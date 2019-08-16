Как Макаревич, Метшин и гости из Франции стали волонтерами «Том Сойер Феста» в Казани

Участники проекта по восстановлению исторической среды в Казани завершают работу над вторым домом в этом сезоне

Фото: Полина Таренко

Добровольцы «Том Сойер Феста» впервые работают на объекте культурного наследия. В течение ближайших дней они завершат покраску фасада дома Беркутова на улице Фатыха Карима, 11. Мэр Казани Ильсур Метшин и музыкант Андрей Макаревич приехали накануне посмотреть на окончание работ и оценить красоту сказочного дома, а в итоге и сами внесли свою лепту в его восстановление. Подробности — в материале «Реального времени».

Волонтеры проекта теперь смогут работать на объектах культурного наследия

Дом Беркутова — объект культурного наследия муниципального значения, образец деревянного городского зодчества. В его декоративном оформлении сочетаются мотивы татарской народной архитектуры и элементы модерна. Здание построено в конце XIX века. В нем проживал врач пятой полицейской части Казани Николай Беркутов. Сейчас его потомки живут в этом доме, сохраняют его интерьеры.

— В Казани осталось всего 68 домов жилых полукаменных-полудеревянных, — рассказывает помощник президента Республики Татарстан Олеся Балтусова. — Этот дом уникальный, такого больше нет в нашем городе. Министерство культуры РФ наконец-то подготовило порядок участия волонтеров в восстановлении объектов культурного наследия. Сейчас перечень работ, которые они могут выполнять, проходит согласование. Он должен был выйти в июле, но пока его задерживают. Вся страна его ждет, потому что многие города работают по этому проекту.

«В Казани осталось всего 68 домов жилых полукаменных — полудеревянных», — рассказывает Олеся Балтусова

По словам Балтусовой, порядок участия добровольцев в восстановлении зданий в Казани ни у кого не вызывает озабоченности, потому что у проекта «Том Сойер Фест» очень надежные партнеры — лицензированные проектные организации. На безвозмездной основе известные, опытные эксперты, инженеры, конструкторы консультируют, помогают — поэтому все технологии в работах над домом Беркутова соблюдают, разрешения и согласования для их проведения тоже имеются.

— Мы не вмешиваемся в какой-то конструктив, — объясняет координатор проекта «Том Сойер Фест» Дмитрий Полосин. — Но всю верхнюю часть над крышей вместе с несущими балками нам пришлось восстанавливать по старым фотографиям. Главное достижение — восстановление этого фронтона, сделали балясины, будут еще вазоны и слуховые окна с резными элементами.

Историческая Казань объединяет татар, русских, французов

Позади сложная и грязная часть, на которую ушло больше месяца: дерево зачистили, загрунтовали. Приступили к покраске — самой быстрой и всеми любимой работе. Вечерами приходят поработать от 7 до 15 человек. Уже неделю вместе жителями Казани работают волонтеры из Франции. Скоро они поедут в другие города, где тоже действует «Том Сойер Фест».

— У них во Франции волонтеры платят деньги за возможность поработать на памятниках архитектуры, — продолжает Полосин. — А мы здесь принимаем их, возим на экскурсии. Наши иностранные гости оплачивают только дорогу. «Наши» французы открывают Россию через Казань, отдельную культуру Татарстана, через все наши достоинства и недостатки — мы ничего не скрываем. И гости восторженно отзываются о нашем городе.

Как сообщил координатор проекта, «Том Сойер Фест» держится не на голом энтузиазме. Материалы, инструменты предоставляют компании-партнеры. Они проводят инструктаж и обучают отдельным видам работ, например, резьбе по дереву. Идеология проекта позволяет объединять людей, не только волонтеров, но и жителей соседних домов, многоэтажных и деревянных. И каждый помогает, чем может: кто яблок принесет, кто на гитаре сыграет. Люди здесь собираются после рабочего дня. А те, кто на пенсии, приходят, как на работу.

Позади сложная и грязная часть, на которую ушло больше месяца: дерево зачистили, загрунтовали. Приступили к покраске — самой быстрой и всеми любимой работе

— С самого начала участвую в «Том Сойер Фесте», — говорит Юрий Балашов. — Прихожу каждый день. Для меня это все равно как дышать — естественно. Тут собирается много интересных людей, красивых внешне и душой.

Серебряный волонтер Хрия Халитова не любит скучать дома. Приходит сюда, потому что нравится быть в гуще событий, хочется быть нужной и полезной людям.

Гульнару Джагаеву пригласила в проект коллега.

— Второй год занимаюсь восстановлением зданий. Пришла сюда и балдею, — делится эмоциями Гульнара. — Люблю, красить. Обожаю историческую Казань. Поэтому принимаю участие. Иду по улице и всем говорю: «Вот тут я красила». У меня много любимых занятий, но «Том Сойер Фест» — теперь тоже мое увлечение.

К завсегдатаям проекта вчера присоединились мэр Казани Ильсур Метшин и еще один гость столицы Татарстана — Андрей Макаревич. Они взяли в руки кисточки и покрасили несколько досок здания.

Как только добровольцы завершат работы над домом Беркутова, переберутся на Волкова, 42. Там их ждет третий проект этого сезона — дом профессора Богородского.

К завсегдатаям проекта вчера присоединились мэр Казани Ильсур Метшин и еще один гость столицы Татарстана — Андрей Макаревич

Напомним, 16 июля на фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» закончились работы на первом в этом году объекте — доме на Калинина, 12. Волонтеры приводили его в порядок на протяжении месяца, восстановили утраченные элементы. Он уникален для истории фестиваля тем, что это первое здание, которое благодаря проекту подключат к городским сетям. После окончания покрасочных работ дом начнут готовить к подведению канализации и водопровода. Дмитрий Полосин сообщил: «Сначала было сложно договариваться с жителями, но мы объяснили, что пришли с благими целями, мы хотим обновить им фасад и помочь подвести водопровод и никаких денег не потребуем. Главное для жителей — продлить жизнь дому, получить водопровод и канализацию».

