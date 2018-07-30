«Дамир Ильдусович продолжает забирать кадры»: в мэрии Казани жалуются на кадровый голод

После ухода главы дирекции парков градоначальник ждет предложений, как восполнить нехватку профессионалов

Фото: Олег Тихонов

Как Казань станет архитектурной столицей России, подрядчики взялись за самые аварийные детсады, наши школьники переплюнули в ЕГЭ столичных, а мэрия ищет таланты — говорили сегодня на «деловом понедельнике». Городские власти пожаловались на кадровый голод после того, как новый министр молодежи РТ Дамир Фаттахов нашел себе помощников в городском исполкоме. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Фаттахов ушел, сейчас мы немного страдаем»

Казань расширяет сферы влияния и планирует стать архитектурной столицей России. В начале октября в столице Татарстана пройдет очередной фестиваль, который лишний раз напомнит о нашем городе мировому архитектурному сообществу. В этот раз архитекторы смогут представить на конкурс свое видение набережной Волги — от Кировской дамбы до речного порта — на фестивале «Экоберег».

— Фестиваль пройдет с 4 по 6 октября, последний город, который его принял, — Нижний Новгород. Вот далеко не все задачи, которые мы ставим перед авторами: реабилитация пространства, всесезонное наполнение территории, создание качественной культурной среды. Уже поступили 12 заявок из российских городов и три зарубежные заявки. Фестиваль идет три дня, в программе — научно-практическая конференция, круглые столы. Учитывая победы студентов КГАСУ в международных конкурсах, внимание сообщества, мы рассчитываем на признание Казани архитектурной столицей России, — смело заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом, но, как оказалось, без Дамира Фаттахова, занявшего пост министра по делам молодежи РТ, дела идут плохо.

— В программе фестиваля — экскурсии и культурная программа, которой занимаются управление культуры и дирекция парков и скверов. Из-за того, что Фаттахов ушел, нам бы сейчас ответственного куратора, мы сейчас немного страдаем, — попросила Метшина главный архитектор.

«Мы рассчитываем на признание Казани архитектурной столицей России», — смело заявила Татьяна Прокофьева



О вынужденных кадровых перестановках заговорил и сам градоначальник.

— Дамир Ильдусович продолжает забирать кадры, правда, по согласованию. Вот Алсу Саетова уходит в Минмолодежи, кроме проектов, вела и «Добрую Казань», мы ее еще поздравим с назначением. А пока жду предложений, как нам восполнить кадровый голод, — обратился к присутствующим Ильсур Метшин.

Напомним, на прошлой неделе стало официально известно о назначении трех заместителей Дамира Фаттахова. Ими стали Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова.

За деньгами на капремонт детских садов пришлось обратиться к президенту

В этом году город впервые заявил не два-три детских садика в программу капремонта, как это было обычно, а сразу 18. Но финансовые возможности не совпали с желаниями, о дополнительных средствах пришлось просить президента РТ Рустама Минниханова.

— В этом году в программу капремонта попали 18 детских садиков, три школы, здание дома детско-юношеского туризма. Первый год такой масштабный ремонт детских садов — большинство в очень плохом состоянии, два объекта полностью закрыты, в пяти действует ограничение по приему детей, по большинству приняты решения надзорных органов о неудовлетворительном техническом состоянии. К привычному перечню работ мы добавили устройство теплых полов в ясельных группах, но опыт прошлых лет показывает, что и этого недостаточно. В зданиях колоссальный износ, требуют замены теневые навесы, асфальт, нужен ремонт хозблоков на территории, не учитывается обновление материально-технической базы, требуется новая мебель и оборудование. Малые архитектурные формы зачастую с момента постройки не обновлялись… Без выполнения всех этих работ детские садики не могут быть приняты, — выступил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

В итоге город просит больше денег, чем изначально было выделено на капремонт.

Город просит больше денег, чем изначально было выделено на капремонт



— От планируемого объема дефицит составляет 65%, дополнительно надо еще 366 млн рублей. Письмо с просьбой направлено президенту РТ и заказчику работ — ГИСУ РТ, — озвучил недостающую сумму Анисимов.

Метшин подтвердил, что об увеличившейся сумме уже доложили Рустаму Минниханову и понимание в этом вопросе есть.

— Те кадры, которые показали, — это толика детских садиков, находящихся в плачевном состоянии, ситуация несравнимая с другими городами. У нас она наиболее сложная. О дополнительной сумме доложили президенту, есть понимание, — дал комментарий мэр города.

Больше всего выделено на капремонт 286 жилых домов — 1,9 млрд рублей. Анисимов отметил, что в этом году были проблемы с составлением проектно-сметной документации.

— Впервые в Казани начали проводить электронный аукцион по выбору подрядных организаций. Программа капремонта на 2017—2019 годы составлялась в 2016 году по предельным нормам строительных работ, а документация — позже. Из-за этого, например, в 40 домах расхождение сметной и реальной стоимости работ составило более 15%, где-то ряд работ не был внесен в смету, — высказал претензии Анисимов и предложил включать в реестр недобросовестных компаний те, что допускают ошибки при разработке проектно-сметной документации.

В Казани дают столичное образование

Такой вывод напрашивался после доклада начальника управления образования Ильнара Хидиятова.

— По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку вырос на 2,5 балла, по профильной математике — на 1,7, по базовому уровню произошло снижение на 0,1. Если по профильной математике стало меньше тех, кто не преодолел минимальный уровень, — на 1,9%, то по базовому уровню таких, наоборот, стало больше на 0,9%. По обязательным предметам у нас результаты выше среднероссийских. По математике — выше средних баллов Москвы и Санкт-Петербурга, по русскому языку — выше Санкт-Петербурга, но пока ниже Москвы, — привел примеры Хидиятов.

По обязательным предметам результаты ЕГЭ в Казани выше среднероссийских



Не осталась без внимания авария на электроподстанции, из-за которой в 89-й школе пришлось перенести сдачу экзаменов по физике и литературе на резервный день. «Отрабатываем варианты решения ситуаций», — добавил Хидиятов.

По восьми предметам из 14 результаты стали выше, самый популярный предмет — по-прежнему обществознание. При этом по всем предметам данные по ЕГЭ пока представлены только в Нижнем Новгороде и Омске, со слов начальника управления, в Казани у выпускников по всем предметам баллы гораздо выше, чем в этих городах. Исключение составила только литература в Нижнем Новгороде, которую там все-таки знают лучше, чем в Казани.

— Доля высокобалльных работ выросла на 3,5%. Число 100-балльных результатов выросло с 46 до 89, это 46% от числа стобалльных результатов республики. В четыре раза больше 100-балльников по химии, в два раза — по русскому, — привел примеры Хидиятов.

— То, что по восьми из 14 предметов улучшили результаты, — это похвально. Но нужно провести анализ — олимпиадников готовим в системе образования или это плод трудов репетиторов и оплаты из кошельков родителей? — озадачился Метшин.

Уже во время пресс-подхода начальник управления образования признал, что это очень сложный момент для исследования, но в любом случае это достижение самого ученика.