневки стали притчей во языцех

Второй вопрос был не менее ехидным: «Когда сделаете ливневки, у нас не Казань порой бывает, а настоящая Венеция?!». Метшин, тяжело вздохнув, признал также и эту проблему, грустно пошутив, что «казанские ливневки, как и российский футбол, принято всегда ругать». Ливневки вовсе отсутствуют по ряду улиц: на Технической, Максимова, Подлужной, перечислил мэр. Но там где капремонт был, эти вопросы всегда решают, заверил он. Недавно колодцы под стоки построили на Максимова и на Баталова.

— Это миллиарды рублей стоило! Одним словом, вопросы требуют решений. Сегодня 432 километра ливневок в Казани, многие из них построены еще в советское время, 40—60 лет назад! Только на их прочистку ежегодно тратим по 200—250 млн рублей. Новые сети каждый год принимаем на баланс. Это громадная проблема для всех городов. Нужна федеральная программа и по канализациям, решению проблем «Водоканала», «Казэнерго». Это головная боль любого мэра и муниципалитета, — защищался мэр.

Почему саженцы не приживаются и деревья ежегодно пересаживают?

Неожиданно большой поток аргументов Метшина вызвала претензия казанцев к засохшим саженцам. Если коротко — виноваты и подрядчики, и автовладельцы. Так, все новые деревья на Аделя Кутуя, обратили его внимание казанцы, высохли. И предложили сажать вдоль дорог кедровую аллею, а то и разбивать бульвар с сибирскими елями.

— Но при нашей активности на дорогах и числе автомобилей кедры, увы, и сибирские ели точно не выживут, — совершенно справедливо заметил мэр, — Мы планируем сажать их в парках, в общественных пространствах. Вдоль дорог сажать деревья не всегда получается. На Ленинской дамбе трижды засыхали декоративные деревья по вине подрядчиков, которые выбирали не тот посадочный материал. Мне как человеку от этого не легче, так как именно я объявлял программу «Зеленый рекорд». За свои деньги это сажают, конечно. Но видеть высохшие деревья не хотелось бы.

За 9 лет высадили полмиллиона новых деревьев. Сколько из них засохло — мэр не ответил. Фото: Максим Платонов

Все неприжившиеся деревья, как пообещал Метшин, подрядчиков обяжут заменить. Активное озеленение идет с 2012 года. Тогда на 300 тыс. машин — было 220 тыс. деревьев. За 9 лет высадили полмиллиона новых деревьев. Сколько из них засохло — мэр не ответил, но в целом на 720 тыс. деревьев сегодня приходится уже почти полмиллиона автомобилей. Цветников стало — на 60 тыс. кв. м. На 260 га увеличились площади парков и скверов. Мэр заверил, что все природные территории и водные объекты будут проинвентаризированы как самостоятельные функциональные зоны, получат статус и регламент охраны. После утверждения правил землепользования и застройки — эти зеленые территории останутся в Казани навсегда.

О бродячих собаках



Еще одна проблема касается бродячих собак, и это головная боль многих татарстанцев. Тут градоначальник вздохнул в третий раз.

— Что касается бродячих собак — у нас руки связаны федеральным законодательством. К сожалению, по всему миру, лишь единичные богатые страны смогли найти какое-то решение [удовлетворяющее всех]. К сожалению, в России такого удачного опыта нет! У нас большое желание навести порядок. Чтобы золотая середина была — и общество защиты природы удовлетворено было, и родители детей, которые регулярно звонят нам из-за появления стай бродячих собак.

На связанные законодательством руки Метшин сослался и отвечая на вопрос, не боится ли он прямых выборов мэра. Фото: Ринат Назметдинов

«Я не боюсь прямых выборов, мы свое отбоялись уже!»

На связанные законодательством руки Метшин сослался и отвечая на вопрос, не боится ли он прямых выборов мэра — и почему бы их не ввести?

— Мы работаем в определенном правовом пространстве, где существуют такие вот [непрямые] выборы. В Татарстане принят такой вариант, что мэры выбираются из числа депутатов. Но я был и выборным мэром, и назначаемым, просто перемена мест, ничего не поменялось. Я не боюсь прямых выборов, мы свое отбоялись уже!

Нет оснований сомневаться в словах мэра. Горожане ждут новой возможности задать ему новые вопросы и, конечно же, напрямую пожаловаться на наболевшие проблемах. Следует признать, что прямой эфир в соцсетях — не исчерпывающее, но весьма неплохое решение.