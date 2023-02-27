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В Казани больше трети автобусов полностью выработали свой ресурс

10:18, 27.02.2023 1
В Казани больше трети автобусов полностью выработали свой ресурс
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В Казани около двух третей пассажиров перевозятся на 732 автобусах. Из них 262, или 36%, полностью выработали свой ресурс и подлежали замене еще в прошлом году, рассказал мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

Заменить «краснобусы» у Казани не получилось из-за отсутствия необходимого финансирования, объяснил градоначальник. По его словам, ежедневно общественным транспортом города пользуется 650 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за 2022 год услугами общественного транспорта Казани воспользовались почти 221 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем в 2021-м.

В прошлом году казанцы чаще всего пользовались автобусами — на них приходится почти 70% перевозок c охватом свыше 153,4 млн пассажиров. Вторым по популярности стал метрополитен — им воспользовалось 14%, или 30,5 млн человек. Троллейбусы и трамваи перевезли 10% (22,2 млн пассажиров) и 6% (14,8 млн) соответственно.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Город КазаньМетшин Ильсур Раисович

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:30
    Автобусы 89-го маршрута в ужасно плохом состоянии внутри ! Мало того что салон грязный, так салон весь рваный, ржавый, ну а про пол и слов просто нет ! !!
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