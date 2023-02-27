В Казани больше трети автобусов полностью выработали свой ресурс
В Казани около двух третей пассажиров перевозятся на 732 автобусах. Из них 262, или 36%, полностью выработали свой ресурс и подлежали замене еще в прошлом году, рассказал мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.
Заменить «краснобусы» у Казани не получилось из-за отсутствия необходимого финансирования, объяснил градоначальник. По его словам, ежедневно общественным транспортом города пользуется 650 тысяч человек.
Напомним, за 2022 год услугами общественного транспорта Казани воспользовались почти 221 млн пассажиров. Это на 7% больше, чем в 2021-м.
В прошлом году казанцы чаще всего пользовались автобусами — на них приходится почти 70% перевозок c охватом свыше 153,4 млн пассажиров. Вторым по популярности стал метрополитен — им воспользовалось 14%, или 30,5 млн человек. Троллейбусы и трамваи перевезли 10% (22,2 млн пассажиров) и 6% (14,8 млн) соответственно.
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