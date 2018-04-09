Жители Осиново: «Сколько можно бороться? Теперь вы нас решили еще и отравить!»

«7 дней»: от отголосков трагедии «Адмирала» до конфликта вокруг строительства МСЗ

Понесут ли наказание виновные в трагедии «Адмирала»? Повторит ли Иннополис судьбу технопарка «Идея»? Почему чиновники Татарстана остаются глухими к проблемам слабослышащих людей? Возможен ли компромисс по строительству МСЗ в Татарстане? Эти и другие вопросы легли в основу еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Эхо «Адмирала»

Трагедия в Кемерово привела к отставке на прошлой неделе одного из последних руководителей-долгожителей Амана Тулеева. Кемеровская трагедия в очередной раз обнажила системный кризис в работе всех контролирующих и разрешающих структур, в обязанности которых входит обеспечение безопасности людей при строительстве и эксплуатации подобных объектов. 4 апреля в Москве горел очередной детский торговый центр — «Персей для детей». Несмотря на то, что пожарные системы отработали нормально, погиб сотрудник торгового центра. По поводу этой трагедии никто не устраивал траурных митингов, не приносил цветы к импровизированному мемориалу.

— Смерть одного человека — горе для всех его близких, а для остальных лишь сухая статистика погибших на пожаре. Но должно быть иначе. Трагедия маленького человека — это чрезвычайное происшествие. И оно требует такого же внимательного отношения со стороны государства и самого тщательного расследования, — уверен ведущий «7 дней», генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Многие не раз отмечали схожесть кемеровской трагедии с пожаром в казанском ТЦ «Адмирал». Оба торговых комплекса — результат реконструкции и перестройки бывших промышленных зданий. У «Адмирала» и «Зимней вишни» схожая площадь — около 20 тыс. квадратных метров. И там, и тут были допущены грубейшие нарушения при реконструкции и эксплуатации здания. Небольшое различие есть лишь в форматах торговых центров. В «Адмирале» не было обширной детской зоны и кинотеатров на последнем этаже. Для «Зимней вишни» наличие детской зоны стало катастрофой. Еще одна объединяющая деталь: владельцы обоих торговых комплексов — миллиардеры Алексей Семен и Денис Штенгелов. Оба фактически живут за рубежом: один — во Франции, другой — в Австралии. Но оба «снимают сливки» с российского бизнеса. Семина по делу «Адмирала» к уголовной ответственности привлечь не смогли, достанут ли Штенгелова — очень сомнительно.

Со дня трагедии в Казани прошло уже 3 года. Но с каждым годом у пострадавших угасает надежда на то, что это громкое дело будет доведено до конца и виновные понесут наказание, тем более будет возмещен ущерб на миллиарды рублей.

Многие отмечали схожесть кемеровской трагедии с пожаром в казанском ТЦ «Адмирал». Фото Романа Хасаева

Предприниматель Лилия Черникова трижды теряла свой бизнес в огне. Сначала на Вьетнамском рынке, потом в «Туре», затем в «Адмирале». Она до сих пор убеждена, что главные фигуранты этого громкого дела остаются на свободе. А за решетку попали обычные исполнители приказов сверху.

— Распоряжение по сдаче объекта завода «Серп и молот» под торговый дом «Адмирал» давал лично товарищ Семин. У этого человека без ведома муха в кабинете не пролетит. А с него почему-то все обвинения абсолютно сняты, — негодует Черникова.

Действительно, одному из богатейших бизнесменов России Алексею Семину, который является владельцем здания, сразу после пожара было предъявлено обвинение. Миллиардер даже был объявлен в федеральный розыск, а на его имущество наложили тогда арест. Сам Семин, будучи за границей, все это время пытался обелить свое имя, активно давал интервью федеральным телеканалам. Его доводы о непричастности к трагедии строились на том, что он не принимал прямого участия в управлении компанией, а объект эксплуатировала компания-арендатор ООО «Заря».

Через полгода следствие согласилось с доводами и все претензии свело на нет. В итоге на скамье подсудимых оказались 12 человек. В их числе генеральный директор компании, которая принадлежит Семину, Роберт Хайруллин (по версии следствия, именно его подписи стоят на многочисленных правоустанавливающих документах), главный арендатор торгового комплекса «Адмирал» Гусейн Гахраманов и его отец Гюльгюсейн Наджафов (именно он работал непосредственно с предпринимателями, вел административные и хозяйственные дела). Следователи считают, что каждый из этих людей знал, что эксплуатируют опасное для жизни и здоровья здание, но жажда наживы оказалась превыше всего.

— Людей туда загнали, создали им мало-мальские условия, чтобы они могли торговать, и все. Сделали, как инкубатор на первом этаже. Над торговыми точками находились склады, что тоже является нарушением, — констатирует замруководителя первого отдела Следкома по РТ Алексей Андрушкевич.

30 млн рублей в месяц — именно такую прибыль владельцам приносил «Адмирал». Правда, торговый центр больше походил на типичную барахолку из 90-х, где жили и работали гастарбайтеры. Бывшие помещения завода «Серп и молот» официально не были приняты какой-либо комиссией. Здание не имело статуса «торговый центр». Здесь не была проведена реконструкция. И тем более отсутствовала качественная противопожарная система. Гидранты висели ради галочки. И эти галочки из года в год кто-то ставил.

Расследование дела «Адмирала» наглядно показало, как проверяющие органы решают проблемы бизнеса. Как бизнес решает свои проблемы с помощью контролирующих органов. Торговому комплексу «Адмирал», который эксплуатировался с грубейшими нарушениями, Госпожнадзор не раз выписывал предписания. Дело было доведено даже до суда. Суд постановил комплекс закрыть до устранения всех нарушений. Однако по непонятным, а возможно, и слишком очевидным причинам начальник судебных приставов Жанна Алпарова своей подчиненной Минзиле Сафиной дала указание закрыть исполнительное производство. Закрыла глаза на все нарушения и инспектор Госстройнадзора Галия Исаева.

С каждым годом у пострадавших угасает надежда на то, что это громкое дело будет доведено до конца и виновные понесут наказание. Фото Марии Горожаниновой

— В ходе оперативно-следственных мероприятий мы все версии отрабатывали, в том числе и коррупционную составляющую. В данном случае то, что была взятка, мы не доказали, — говорит Андрушкевич.

Следователи считают, что трагедии было не миновать. Старое, опасное здание начали окружать пристроями со всех сторон. Во время очередных работ с газовым оборудованием и произошло возгорание панелей из пенопласта, которыми было облицовано здание. Огонь пошел по верхним этажам, где находились склады с товаром. Буквально за несколько минут весь торговый комплекс был охвачен пожаром.

«Адмирал» до сих пор вспоминают с содроганием. 19 человек погибли, 700 человек признаны пострадавшими. Только один из обвиняемых признал свою вину — рабочий, который включил ту самую горелку. Все остальные себя считают невиновными. Чтобы хоть как-то загладить вину перед потерпевшими миллиардер Семин каждому пострадавшему предпринимателю выделил 714 рублей 28 копеек.

Станет ли Иннополис Кремниевой долиной?

В минувшую пятницу президент Татарстана Рустам Минниханов и министр связи России Николай Никифоров обсудили в Казани проблемы привлечения новых резидентов в Иннополис, констатировав, что с этим есть определенные трудности.

Иннополис сегодня — это порядка трех тысяч жителей, школа, детский сад, университет, физико-математический лицей. Есть объекты торговли и общественного питания. Чего пока здесь не достает, так это активности, самой жизни. Активности прежде всего чиновников. За что Рустам Минниханов нередко критикует профильных министров.

— Ваши действия пока незаметные, — укорял министров Минниханов.

Одно становится все более очевидным — аналогии с Кремниевой долиной все менее уместны. Калифорнийское чудо генерирует валовый продукт в триллионы долларов на уровне ВВП Франции. В Иннополисе речь пока идет о суммарной выручке в миллиард рублей. Кремневую долину называют своим домом несколько тысяч компаний, в Иннополисе на данный момент 68 резидентов и 8 компаний-партнеров. Но разница не только в этих цифрах. И дело даже не в самом Иннополисе как модели российского IT-центра, говорит генеральный директор «ICL-КПО ВС» Виктор Дьячков. Дело в том, что в России в принципе нет понимания, как развивать отрасль, нет государственной политики в этой области. И единственнымй выход из ситуации Дьячков видит в возрождении Госплана.

— Я на полном серьезе говорю, потому что оцениваю то, что сейчас есть в экономике. Логично, чтобы государство взяло еще на себя функцию планирования. Потому что общецентрализованного планирования сегодня нет, — считает Виктор Дьячков.

Директор лазерного центра в Татарстане Николай Насонов считает, что развитие пойдет только тогда, когда появится понимание, в чем его главное предназначение. И это понимание, прежде всего, должно появиться у потенциальных инвесторов IT-города.





Иннополис сегодня — это порядка трех тысяч жителей, школа, детский сад, университет, физико-математический лицей. Фото Максима Платонова



— Если рассматривать Иннополис просто как место для штаб-квартир высокотехнологичных компаний — это один подход. Если мы видим этот город, как в первую очередь центр разработок прорывных идей в сфере IT — это несколько иная модель развития, — считает руководитель консалтинговой компании Сергей Маслехин.

— Цель — не в аренду площади сдать. Цель — привлечь игроков, которые во взаимокооперации создадут продукт, причем прорывной и революционный, — говорит Маслехин.

Неповторимая среда в Иннополисе есть и сейчас. Отрицать это сложно. Да и инфраструктура быстро наполняется жизнью. Все плюсы жизни не вдали от благ цивилизации, а на некотором отдалении от шума, грязи, суеты большого города, местные жители разъясняют убедительно.

— В Казань вообще не тянет. Здесь все спокойно и размеренно, — говорит житель Иннополиса Тимур Самигуллин.

Местные кафе, рестораны и даже бар — как правило, не место для шумных вечеринок. Управляющий одним из таких заведений Рамиль Искандеров говорит — особенность в менталитете местных жителей.

— Бывает, что в Казани кто-то перепьет, может нахамить. Здесь такого нет, здесь все ребята дружат с головой, — делится Искандеров.

Преимущество Иннополиса, рассказывает исполнительный директор компании «РТК Софт Лабс» Артур Мелоян, с одной стороны, в близости такого крупного мегаполиса, как Казань, с другой — в наличии практически идеальных условий для работы местных компаний-резидентов.

— Иннополис сегодня — это хорошая альтернатива Москве или Санкт-Петербургу. Если сравнить стоимость жизни с качеством жизни, то мы очень даже конкурентны, — рассказывает мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

Сегодня есть четыре точки входа в Иннополис. Первая — это стать компанией-резидентом особой экономической зоны «Иннополис». Вторая — стать студентом местного университета. Третья — просто купить жилье в городе. И четвертая — стать частью местного городского бизнеса.

В городе уже есть два супермаркета, аптека, салон красоты, несколько кафе и ресторанов, цветочный и книжный магазины. Привлекательная сторона — низкая ставка аренды для бизнеса (100 рублей за квадратный метр). Это существенно ниже, чем, скажем, в Казани. Но есть одно ограничение — количество жителей. Трем тысячам иннополисян сейчас вполне хватает объектов торговли и питания.

Неповторимая среда в Иннополисе есть и сейчас. Фото Романа Хасаева

Глухие к проблемам чиновники

В редакцию «7 дней» с просьбой о помощи обратился Рустем Валеев, председатель общества глухих Татарстана. По его словам, большинству глухих людей в Татарстане сегодня непросто найти работу — в такой ситуации находится каждый третий трудоспособный инвалид по слуху.

Председатель общества глухих в Татарстане говорит: благодаря поддержке президента у общественной организации глухих появились собственные квадратные метры. Здесь Рустем и хотел открыть пекарню, где появились бы востребованные рабочие места для глухих.

— Мы могли бы здесь занять 10—12 инвалидов. Это небольшое количество, но это очень существенно. Потому что глухим людям комфортно работать вместе с другими глухими людьми, они могут разговаривать, общаться, — рассказывает Валеев.

Дело осталось за малым — купить оборудование. Рустем подсчитал: необходимо 700 тыс. рублей.

— Чиновники постоянно рекламируют, что заботятся об инвалидах. Поэтому и мы обратились в Минсоцзащиты, — вспоминает Валеев.

Рустем показывает нам два, на его взгляд, уникальных ответа, полученных из Министерства труда, занятости и социальной защиты с разницей в месяц. Он просил выделить заем (кредит) для создания рабочих мест. 27 февраля получил ответ, подписанный заместителем министра Мубаракшиным: «Выделение займов бюджетным кодексом не предусмотрено». 20 марта пришел другой ответ, подписанный замминистра Тазетдиновой: «Бюджетный кредит может быть предоставлен юрлицу, но в законе о бюджете Татарстана не предусмотрены ассигнования».

— Государство вроде бы выделяет деньги на решения этих проблем, но, как выясняется, получить деньги практически невозможно, — сетует Валеев.

Последняя надежда — банк. Рустем говорит, там согласились дать кредит — 700 тыс. рублей на покупку оборудования. Но попросили обеспечение — договор с органами соцзащиты, что они компенсируют затраты на создание рабочих мест. Документ Рустему получить не удалось. Председатель общества глухих отмечает, в соцзащите пообещали выделить субсидию, но лишь после того, как будут созданы рабочие места.

«Трудоустроить особенного человека — задача не простая», — говорит Рифат Ганибаев. Фото vomske.ru



Председатель общества глухих приводит статистику. В Татарстане проживает 5 498 инвалидов по слуху. Если исключить детей и пенсионеров, то остается 2 тысячи трудоспособных. При этом сегодня один из трех особенных людей — безработный.

— Мы шесть раз обращались к Рустаму Нургалиевичу с просьбами, основанными на наших реальных нуждах, наших бедах и проблемах. Все наши просьбы президент немедленно рассматривал. Но, извините, если мы каждый раз по всем этим вопросам будем обращаться к президенту? Без нас хватает других проблем, нам просто неудобно, — делится наболевшим Валеев.

Государство проблему обеспечения трудовой занятости инвалидов начинает решать еще со школьной скамьи. В 2016—2017 годах в Татарстане была реализована межведомственная программа по комплексной подготовке и социальной адаптации детей с выраженными нарушениями жизнедеятельности. В постановлении Кабинета министров указано шесть домов и школ-интернатов. Объем финансирования составил более 250 млн рублей.

Вадим Ионов закончил интернат имени Ласточкиной, где большинство воспитанников глухие или слабослышащие, в 1991 году. Теперь он здесь преподает. На вопрос, все ли его одногруппники сумели трудоустроиться, Вадим отвечает: из 24 выпускников только два-три человека сумели трудоустроиться.

— У нас есть статистика ежегодного трудоустройства инвалидов, но мы не знаем, какая часть инвалидов у нас попадает в отток из тех мест, куда они были трудоустроены, — объясняет председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев.

— Трудоустроить особенного человека — задача непростая, — говорит председатель общества инвалидов Татарстана. Из 82 900 инвалидов работу сегодня нашли лишь 30%. В 2017 году были трудоустроены 2 522 человека. Это 58% от числа обратившихся. Программа, реализуемая в школах-интернатах, очень важна, отмечает Рифат Ганибаев. Большую работу ведут и вузы. Почему же есть вопросы в трудоустройстве? Причина может быть и в работодателе — ведь нужно создать особые условия, и в самом соискателе — востребована ли его специальность.

— Мы готовим законопроект для обсуждения в Госсовете РТ о втором бесплатном высшем образовании для людей с ограниченными возможностями и людей с инвалидностью, — рассказывает Ганибаев.

Создать нужные рабочие места с особенными условиями готов и председатель общества глухих Рустем Валеев. Есть уже и желающие работать. Вопрос лишь в том, как купить оборудование и запустить пекарню.

— Говорим чиновникам: ну, пожалуйста, помогите. Но ощущение такое, что это не мы глухие, а они глухие, — печально констатирует Валеев.

Конфликт вокруг МСЗ

На прошлой неделе обострилась ситуация вокруг строительства мусоросжигательного завода в Казани. На сегодня предполагаемая строительная площадка расположена в относительной близости к поселку Осиново и жилым комплексам «Радужный» и «Салават купере». На минувшей неделе президент Татарстана обязал провести широкое обсуждение и экологическую экспертизу проекта. По его поручению с инициативной группой жителей встретился мэр Казани Ильсур Метшин.

Мэр предложил создать рабочую группу, в том числе и из местных жителей, которая оценила бы к лету все риски. Фото kzn.ru

На встрече с жителями Казани и Зеленодольского района Ильсур Метшин косвенно прокомментировал идею о строительстве завода совсем вдали от населенных пунктов. Если прислушаться, то можно понять, что это невозможно.

— Огромное количество электроэнергии, газа, воды и соответствующей инфраструктуры, которая не во всех точках Казани есть. И нет свободных 10 гектаров. Поэтому была выбрана эта площадка. В жертву никто никого не приносит, — объяснял на встрече с жителями мэр.

То есть выбрать любое другое место для строительства не получится. Просто потому, что «любое» не подойдет. Посреди колхозного поля вдали от Казани завод вообразим лишь в мечтах. В четверг мэр предложил создать рабочую группу, в том числе и из местных жителей. Группу, которая оценила бы к лету все риски, ознакомилась бы лично с европейским опытом и пришла бы к выводам на основе опыта, а не домыслов. Но даже это пока движется с трудом.

— Мы сейчас пришли голосовать, что ли? Мы пришли обсуждать проблему. Я вам как мэр говорю, проблема громадная. И она растет в тысячах тонн, — эмоционально высказывал доводы Метшин.

— Пройдут годы, возможно, десятилетия. И только тогда мы будем ставить вопрос о строительстве завода. Сейчас это решение преждевременно, — выразила точку зрения одна из женщин, пришедших на собрании. При этом зал ей дружно апплодировал.

Аргументы жителей небезосновательны. Каким бы ни был суперсовременным завод, сжигать все подряд на нем все-таки не стоит. Европейские заводы, которых сотни, так не делают. Раздельный сбор проблему вроде решил бы, но сколько воды утечет, пока каждый из нас заведет дома по три-четыре мусорных ведра. Мэр считает, что надо начинать перестраиваться уже сейчас. Жители отвечают, что надо подождать пару десятилетий. Удается ли найти компромисс в этом вопросе, отчетливо слышно через два дня после встречи с мэром, в субботу нa стадионе в Осиново.

— У них японские технологии, а наши пожалеют такие деньги, — заявляют разгневанные жители.

Как ни парадоксально, но обе стороны борются за чистый воздух — лишь разными методами. Исполком всеми силами старается встать в один ряд с протестующими, но с ходу, конечно, не удается.

— Слушайте, ну хватит, сколько можно бороться? А теперь вы нас решили еще и отравить! — кричала под аплодисменты возмущенной толпы мэру одна из местных жительниц.

— Уважаемые, мы первыми в России закрываем свалку с захоронением 46 млн тонн. Это моя работа, которую я как мэр сделал, — парировал Метшин.

Компромисс пока не виден. О чем-то можно будет говорить тогда, когда будет создана рабочая группа, если она будет создана. Трудность не в движении по выбранному пути, трудность — в выборе этого пути.