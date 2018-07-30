«Дамир Ильдусович продолжает забирать кадры»: в мэрии Казани жалуются на кадровый голод
После ухода главы дирекции парков градоначальник ждет предложений, как восполнить нехватку профессионалов
Как Казань станет архитектурной столицей России, подрядчики взялись за самые аварийные детсады, наши школьники переплюнули в ЕГЭ столичных, а мэрия ищет таланты — говорили сегодня на «деловом понедельнике». Городские власти пожаловались на кадровый голод после того, как новый министр молодежи РТ Дамир Фаттахов нашел себе помощников в городском исполкоме. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Фаттахов ушел, сейчас мы немного страдаем»
Казань расширяет сферы влияния и планирует стать архитектурной столицей России. В начале октября в столице Татарстана пройдет очередной фестиваль, который лишний раз напомнит о нашем городе мировому архитектурному сообществу. В этот раз архитекторы смогут представить на конкурс свое видение набережной Волги — от Кировской дамбы до речного порта — на фестивале «Экоберег».
— Фестиваль пройдет с 4 по 6 октября, последний город, который его принял, — Нижний Новгород. Вот далеко не все задачи, которые мы ставим перед авторами: реабилитация пространства, всесезонное наполнение территории, создание качественной культурной среды. Уже поступили 12 заявок из российских городов и три зарубежные заявки. Фестиваль идет три дня, в программе — научно-практическая конференция, круглые столы. Учитывая победы студентов КГАСУ в международных конкурсах, внимание сообщества, мы рассчитываем на признание Казани архитектурной столицей России, — смело заявила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Подготовка к фестивалю идет полным ходом, но, как оказалось, без Дамира Фаттахова, занявшего пост министра по делам молодежи РТ, дела идут плохо.
— В программе фестиваля — экскурсии и культурная программа, которой занимаются управление культуры и дирекция парков и скверов. Из-за того, что Фаттахов ушел, нам бы сейчас ответственного куратора, мы сейчас немного страдаем, — попросила Метшина главный архитектор.
О вынужденных кадровых перестановках заговорил и сам градоначальник.
— Дамир Ильдусович продолжает забирать кадры, правда, по согласованию. Вот Алсу Саетова уходит в Минмолодежи, кроме проектов, вела и «Добрую Казань», мы ее еще поздравим с назначением. А пока жду предложений, как нам восполнить кадровый голод, — обратился к присутствующим Ильсур Метшин.
Напомним, на прошлой неделе стало официально известно о назначении трех заместителей Дамира Фаттахова. Ими стали Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова.
За деньгами на капремонт детских садов пришлось обратиться к президенту
В этом году город впервые заявил не два-три детских садика в программу капремонта, как это было обычно, а сразу 18. Но финансовые возможности не совпали с желаниями, о дополнительных средствах пришлось просить президента РТ Рустама Минниханова.
— В этом году в программу капремонта попали 18 детских садиков, три школы, здание дома детско-юношеского туризма. Первый год такой масштабный ремонт детских садов — большинство в очень плохом состоянии, два объекта полностью закрыты, в пяти действует ограничение по приему детей, по большинству приняты решения надзорных органов о неудовлетворительном техническом состоянии. К привычному перечню работ мы добавили устройство теплых полов в ясельных группах, но опыт прошлых лет показывает, что и этого недостаточно. В зданиях колоссальный износ, требуют замены теневые навесы, асфальт, нужен ремонт хозблоков на территории, не учитывается обновление материально-технической базы, требуется новая мебель и оборудование. Малые архитектурные формы зачастую с момента постройки не обновлялись… Без выполнения всех этих работ детские садики не могут быть приняты, — выступил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.
В итоге город просит больше денег, чем изначально было выделено на капремонт.
— От планируемого объема дефицит составляет 65%, дополнительно надо еще 366 млн рублей. Письмо с просьбой направлено президенту РТ и заказчику работ — ГИСУ РТ, — озвучил недостающую сумму Анисимов.
Метшин подтвердил, что об увеличившейся сумме уже доложили Рустаму Минниханову и понимание в этом вопросе есть.
— Те кадры, которые показали, — это толика детских садиков, находящихся в плачевном состоянии, ситуация несравнимая с другими городами. У нас она наиболее сложная. О дополнительной сумме доложили президенту, есть понимание, — дал комментарий мэр города.
Больше всего выделено на капремонт 286 жилых домов — 1,9 млрд рублей. Анисимов отметил, что в этом году были проблемы с составлением проектно-сметной документации.
— Впервые в Казани начали проводить электронный аукцион по выбору подрядных организаций. Программа капремонта на 2017—2019 годы составлялась в 2016 году по предельным нормам строительных работ, а документация — позже. Из-за этого, например, в 40 домах расхождение сметной и реальной стоимости работ составило более 15%, где-то ряд работ не был внесен в смету, — высказал претензии Анисимов и предложил включать в реестр недобросовестных компаний те, что допускают ошибки при разработке проектно-сметной документации.
В Казани дают столичное образование
Такой вывод напрашивался после доклада начальника управления образования Ильнара Хидиятова.
— По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку вырос на 2,5 балла, по профильной математике — на 1,7, по базовому уровню произошло снижение на 0,1. Если по профильной математике стало меньше тех, кто не преодолел минимальный уровень, — на 1,9%, то по базовому уровню таких, наоборот, стало больше на 0,9%. По обязательным предметам у нас результаты выше среднероссийских. По математике — выше средних баллов Москвы и Санкт-Петербурга, по русскому языку — выше Санкт-Петербурга, но пока ниже Москвы, — привел примеры Хидиятов.
Не осталась без внимания авария на электроподстанции, из-за которой в 89-й школе пришлось перенести сдачу экзаменов по физике и литературе на резервный день. «Отрабатываем варианты решения ситуаций», — добавил Хидиятов.
По восьми предметам из 14 результаты стали выше, самый популярный предмет — по-прежнему обществознание. При этом по всем предметам данные по ЕГЭ пока представлены только в Нижнем Новгороде и Омске, со слов начальника управления, в Казани у выпускников по всем предметам баллы гораздо выше, чем в этих городах. Исключение составила только литература в Нижнем Новгороде, которую там все-таки знают лучше, чем в Казани.
— Доля высокобалльных работ выросла на 3,5%. Число 100-балльных результатов выросло с 46 до 89, это 46% от числа стобалльных результатов республики. В четыре раза больше 100-балльников по химии, в два раза — по русскому, — привел примеры Хидиятов.
— То, что по восьми из 14 предметов улучшили результаты, — это похвально. Но нужно провести анализ — олимпиадников готовим в системе образования или это плод трудов репетиторов и оплаты из кошельков родителей? — озадачился Метшин.
Уже во время пресс-подхода начальник управления образования признал, что это очень сложный момент для исследования, но в любом случае это достижение самого ученика.
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