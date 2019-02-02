Рустам Минниханов: «Благодаря ГК ТАИФ появился современный паркинг почти на тысячу машин»

ТАИФ подарил Казани новый многоуровневый подземный паркинг

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия паркинга, построенного ГК ТАИФ возле НКЦ «Казань». На территории нового комплекса смогут разместиться около 1 000 автомобилей, что позволит освободить центральные улицы Казани от машин и сократить количество пробок. Подробности презентации крупнейшего паркинга в Татарстане и второго по величине в России — в репортаже «Реального времени».

Паркинг — подарок ТАИФа Казани к 100-летию ТАССР

Открытие долгожданного парковочного комплекса, строительство которого началось в 2016 году, вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетили также премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. На нижнем, четвертом уровне парковки гостей ожидала выставка ретро-автомобилей, демонстрация работы зарядных станций для электрокаров и уникальной автомойки.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство АО «ТАИФ» и генерального подрядчика, ОАО «Татнефтепроводстрой», за парковку



Напомним, что решение о строительстве компанией ТАИФ подземной парковки в четыре уровня на месте платной наземной стоянки на 228 автомобилей руководством Татарстана было принято еще в 2014 году на совещании с участием Рустама Минниханова. Согласно разработанной на тот момент комплексной схеме организации дорожного движения было установлено, что при существующих темпах роста автомобилизации в течение 3 лет загруженность дорог составит 75%.

Открывая паркинг, Рустам Минниханов поблагодарил руководство АО «ТАИФ» и генерального подрядчика, ОАО «Татнефтепроводстрой», за новые парковочные места рядом с НКЦ «Казань».

«Компания сделала большие инвестиции в рамках подготовки республики к 100-летию ТАССР», — заявил Рустам Минниханов



— В центре Казани проблема с паркингом: некуда поставить машину. Это доставляет огромное неудобство жителям, туристам. Сегодня благодаря ГК ТАИФ появился прекрасный современный, удобный и востребованный паркинг почти на тысячу машин. Альберт Кашафович также взялся за новый проект — детский парк, для которого внизу есть площадка. Я считаю, что это будет одно из самых красивых мест нашей столицы. Компания сделала большие инвестиции в рамках подготовки республики к 100-летию ТАССР. Столетие в 2020 году, но объекты к юбилею надо открывать не в следующем году, а уже сейчас, — сказал Рустам Минниханов.

«Казань получила серьезный комплекс, который решит много проблем, связанных с автомобильным транспортом», — сказал Руслан Шигабутдинов



От имени заказчика строительства объекта выступил Руслан Шигабутдинов. Он отметил, что Группа компаний ТАИФ всегда выполняет взятые на себя обязательства.

— Поручение построить паркинг, полученное на инвестиционном совете три года назад, сегодня материализовалось. Казань получила серьезный комплекс, который решит много проблем, связанных с автомобильным транспортом, и улучшит экологию, — добавил Руслан Шигабутдинов.

Станции для заряда электрокаров и уникальная автомойка

После торжественной церемонии гости осмотрели техническое оснащение новой парковки. Директор Казанского филиала «Шнайдер Электрик» Антон Желонкин рассказал Рустаму Минниханову о том, как работает комплекс зарядных станций для электрокаров.

— Благодаря такому проекту мы становимся ближе к экологичному, технологичному и безопасному будущему. На парковке расположены восемь зарядных станций для электрокаров, мощность каждой 22 кВт. На одной станции одновременно могут пополнить заряд два автомобиля. К станциям можно подключить любые электромобили, которые сейчас присутствуют на российском рынке, — пояснил Антон Желонкин.

Президент поинтересовался, как долго необходимо заряжать автомобиль, и узнал, что время зависит от модели машины



Президент поинтересовался, как долго необходимо заряжать автомобиль, и узнал, что время зависит от модели машины. Представленная на парковке модель Tesla будет заряжаться 3—5 часов. Рустаму Минниханову также была продемонстрирована работа уникальной бесконтактной автомойки. На глазах у гостей в стеклянную кабину въехала машина, на которую сразу направились струи воды под давлением 100 Бар. Время мытья зависит от выбранной программы и составляет от 4 до 16 минут.

— В автомойке отсутствует оператор, клиент самостоятельно выбирает программу, вводит оплату и заезжает на мойку. После окончания программы откроются выездные ворота, появится сигнал на выезд, и можно покинуть автомойку. В Татарстане таких моечных комплексов нет. Одна мойка подобного уровня от компании Washworld есть только в Москве, — объяснил Станислав Сенотрусов, технический директор «Профремстрой».

Технические ноу-хау паркинга

Еще одна из технических новинок паркинга — уникальная для Татарстана общеобменная вентиляция с системой струйных вентиляторов.

— Помещение паркинга не загромождено объемными воздуховодами. Струйные вентиляторы дают возможность при необходимости полностью убрать дым и создать безопасное пространство для людей. Объект построен для жителей и гостей Казани. они могут оставить машину, сходить погулять на набережную. На парковке всем хватит места. Объект гармонично вписался в окружающую его местность, мы восстановили склон, сохранили все ориентиры, которые были раньше, создали амфитеатр, чтобы гости могли любоваться нашим прекрасным городом, — отметил Ильгиз Латыпов, заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту.

«Мы восстановили склон, сохранили все ориентиры, которые были раньше, создали амфитеатр», — рассказал Ильгиз Латыпов



Многоуровневый паркинг стал примером эффективного использования городского пространства. Большая часть паркинга расположена под землей и скрыта береговым склоном. Таким образом, он не нарушает панораму левого берега Казанки с большим зеленым склоном. Стоит отметить, что общий облик этой территории, сложившийся за многие годы, при строительстве паркинга был сохранен.

Большая часть паркинга расположена под землей и скрыта береговым склоном



При проектировании паркинга были предусмотрены условия комфортной и безопасной среды для автомобилистов. Заезды расположены как с улицы Пушкина, так и с улицы Подлужной. Въездные пандусы снабжены электрическим обогревом для предотвращения наледи. Подсветка парковочных мест разными цветами позволяет заранее определять наличие свободных мест на уровне. Парковка оснащена четырьмя современными лифтами для посетителей. При этом два из них могут использоваться для подъема пожарных подразделений. Лестничные клетки с лифтами отделены от парковочных мест двумя тамбур-шлюзами с подпором воздуха. В случае необходимости создается бездымная зона около эвакуационных выходов по всей высоте помещения.

— При строительстве паркинга была применена итальянская система Came. В нее входят четыре въездные и четыре выездные стойки, девять терминалов оплаты. Оплату можно производить любым способом. Сейчас ТАИФ работает над созданием интернет-сайта, который будет работать в общей системе городских парковок. Вы сможете заранее оплатить парковку, получить письмо с ее местоположением и QR-код, который можно сканировать при въезде на парковку. Машины постоянных клиентов, которые есть в базе, система запускает по номерам или по картам, — рассказал Виталий Овчаров, директор компании «ПрофИнформЗащита».

В благоустройство сквера у НКЦ «Казань» и склона ГК ТАИФ вложила более 157 млн рублей

Вводом паркинга в эксплуатацию Группа компаний ТАИФ завершила масштабный проект по реновации части левого берега Казанки. В рамках этого же проекта были проведены работы по благоустройству площади перед НКЦ «Казань» и берегового склона до Фуксовского садика.

Вводом паркинга в эксплуатацию Группа компаний ТАИФ завершила масштабный проект по реновации части левого берега Казанки



В октябре 2018 года при презентации склона у НКЦ «Казань» президенту РТ Рустаму Минниханову Александр Пилишкин, генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой», рассказал корреспонденту «Реального времени», что такие объекты, как благоустройство склона, дольше строятся.

— Мы послойно утрамбовывали склон. Технически невозможно сразу насыпать, каждые 30 см надо утрамбовывать, наращивать. Завезли 60 тысяч кубов земли. Каждая машина с грунтом заезжала по склону, у нас даже один КАМАЗ перевернулся. Было тяжело задним ходом ехать по рыхлому склону. Сначала привозили грунт, равняли бульдозером, потом каток равнял. Но ничего, ребята не переусердствовали, работали, как и положено по 12 часов, мы так и работаем обычно. Я думаю, что сюда напрашивается детский парк с аттракционами, а по фасаду надо поставить четыре-пять детских кафе. Когда мы строили, люди подходили и спрашивали, что будет построено внизу под сквером, — сказал Александр Пилишкин.



Общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. метров. Общая стоимость работ по благоустройству сквера у НКЦ «Казань» и склона составила более 157 млн рублей. Официально эта территория была открыта для посещения в октябре 2018 года.