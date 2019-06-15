Будущий облик центрального торгового центра Казани отдали на откуп общественности

Холдинг братьев Айрата и Илшата Хайруллиных вынес на голосование посетителей несколько архитектурных концепций ТЦ «Кольцо»

В Казани стартовал новый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо». В торговом комплексе установили урну для голосования и стенды с различными вариантами эскизов здания. «Реальное время» выяснило, кто и когда определит его будущий облик, а также почему основатель ТЦ — зампред аграрного комитета Госдумы Айрат Хайруллин решил в этот процесс не вмешиваться.

На откуп казанцам

Торговый центр «Кольцо» был возведен и открыт в 2006-м на месте здания Татпотребсоюза. Архитектурное решение нового ТЦ сразу же вызвало множество дискуссий в профессиональном сообществе. Но всерьез о необходимости реконструкции и радикального изменения облика здания заговорили 5 лет назад. С 2014 года проектные организации начали предлагать собственникам здания, совладельцам компании «Эдельвейс Групп», в активы которой и входит «Кольцо», эскизные проекты преображения спорного объекта. Однако до сих пор прийти к консенсусу не удавалось, идеи архитекторов оставались на бумаге.

В январе 2018 года споры вокруг внешнего вида «Кольца» приобрели новый градус — ресурс Russia Beyond включил здание в топ-10 «Самых уродливых зданий России». В рейтинг также попали пятизвездочный сочинский отель Marriott и костромской ТЦ «Фура». Но к тому моменту братья Хайруллины, бенефициары «Эдельвейс Групп», уже неоднократно публично высказались за идею обновления казанского ТЦ.

За минувший год в сеть просачивались различные варианты преображения «Кольца», каждый раз вызывая бурю критики со стороны общественности то за крайне футуристичный образ, то, наоборот, за консерватизм идей. С предложением провести общественные слушания и открытый конкурс на лучший проект реконструкции выступало и Управление архитектуры и градостроительства Казани, и сама компания «Эдельвейс Групп». Наконец, 1 апреля 2019 года конкурс был объявлен.

Торговый центр «Кольцо» был возведен и открыт в 2006-м на месте здания Татпотребсоюза. Фото nik-rech.narod.ru

От модерна до хай-тека

До 8 июня конкурсанты регистрировались и высылали в адрес оргкомитета концепции по реконструкции «Кольца». Поступило 18 заявок, разработанных профессиональными архитекторами и проектным бюро. Жюри отобрало 10 лучших работ и вынесло на всеобщее голосование.

В пятницу, 14 июня, на сайте торгового комплекса опубликовали объявление с призывом зарегистрироваться на ресурсе и проголосовать за один из предложенных вариантов. Инфостойки со снимками визуализированных концепций появились и в самом ТЦ. Однако пока их только девять. Как пояснила «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Ельмеева, автор одной из концепций представил неполный комплект визуализации, но обещал в ближайшее время исправиться.

Работы участников демонстрируют вид ТЦ с улиц Пушкина, Баумана, Петербургской, Бутлерова, Некрасова, Щербаковского переулка и сквера у памятника Муллануру Вахитову. Поэтому каждый вариант представлен минимум с шести ракурсов. Для преображения «Кольца» авторы использовали различные архитектурные стили: от классики до модерна и хай-тека. Правда, в эскизах встречаются и «ляпы», например, обновленный ТЦ представлен на фоне старого вида площади Тукая еще с трамвайными путями и без высотки Clover House.

— Обязательно нужно понимать, что на сегодняшний день представленные работы — это только концепции, участники представили просто идеи нового облика ТЦ «Кольцо» с учетом взаимосвязи с прилегающей территорией исторической части Казани, это не детальные и проработанные концепции, которые появятся позже, — рассказала Алина Ельмеева.

— В том, что проекты разные и некоторые футуристичные, не вижу ничего особенного. Это взгляд архитекторов, причем профессиональных, — прокомментировала «Реальному времени» замначальника Управления архитектуры и градостроительства — главный художник Казани Жанна Белицкая. — Смешение стилей возможно, но оно должно быть грамотным — соподчинено контексту, масштабу, пропорциям, акцентам. Внешний вид, объем, логистика транспортной и пешеходной доступности — предмет коллегиального рассмотрения членов жюри с учетом оценки экспертов.

Первый этап конкурса состоится 26 июня — жюри рассмотрит все 10 вариантов. Комиссия, как обещают в «Эдельвейс Групп», учтет мнения и комментарии, которые сейчас оставляют горожане — как на официальном сайте торгового центра, так и в урне для голосования в самом здании «Кольца».

1 / 40 Вариант 1

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 3

Вариант 3

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 4

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 5

Вариант 5

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 6

Вариант 6

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 7

Вариант 7

Вариант 7

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 8

Вариант 8

Вариант 8

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 9

Вариант 9

Вариант 9

Вариант 9

Решение за профессионалами

— Конкурс был объявлен максимально открытым и решение общественности комиссия будет обязана принять во внимание. Конечно, нужно понимать, сколько людей, столько и мнений, финальное слово останется за профессионалами градостроения, дизайна и архитектуры, — подчеркнула Алина Ельмеева.

В коллегию вошел целый ряд небезызвестных казанских архитекторов и столичных экспертов. В их числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и старший директор международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield Андрей Шувалов. Председательствует в жюри градоначальник Ильсур Метшин. Местное архитектурное сообщество в коллегии представлено достаточно обширно, здесь и главный городской архитектор Татьяна Прокофьева, и другие известные казанские зодчие Герман Бакулин и Михаил Борщевский. В комиссии под вторым номером значится помощник президента РТ Олеся Балтусова. Всего в составе 18 человек.

Правда, не все предупреждены о своем участии в судействе конкурса. Архитектор Сергей Саначин, на сайте ТЦ указанный в составе жюри под номером 11, в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что не в курсе своего статуса в комиссии. «Не видел никаких вариантов концепций, в первый раз слышу. Это вы мне просто новость какую-то преподнесли», — удивился он.

Сергей Саначин, на сайте ТЦ указанный в составе жюри под номером 11, в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что не в курсе своего статуса в комиссии. Фото Максима Платонова

«Во избежание давления и попыток продвижения конкретных организаций…»

Основным организатором конкурса, согласно положению, значится Управление архитектуры и градостроительства Исполкома Казани под руководством Ирины Дябилкиной, однако весомую часть работы взяла на себя компания «Эдельвейс Групп» как собственник ТЦ.

— Я лично не вмешиваюсь в этот процесс. Еще предстоит провести очень большой конкурс, насколько я помню, участвует 13 проектных организаций. Итоги будут подводиться только в августе. Я же из принципа не вмешиваюсь, не хочу ни оказать давление, ни вызвать отторгающие чувства, поэтому просто не вмешиваюсь, — подчеркнул совладелец «Эдельвейс Групп» Айрат Хайруллин, комментируя «Реальному времени» старт нового этапа конкурса.

Любопытно, что имена авторов конкурсных работ-концепций не разглашаются ни широкой общественности, ни даже самим членам отборочной комиссии конкурса. Такое решение, по словам Алины Ельмеевой, было принято «во избежание давления и попыток продвижения проекта конкретных проектных организаций, для достижения максимальной объективности».

— Так мы сможем провести честное голосование, обеспечить равные стартовые условия для каждого проекта. Имя автора не должно никак влиять на решение. Поэтому проектам были присвоены номера, под которыми они и будут проходить все этапы отбора, их можно увидеть на сайте. Основные критерии отбора — улучшение внешнего вида, органичное сочетание с исторической застройкой, отсутствие стилистических конфликтов, — резюмировала директор по маркетингу «Эдельвейс Групп».

9 августа пройдет второй и заключительный тур, на котором комиссия озвучит трех финалистов. Авторы этих концепций должны будут разработать и представить проекты реконструкции уже по всем градостроительным требованиям. Из них в итоге только один будет выбран жюри и представлен на рассмотрение градсовета и межведомственной комиссии при президенте РТ. К слову, призовой фонд существенно увеличили: вместо ранее заявленного миллиона, победитель получит два. Реализация проекта начнtтся после согласования на всех уровнях, подчеркнули представители «Эдельвейс Групп».

Корреспонденты «Реального времени» спросили у жителей Казани: «Нуждается ли ТЦ «Кольцо» в реконструкции?»: