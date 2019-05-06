Большая дегустация: зачем мэр Казани отправил депутатов в школьные столовые

Казань ждет пятимиллионного туриста и учится у Амстердама обращению с мусором, а столичные депутаты обедают в школах — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Дарья Турцева

Первомай — уже не тот. К такому выводу журналисты программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», пришли, посетив множество площадок, где в День солидарности трудящихся собрались участники праздничных митингов. Многолюдными большинство из них не назовешь. О том, как в Казани отшумел «Мир! Труд! Май!» и какие еще значимые для Татарстана события имели место на минувшей, — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».





Осталось меньше половины

Меньше половины, а если быть точными, 49% всего населения россиян помнят о Первомае и его отмечают. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Остальные 51% думают не о демонстрациях и митингах, а о шашлыках в кругу друзей, поездке на дачу или турпоходах.

Сторонники партии «Единая Россия» праздничный день решили провести с пользой: вышли на зарядку в парк Урицкого и на субботник, а позже присоединились к профсоюзам РТ, что собрали тысячи татарстанцев на площади перед театром имени Галиаскара Камала. «Коммунисты России» и сторонники КПРФ с разрывом в несколько часов собирались на митинг у памятника Муллануру Вахитову. Последователи «Справедливой России» отмечали Первомай скромным составом, но с огоньком — в сквере Славы на проспекте Победы, а ЛДПР — в поселке Дербышки.

Митинги, воззвания, призывы… Но во всем этом журналисты программы «7 дней» так и не нашли прежнего настроения и ощущения той самой солидарности.

— Мы соскучились не столько по советскому прошлому, сколько по тому чувству солидарности и единства, которые дарили нам первомайские шествия. В едином порыве — разве плохо звучит? Ведь если подумать, двигать вперед республику, страну можно и с разными политическим взглядами. Тогда, может, стоит всем объединиться, хотя бы 1 мая? — задаются вопросом журналисты.

«Коммунисты России» и сторонники КПРФ с разрывом в несколько часов, собирались на митинг у памятника Муллануру Вахитову. Фото Максима Платонова

Казань готовится принять пятимиллионного туриста

Казань вновь доказала, что является одним из самых привлекательных для посещения туристами городов России. В очередной раз столица Татарстана вошла в тройку популярнейших городов — на этот раз для посещения в майские праздники. Причем Москва список покинула, вытесненная Севастополем.

Уже сейчас Казань посещают сотни тысяч туристов. Общее число уже побывавших в сердце Татарстана людей исчисляется миллионами. Мэр столицы поставил следующий рубеж — 5 миллионов. Но если в прежние годы всплескам интереса гостей способствовали Универсиада, чемпионат мира по футболу и водным видам спорта, то сейчас предстоит серьезно постараться, чтобы по-прежнему быть интересными гостям.

Съемочной группе программы «7 дней» удалось заглянуть в список ярких мероприятий, что предстоят этим летом. Перечень впечатляет: более сотни позиций, в том числе уже в третий раз в Казани состоится этап знаменитой гонки на самолетах Red Bull Air Race, ожидается уже снискавший популярность гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», любителей покрутить педали ждет ночной велофест, фестиваль моды, дизайна и уличного перфоманса состоится в новом, еще более привлекательном формате. Организаторы обещают, что это будет настоящий парад. В парках и на набережной будут проходить многочисленные танцевальные вечеринки, фотовыставки, ярмарки. Новинкой сезона-2019 станет брендовое мероприятие «Лунный Маркет»: шеф-повара из разных стран продемонстрируют свое поварское искусство гостям столицы. Старо-Татарская слобода оживится интерактивом — завершено строительство новой площадки, предназначенной для выступления молодежных театров.

В планах активное развитие речной навигации. В наступающую навигацию акцент планируется сделать на речные экскурсии по Казанке на лодках, катамаранах и ладьях. К 9 мая начнет работать русско-татарская печь — совершенно новый объект, где можно будет не только вкусить национальных блюд, но и принять активное участие в их приготовлении.



Хорошего много, но хватает и проблем. Так, еще не до конца решены вопросы с возможностью парковок туристических автобусов как возле гостиниц, так и рядом с объектами посещения. Имеет место дефицит общественных туалетов. Далеко не всегда экскурсии проводят профессиональные экскурсоводы — много самозанятых самозванцев, не имеющих ни опыта, ни знаний, ни разрешительных документов. Пожелания, высказанные как туристами, так и людьми, работающими в отрасли, получены и взяты в работу городским комитетом по развитию туризма.



Перечень впечатляет: более сотни позиций, в том числе уже в третий раз в Казани состоится этап знаменитой гонки на самолетах Red Bull Air Race. Фото Максима Платонова

Голландский опыт — Татарстану

Вопрос бережного отношения к окружающей среде для Татарстана более чем актуален. И опыт в обращении с бытовыми отходами от тех, кто достиг в этом значительных достижений, здесь готовы принимать с благодарностью.

Голландия — страна-открытка: чистая, ухоженная, аккуратная. И выглядит она так не потому, точнее, не только потому, что часто убирают, но еще и потому, что стараются не мусорить. Упаковка для продукции изготавливается из биоразлагаемых полимеров или бумаги. И уже только это значительно снижает нагрузку на окружающую среду. Никаких полигонов, где складируются горы хлама, в этой стране нет вообще. А те отходы, что все же образуются, собираются раздельно (специальные емкости устанавливаются в максимально доступных для населения местах) и частью перерабатываются (перерабатывается 80% мусора), частью отправляются на мусоросжигательный завод. Есть такой и в Амстердаме.

Как происходит раздельный сбор мусора, его сортировка, переработка и окончательная утилизация в Амстердаме увидел Михаил Любимов.

69 рублей для депутата

Именно столько стоит обед в школьной столовой. И после анонимного сообщения о нарушениях с системе организации питания в одной из столичных школ по распоряжению мэра Казани Ильсура Метшина депутаты Казгордумы ходят по школам и едят там из общего с детьми котла. В один из таких дегустационных выходов депутат Марат Бикмуллин взял с собой и съемочную группу.

Любопытно то, что депутата, а тем более телевизионщиков, в 117-й школе Авиастроительного района не ждали и попытались не пустить. Но… В итоге все-таки в столовую они попали и смогли отобедать. Тем же, что накладывалось на тарелки и учеников. Визит был неожиданным и подготовить спецменю там просто не успели бы.

Борщ, котлету пожарскую с макаронами и овощной микст депутат назвал хорошими. Стоящими тех 69 рублей, что стоит комплексный школьный обед. Блюда в школу поставляет в охлажденном виде Департамент питания и продовольствия. На месте готовят только первые блюда и кашу младшеклассникам. Остальное разогревают. Школа старая и пищеблок очень маленький. В более современных школах есть и большие кухни, и зал для приема пищи — больше на ресторан похоже. Именно так происходит в казанской школе №146. Повара предлагают разнообразные блюда из поставляемых департаментом продуктов, а школьники сами определяют, что будут есть. За те же деньги.

В департаменте строго следят за соблюдением норм и качеством приготовляемых блюд. Сейчас к контролю подключились и депутаты гордумы. В некоторых школах за тем, что и как готовят, приглядывают еще и родители. Результаты проверки будут известны уже после 15 мая. Если вдруг что-то будет не так, меры будут приняты незамедлительно, обещают в мэрии.

В департаменте строго следят за соблюдением норм и качеством приготовляемых блюд. Сейчас к контролю подключились и депутаты гордумы. Фото Максима Платонова

1900 лет тому назад

В I веке нашей эры — именно тогда в древних китайских фолиантах, как убедились ученые-тюркологи, появились первые упоминания о татарах как о самостоятельной нации, народе, проживающем в Центральной Азии. Схожие сведения были обнаружены в арабских и персидских письменных источниках.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в Казахстане и в городе Алма-Ата пообщалась с тюркологами и китаеведами и узнала, какие еще сведения о происхождении современных татар тем удалось найти.

Первое, на что журналисты сразу обратили внимание, — для общения с казахстанцами переводчик им не нужен: различия в казахском и татарском языках есть, но они не мешают людям понимать друг друга. Точно так же, как понимали друг друга века назад — будучи частями единого тюркского каганата.

Ученые уверены, что тюркские племена, известные как татары, на территории Центральной Азии жили еще и до нашей эры. Точнее, на территории современной Монголии, в северной части Китая, в окрестностях озера Байкал на Алтае у Тянь-Шаня, в Орхон-Енисейском бассейне, Юго-Западной Сибири, у Черного моря, по берегам Волги и Урала. Ученые убеждены, что татары и их этноним на Южном Урале, в Заволжье, на Иртыше и Тоболе появился на века раньше монгольского нашествия.

В библиотеке Пекина, где ученый Мунир Ерзин уже обнаружил датированные I веком нашего времени источники с упоминанием татар, еще много материалов, которые только предстоит изучить. Общий фонд хранилища древностей — более 21 млн книг, свитков, рукописей. Прочитана лишь небольшая часть.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 6 мая в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.