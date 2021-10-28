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Ильсур Метшин и «Водоканал» решат проблему с износом сетей за счет казанцев — тарифы вырастут вдвое

14:32, 28.10.2021 8
Ильсур Метшин и «Водоканал» решат проблему с износом сетей за счет казанцев — тарифы вырастут вдвое
Фото: kzn.com

На сегодняшней 10-й сессии Казгордумы IV созыва депутаты, мэр Казани Ильсур Метшин и представители Госкомитета РТ по тарифам вместе с МУП «Водоканал» минимум полчаса объясняли казанцам необходимость резкого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Причина — 70-процентный износ коммунальных сетей, на полный ремонт которых потребуется, если верить спикерам, до 65 млрд рублей. «Расчетки» для казанцев с 2022 года сильно вырастут, но приведет ли это к минимизации аварий — еще вопрос. Подробности — в материале «Реального времени».

Казань приняла решение повысить тарифы «на воду» — причина в износе 70% сетей

28 октября в Ратуше состоялась Х сессия Казанской городской думы IV созыва, на которой главной темой стало согласование, казалось бы, «рутинного» указа президента РТ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022 год».

Главным докладчиком стал председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани Дмитрий Анисимов. К слову, бывший гендиректор ООО «Единый расчетный центр Казани». Он сразу сказал депутатам, что «необходимость инвестиционных программ» могут в принципе отклонять предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. И в Казани рискнули пойти на это, потому что износ сетей «Водоканала», монопольного и главного поставщика соответствующих услуг по водоснабжению и водоотведению, составляет уже 70%.

Состояние сетей, отметил Анисимов, удручающее. Фото kzn.ru

В исполкоме сослались на то, что в других городах тарифы уже выше, чем казанские

Состояние сетей, отметил Анисимов, удручающее. Настолько удручающее не только в Казани, но и почти во всех городах-миллионниках, что без федеральной программы капитального ремонта таких сетей — аналогично программе капремонта домов — крупным городам собственными силами не справиться. Казани необходимы 65 млрд рублей.

Чиновники исполкома совместно с сотрудниками «Водоканала», конечно, подготовили инвестиционный план на ближайшие годы, который должен утвердить Минстрой. И все бы ничего, но реализация этого плана напрямую ляжет на казанских жителей.

Анисимов утверждает, что в Казани одни из самых низких тарифов на водоснабжение — всего 22 рубля за кубометр воды, тогда как в Екатеринбурге, например, 36,15 рубля, а в Красноярске — 27,3. За водоотведение в столице Татарстана жители платят 19 рублей за кубометр воды, в Екатеринбурге — 36,28.

«Точка невозврата пройдена! Необходимо многие трубы перекладывать заново!»

Как следствие, казанский исполком пошел на очень непопулярный, мягко говоря, шаг и решил повысить тарифы «на воду» с 2022 года. Так, в следующем году за водоснабжение казанцам придется платить 24,8 рубля за кубометр воды, за водоотведение — 27,6 рубля. В 2023 году — 27,36 рубля и 33,67 рубля соответственно, в 2024-м — 29,41 и 39,11 рубля за куб. м воды.

Анисимов виновато оговорился, прося понять жителей Казани, что вообще-то доля «водных тарифов» в счетах казанцев не превышает и 6,6% всей оплаты за коммунальные услуги. В исполкоме Казани при этом уверяют, что малообеспеченные слои населения будут защищены — в Татарстане разработан комплекс дополнительных мер по возмещению оплаты за коммунальные услуги, то есть субсидии некоторым казанцам будут.

У многих сетей, уверяет Егоров, срок эксплуатации вообще истек еще 10 лет назад. Фото kzn.ru

Андрей Егоров, гендиректор МУП «Водоканал», тоже выступил на сессии с объяснением, почему казанцам придется платить больше, частью повторяя тезисы Анисимова. «Промывкой» мозгов жителей столицы Татарстана он сегодня отметился и в близком к мэрии интернет-издании. В очередной раз на сессии он заявил, что действительно в Казани на сегодняшний день 70% аварийных сетей — а всего сетей 3 тыс. километров. У многих сетей, уверяет Егоров, срок эксплуатации вообще истек еще 10 лет назад. Эти сети прокладывались еще в 1950—70-е, советские, годы.

— Точка невозврата пройдена! Необходимо многие трубы перекладывать заново! — заявил он.

«15 тысяч аварий за пять лет»: на их ликвидацию «Водоканал» тратит до 2 млрд ежегодно

И не то чтобы «Водоканал» этим до сих пор не занимался. По словам Егорова, уже было переложено 200 км сетей, в 2021 году начата работа по реконструкции очистных сооружений стоимостью 5 млрд рублей. Но 65 млрд рублей, именно такую цифру повторил в своем докладе Егоров, нужны даже «по самым грубым оценкам», так как терпеть нынешнюю аварийность не могут ни специалисты «Водоканала», ни чиновники, ни сами казанцы: по тем же, видимо, «самым грубым подсчетам», в Казани за пять лет произошло уже 15 тысяч аварий на «водосетях».

Число провалов на дорогах города растет. Только за 9 месяцев 2021 года произошло 50 разрушений коллекторов. На их ремонт «Водоканал» тратит до 2 млрд рублей ежегодно — 260 млн рублей забирая на это из существующих тарифов. Егоров тоже обратил внимание, что в Казани якобы одни из самых низких тарифов на воду. При этом инвестиционная надбавка, ранее существовавшая и хоть как-то помогавшая МУПу решать его проблемы, упразднена законодательно в 2013 году.

Только за 9 месяцев 2021 года произошло 50 разрушений коллекторов. Фото: Максим Платонов

— Альтернативы нет. Ежемесячная плата в 2022 году вырастет в расчете на одного казанца на 62 рубля. Это позволит ежегодно реконструировать самые изношенные сети. В среднем ежегодно мы сможем ремонтировать более 8 км трубопроводов. Увеличение тарифов позволит нам прямо сейчас получить долгосрочные кредиты для реализации мероприятий, — объяснил повышение тарифов для казанцев глава МУП «Водоканал».

«Процедура повышения тарифов — сложная, и не всякий готов ее пройти…»

Депутаты Казгордумы такими объяснениями не удовлетворились. Во-первых, есть же уже у «Водоканала» инвестпрограмма до 2028 года, причем на 44 млрд рублей, зачем же другая. Андрей Егоров, вздохнув, признался, что хотя программа и есть, лишь по 10 млрд рублей подтверждены источники финансирования — амортизация и плата за подключение.

Ради того чтобы хоть как-то профинансировать оставшиеся 34 млрд рублей, и решили сделать новую инвестпрограмму. Тогда, во-вторых, депутаты поинтересовались уже у представителей Госкомитета по тарифам РТ, присутствующих на сессии: «А куда вы смотрели»? Почему нынешние тарифы не отражают реальной стоимости услуг?

В Госкомитете РТ по тарифам признались, что не могли и пока не могут этого делать просто так, то есть повышать тарифы, потому что есть и 416-й федеральный закон, и 406-е постановление правительства РФ, запрещающее это делать. Включить в тариф что-то свыше эксплуатационных затрат — «сложно». Для этого как раз и необходима реализация инвестиционной программы, которую при этом тоже просто так не принять: нужно согласование аж целого правительства РФ. И только после начала реализации, а не до по закону тот же «Водоканал» может выделять средства на реконструкцию и модернизацию объектов, а не только на внеплановый ремонт.

Без повышения тарифов, уверяют чиновники, «многие казанцы и поселки останутся без водоснабжения и водоотведения». Фото: Ринат Назметдинов

— Процедура повышения тарифов — сложная, и не всякий готов ее пройти. Города-миллионники некоторые пытаются… И сегодня Казань [тоже решилась] пойти по такому же порядку. Он непростой, порядок, сложный. Предстоит дальнейшее согласование в УФАС, — заявила представительница Госкомитета РТ по тарифам.

Решение «стричь» с казанцев деньги на ремонт провалов сравнили с идеей Остапа Бендера

Пока деньги из новых тарифов пойдут на ближайшую семилетнюю программу — это потребует минимум 6,9 млрд рублей. Причем просто так их получить «Водоканал» не сможет — нужно еще будет провести конкурс на «предоставление кредитов». Эти почти 7 млрд рублей лишь позволят привести в порядок «самые аварийные участки». Фактически это лишь 10-я часть от необходимой суммы.

Да, признаются в Госкомитете РТ по тарифам, повышение тарифов «очень чувствительно» скажется на некоторых категориях жителей Казани. Но без повышения тарифов, уверяют чиновники, «многие казанцы и поселки останутся без водоснабжения и водоотведения». Это инвестиции в спокойную жизнь граждан, заявили в мэрии Казани.

Депутаты поинтересовались у того же Госкомитета РТ по тарифам, снизятся ли тарифы для граждан после завершения инвестпрограммы или же в случае, если помогут федералы, — в ответ там развели руками, предсказать, что будет в 2028 году, непросто. Тем более если «Водоканал» продолжит реализовывать инвестпроект, то инвестиционная часть в тарифе неизбежно сохранится. А он, вероятнее всего, продолжит — 65 млрд рублей взять больше неоткуда.

Мэр Казани заявил в ответ, что изношенные коммунальные сети — «болевая точка любого города», а для 1000-летней Казани эта проблема стоит еще острее. Фото kzn.ru

Единственную оппозицию выразили депутаты от КПРФ. Так, Алексей Серов заявил, что его фракция хоть и не выступает против повышения тарифов, но хотелось бы, чтобы оно базировалось на «анализе деятельности «Водоканала», которая сегодня оставляет «больше вопросов, чем ответов».

— Есть инвестпрограмма утвержденная. Мы видим, что те же самые ее объекты сейчас просто переносятся на следующие годы и будут финансироваться за счет новых тарифов, то есть жителей города. В поселках под Казанью до сих пор воды нет, но по инвестпрограммам она и не появится же! Те объекты, которые заложены в новую программу, 800 или 900 метров труб ежегодно, не скажутся на качестве работы, к сожалению. Полное перевооружение такой огромной инфраструктуры за счет тарифов лишь спровоцирует рост неплатежей и рост социальной напряженности! А «Водоканал» в прошлом году 160 млн рублей прибыли показал! — скептически заметил депутат, сравнив желание собирать с казанцев деньги для борьбы с провалами с известной идеей Остапа Бендера из «12 стульев».

Мэр Казани заявил в ответ, что изношенные коммунальные сети — «болевая точка любого города», а для 1000-летней Казани эта проблема стоит еще острее, с ней рядовые жители и чиновники сталкиваются ежедневно — в том числе с «прорывами и провалами».

— Мы понимаем, что сети изношены. И значит, требуются капитальные вложения. Но в госпрограмму для малых городов с населением менее 500 тыс. человек, с 60-процентным износом труб, которая помогла бы с модернизацией, мы, к сожалению, не попадаем, — заявил Метшин.

Сергей Афанасьев
ОбществоИнфраструктураВластьЭкономикаИнвестицииПромышленностьЭнергетика Татарстан Метшин Ильсур РаисовичВодоканал КазаньКазанская городская дума

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15:11
    Извините мы платили вам не хватало добавьте из своих ваших бюджетов поскребите по своим сусекам. Из народа не делаете вторую нефть .
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  • Анонимно 15:11
    Вот она, бомба. Эффект будет такой, что вакцинации и не снилось.
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  • Анонимно 15:12
    сети не ремонировались со времен ссср,надо думать
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  • Анонимно 15:13
    Ну, спасибо. Тут как бы инфляцию пережить, а еще оказывается надо Водоканалу помогать.
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  • Анонимно 15:17
    Очень хитренькие, пошли по самому простому пути
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  • Анонимно 15:17
    Это что? Это на сколько больше мы будем платить?
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  • Анонимно 15:23
    Водоканал золотое дно или яблоко? Под землёй трудно что то просчитать также и с вы возом снега .
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  • Анонимно 15:28
    Обычная история. Выборы прошли, теперь можно решать проблемы простым способом за счет повышения тарифов. Зачем им искать сложные решения, которые требуют основательного обоснования что нет других вариантов.
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