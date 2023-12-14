Объем валового территориального продукта Казани по итогам года составит свыше 1,3 трлн рублей

Фото: взято realnoevremya.ru с kzn.ru

По итогам 2023 года объем валового территориального продукта Казани составит свыше 1,3 трлн рублей в сопоставимых ценах. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Рост промышленного производства в Казани в этом году оценивается на уровне 105,8%. В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста индекса — от 3% ежегодно.

К концу года розничный товарооборот достигнет показателя в 740 млрд рублей. Рост составит 3,8%. На показатели в среднесрочной перспективе будут влиять изменения реальных доходов населения, рост выпуска отечественной конкурентоспособной продукции, увеличение доли электронной торговли и др.



взято realnoevremya.ru с kzn.ru

По прогнозу, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал должен достичь 364 млрд рублей, в 2025-м — 395,5 млрд. В 2026 году он ожидается в размере 432,4 млрд рублей.

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Айрат Назипов