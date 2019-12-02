Мэр Казани: «Нет такого количества земли, где можно было бы плодить эти свалки»

Жителей города призвали разделять мусор, а помогут в этом фандоматы — они предложат казанцам скидки на оплату ЖКУ или транспорт

Скоро в столице Татарстана установят около 3 тысяч фандоматов, которые помогут быстрее приучить горожан к раздельному сбору отходов, так как казанцам будут предлагаться бонусы. Фактически 80 процентов домов Казани перешли на раздельный сбор мусора, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии. В ближайшее время в городе необходимо построить 492 контейнерные площадки. Как выяснило «Реальное время» на совещании, к 2023 году в стране появятся технопарки с автоматической сортировкой и переработкой отходов. Для этого регоператору придется искать инвесторов, городским властям — вести информационную работу с населением, заниматься оснащением и обустройством площадок для мусора.

Культура утилизации — через фандоматы

Работа по раздельному сбору мусора, который позволит сдержать быстрое заполнение полигонов ТКО, активно ведется последние полгода, пояснили во время совещания в мэрии.

— Мы начинали с полигона на Химической, разрезали ленточку. На 25 лет был решен вопрос захоронения мусора. После этого уже построили полигон «Восточный», и он переполняется. Нет такого количества земли, где можно было бы плодить эти свалки, — обозначил проблему мэр Казани Ильсур Метшин.

В 80 процентах многоквартирных домов столицы Татарстана установили контейнеры для раздельного сбора мусора с информацией на двух языках. По плану обустройства контейнерных зон всего с учетом домов, отказывающихся от мусоропроводов, необходимо построить 492 площадки, рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. До конца года в городе появятся еще 70 таких площадок в рамках проекта «Наш двор». А в следующем году запланировано обустройство 132 зон для дуального сбора мусора во дворах. К 2022 году в Казани должны появиться почти 2 тыс. площадок для отходов.

Кроме того, Искандер Гиниятуллин сообщил, что введена в эксплуатацию вторая карта полигона ТКО на улице Химической в Московском районе, что позволит принимать отходы еще 3,5—4 года, а также ведется строительство второй карты полигона «Восточный». Объявить и организовать раздельный сбор мусора — одна часть работы, другая, более сложная — прививать культуру утилизации отходов. Отчасти эту задачу возложили на фандоматы — устройства для приема тары в торговых точках и на улицах города. Около 3 тыс. устройств появятся в Казани.

Отчасти эту задачу возложили на фандоматы — устройства для приема тары в торговых точках и на улицах города. Фото evening-kazan.ru

— Живой пример фандоматов — в «Меге». В обмен на принятые пластиковые, стеклянные бутылки и жестяные банки людям выдают жетоны на приобретение напитков одной из кофеен торгового комплекса. Это первая ласточка, которая сыграет свою роль, — заявил заместитель руководителя исполкома.

По его словам, проект должен заработать на федеральном уровне. Власти Казани получили поручение — подготовить предложение по установке фандоматов в наиболее «проходных» местах в городе, чтобы было удобно пользоваться жителям. Бонусы, которые начнут получать казанцы, сейчас обсуждают. Возможно, это будет вознаграждение на транспортные карты, скидки по оплате ЖКУ. Как сообщил Искандер Гиниятуллин, работа идет полным ходом, переговоры с российским экологическим оператором прошли. Уже в декабре появятся новые фандоматы в общественных местах Казани.

Эковоспитание начинается с детсада

Кроме того, Казань стала площадкой для реализации проектов по проблемам экологии крупных коммерческих компаний. В столице Татарстана сто сеток для сбора пластика установила компания Coca-Cola и еще поставит 300 сеток. В Горкинско-Ометьевском лесу заработает лекторий, создадут выставку продукции из вторсырья, в частности, появится уличная мебель из переработанных отходов. Компания Duracell организовала сбор отработанных батареек. Емкости для них установили в школах города, во всех крупных торговых центрах, в министерствах экологии и строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. В этом году в Казани собрали свыше 24 тонн старых батареек, из них больше 10 тонн сдали казанские школьники. Третьеклассник из лицея №121 Амир Валеев отправил на переработку 180 кг батареек и получил в награду смартфон. Приучают к разумному сбору отходов и казанских дошколят, учащихся школ и других образовательных учреждений, где проводят экологические уроки и мероприятия.

— Президент страны ставит задачу — вовлечение в оборот до 60 процентов отходов. В пересчете на наши объемы это 1000 тонн вторсырья в сутки. Прямо сейчас мы далеки от таких показателей, а значит, надо готовиться к переработке такого сырья. Современные сортировочные и перерабатывающие комплексы необходимы для выполнения задач нацпроекта «Экология», минимизации полигонов захоронения и оборота вторичного сырья. Мы не можем себе позволить и дальше заполнять полигоны мусором. В современных условиях это непозволительная роскошь, — заявил Искандер Гиниятуллин и призвал руководителей районных администраций, обслуживающих организаций контролировать состояние контейнерных площадок.

«Мы не можем себе позволить и дальше заполнять полигоны мусором. В современных условиях это непозволительная роскошь», — заявил Искандер Гиниятуллин. Фото kzn.ru

Для минимизации полигонов захоронения отходов предусмотрено создание технопарков с автоматической сортировкой, комплексной переработкой отходов, которые должны появиться к 2023 году. Спикер отметил, что регоператору необходимо активно вести работу в этом направлении, привлекать возможных инвесторов.

Мусоровозы должны увозить разные отходы по отдельности

В администрации Казани пока не нашли выхода, каким образом можно разделять отходы по разным емкостям в тех домах, которые не отказались от мусоропроводов, а их около 400 — большая часть жилых зданий в Ново-Савиновском районе, а также в Приволжском. Отходы оттуда сортируют на специальной станции.

— Идея какая? Несортируемые отходы сразу должны везти на полигон для упрощения логистики и удешевления. Но пока не все жильцы, у которых действуют новые контейнерные площадки, готовы к раздельному сбору мусора. Поэтому отходы из разных контейнеров, не смешиваясь, все равно идут на дополнительную сортировку, — пояснил замруководителя исполкома.

Он отметил, что за последние полгода работы, когда начали активно заниматься раздельным сбором мусора, получили всего три сигнала от жителей о нарушениях. На каждый вид мусора погрузка должна осуществляться отдельно.

— Это может быть одна и та же машина, но тогда она должна приезжать дважды. Условно — сначала собирает отходы из контейнера с желтой наклейкой, потом возвращается и собирает из контейнера с серой этикеткой. Если казанцы заметили несоблюдение правил, нужно обратиться в мэрию, назвать адрес и дату. Компьютеры фиксируют, если это мусоровозы «Чистого города», перемещение машин. Мы будем отрабатывать вашу информацию, — пообещал Искандер Гиниятуллин.

«Пока не все жильцы, у которых действуют новые контейнерные площадки, готовы к раздельному сбору мусора. Поэтому отходы из разных контейнеров, не смешиваясь, все равно идут на дополнительную сортировку», — пояснил замруководителя исполкома. Фото Олега Тихонова

«Живем на взятый в кредит кислород»

По словам мэра Казани, процесс сбора, утилизации коммунальных отходов согласно федеральному законодательству возложен на регоператора, «однако мы не можем вычеркнуть это из своих обязанностей. Не первое десятилетие работаем в этом направлении. Изучали лучшие практики мира, нигде он просто не проходил. Помимо наличия человеческих ресурсов, самый большой вызов — менталитет наших людей. Самое сложное — поменять наши привычки».

Глава города обратился за помощью к представителям СМИ, воспитателям детских садов, школьным и вузовским преподавателям, чтобы они уделяли внимание эковоспитанию.

— Мы живем на взятый в кредит кислород и чистый воздух наших будущих поколений, — градоначальник привел в аргумент посыл, который прозвучал на одном из семинаров администрации президента РФ. — Наша задача — передать экологию последующим поколениям — как можно чище, технологии позволяют.

Ильсур Метшин пояснил, что сейчас идет первый этап программы по раздельному сбору отходов. В Татарстане наряду с другими регионами реализуют пилотный проект. «Тот случай, когда наша системная работа подкрепляется нацпроектом. Нам нужно создать такую экосиситему, чтобы все в одной лодке разделяли ответственность за экологию сегодняшнего и завтрашнего дня».

— Не мы регулируем тарифы, но номер один — наша ответственность. Наверное, нет каких-то программ, которые легко даются, а эта — одна из самых сложных. На девятый год нашей системной работы, как Универсиаду провели, люди перестали кидать в окошки бутылки и бычки (спасибо нашим жителям и гостям города). Раздельный сбор мусора — это еще тяжелее. При всех ограничениях наших возможностей мы этим будем заниматься. При строительстве метрополитена, какая бы порода ни попадалась, тоннель тихо-тихо к следующей станции идет. Наша следующая «станция» — раздельный сбор мусора повсеместно по всей Казани, — подытожил Ильсур Метшин.