Реновацией промзоны речного порта Казани займется экс-главный архитектор города

В Казани представили концепцию реновации промзоны у речного порта

Планы реновации территории промзоны в районе речного порта Казани, о которых архитекторы говорят уже два десятилетия, обретают реальные черты. Накануне в горисполкоме главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина презентовала концепцию комплексной реновации территории. Сюрпризом стало представление руководителя масштабного проекта. На эту должность мэр Казани назначил бывшего главного архитектора города Татьяну Прокофьеву. Как будут выглядеть 247 га берега Волги, где исторически размещались склады и хозяйственные постройки порта, почему на казанской почве не прижился малазийский проект реновации этой территории и как при реализации нового проекта городские власти намерены учитывать «уроки», полученные в ходе застройки исторического центра Казани — в материале «Реального времени».

Мечты сбываются



В отличие от презентаций проектов, которые выносились на обсуждение общественности уже будучи сформированными и экономически обоснованными, проект реновации промзоны за речпортом пока имеет форму намерения и достаточно зыбкие очертания. Открывая встречу, Ильсур Метшин не скрывал, а, напротив, подчеркнул это:

— Вашему вниманию будет представлена концепция комплексного развития территории речного порта… Я пригласил вас сегодня посоветоваться, обменяться мнениями и помечтать. У каждого из нас есть свои мечты. Есть мечты детства, юности, есть мечты, когда уже взрослыми, достигнув каких-то результатов, успехов, мы мечтаем о завтрашнем дне. Буду откровенным — вот эта мечта — чтобы будучи мэром, мне посчастливилось начать эту большую созидательную работу на территории речного порта…

Мэр сказал, что в соответствии с принятым в феврале 2020 года генпланом «большие депрессивные промышленные территории должны стать точками роста», и что десятилетиями красоты Волги были закрыты от казанцев и гостей города — и дал слово Ильсияр Тухватуллиной.

Главный архитектор города напомнила, что первоначально проект концепции развития территории на Портовой с 2015 года разрабатывали малазийские компании APUDG и Straits Engineering. Фото kzn.ru

Начнем с начала

Главный архитектор города напомнила, что первоначально проект концепции развития территории на Портовой с 2015 года разрабатывали малазийские компании APUDG и Straits Engineering. По этому проекту южнее Речного порта Казани — ниже по течению Волги должен был вырасти финансово-деловой центр — «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами — той, на которой находится элеватор грузового речного порта и следующей — у городского поселка Кукушкино. Малазийцы предлагали построить на намытых площадях 7 млн кв метров коммерческой недвижимости.

По словам Ильсияр Тухватуллиной, от этой идеи было решено отказаться, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район. А такой мы уже имеем — в старом центре Казани.

Жилье на фоне элеватора

В соответствии с новым генпланом Казани, подчеркнула главный архитектор города, территория, площадью 247 га, которую охватывает концепция комплексной реновации, находится в многофунциональной зоне развития. Это означает, что тут возможно строительство как деловых и культурных центров, так и жилых домов.

Порядка 1 млн. квадратных метров жилья собираются построить, чтобы эта часть города не вымирала по вечерам. Кроме того, появятся две школы на 2 тысячи учеников и детсады. Предполагается, что жилые здания будут «средней этажности в сочетании с высотными доминатами в ключевых градостроительных точках». Отвечая позднее на вопрос журналистов, будет ли это жилье элитным (вид на Волгу это предполагает), Ильсияр Тухватуллина замялась, сказала, что все зависит от инвесторов, но затем уточнила, что предпочтение будет отдаваться проектам, предусматривающим использование натуральных отделочных материалов.

Появятся две школы на 2 тысячи учеников и детсады

Здесь не Малайзия

Местные архитекторы предлагают возвести на территории промзоны за речпортом в несколько раз меньше коммерческой недвижимости, чем малазийцы — всего 250 тысяч квадратных метров. Среди возможных объектов — финансовый центр организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) при ООН, евразийское отделение которой возглавляет мэр Казани.

А вдоль берега Волги предполагается благоустроить современную набережную шириной 20 метров и протяженностью 9 км. В рамках реализации проекта должны быть построены 5 километров новых дорог и реконструированы 9 км существующих.

Альтернативой малазийскому проекту намыва берега должен стать и пешеходный мост, который задуман для соединения двух оконечностей береговых кос. В рамках реализации концепции реновации также возможно создание мусульманского культурного центра, который должен в итоге соединиться по кратчайшему маршруту с «музейной» Старо-Татарской слободой.

История и современность

Об историческом прошлом нового района на берегу Волги будут напоминать старые башенные краны, которые проектировщики намерены сохранить и корабли, переоборудованные под кафе и музеи. На презентационных кадрах просматривается и элеватор, в нем предлагается устроить молодежный центр. Но отвечая на вопросы журналистов, Тухватуллина сказала, что по нему пока нет решения — все зависит от собственников. А Ильсур Метшин после выступления главного архитектора дал понять, что нужного решения добиться будет непросто:

— По тому же элеватору с Ильшатом Назиповичем (Хайруллиным, собственником здания — ред.) нам предстоит много работать.

Ильсур Метшин после выступления главного архитектора дал понять, что нужного решения добиться будет непросто. Фото kzn.ru

Понимая, что во многом успех планов реновации территории зависит от давно задуманного, но так и не осуществленного переноса грузового порта Казани в Нижние Вязовые, где еще пять лет назад были созданы условия для приема судов, «Реальное время» задало Ильсияр Тухватуллиной вопрос о переезде порта. Однако, по ее словам, определенность в этом вопросе до сих пор не достигнута.

Мэр назначил себя начальником штаба

Пока черты самой концепции выглядят размытыми, очертания проблем, которые предстоит решать при ее реализации, прорисовались вполне отчетливо. В ходе презентации Ильсур Метшин несколько раз возвращался к цифре 146 — именно стольким собственникам принадлежат объекты, размещающиеся на подлежащей реновации территории.

Он припомнил, как трудно было найти общий язык с собственниками при реализации значимых для города проектов, как «пять гаражей приходилось по рыночной стоимости выкупать»:

— Мы можем предположить клубок технических проблем!

И сообщил, что для их решения создается рабочий штаб, который будет заседать еженедельно — возглавит его сам мэр.

Татьяна Прокофьева считает, что основные сложности первого этапа реализации проекта связаны с собственниками объектов на территории речпорта и прилегающих к ней землях. Фото kzn.ru

Возвращение Татьяны Прокофьевой

Сообщение о назначении бывшего главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой руководителем проекта комплексной реновации промзоны в районе Портовой присутствовавшие на презентации встретили аплодисментами. А после презентации она призналась «Реальному времени», что о своем назначении узнала лишь накануне.

— Пока я не могу говорить ни о какой конкретике, хотя работа начата достаточно давно, — отказалась она отвечать на вопрос о сроках проектирования и реализации масштабного проекта. — Решаются организационные вопросы.

А позднее, отвечая на вопросы журналистов о сроках реновации, отшутилась — дескать, до завершения грандиозного проекта она не надеется дожить.

Так же, как мэр и главный архитектор Казани, Татьяна Прокофьева считает, что основные сложности первого этапа реализации проекта связаны с собственниками объектов на территории речпорта и прилегающих к ней землях.

А на вопрос о том, какова будет судьба другого участка Волжской набережной — выше по течению от пассажирского речного порта, Прокофьева ответила, что планы соединить ее с территорией, подлежащей реновации, имеются, но их осуществлению пока по-прежнему мешает идущая вдоль берега железная дорога.

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