«Это соразмерный проект!» — КНС «Заречная» сравнили с мостом «Миллениум»

Фото: Ринат Назметдинов

На глубине, между руслами трех рек

В Казани завершили строительство без преувеличения эпохального проекта — канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. куб в час. Ввод КНС снимет одну из злободневных проблем — перегрузки канализационной системы столицы, станция будет принимать и транспортировать сточные воды практически половины города. «Заречная» позволит построить в Кировском районе 4 млн кв. м жилья для 250 тыс. человек, что равно населению Нижнекамска. Сегодня достроенный объект осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.



Мощности станции на первом этапе позволят обеспечить канализацией северную часть Казани — Кировский, Московский, Авиастроительный районы и часть Ново-Савиновского — практически половину города. «Водоканал» вложил в проект 1,724 млрд рублей собственных средств по инвестпрограмме. В процессе строительства стоимость работ дорожала в связи с кризисом мировой экономики, обратил внимание во время экскурсии по станции генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Мощности станции на первом этапе позволят обеспечить канализацией северную часть Казани

КНС «Заречная», по оценке Минстроя России, за последние 5 лет — один из самых крупных реализованных инфраструктурных проектов, и коммунальные службы мечтали о нем как минимум последние 25 лет, подчеркнул Метшин. В 2013 году в этой части Казань достигла предела канализационных мощностей, оказалась заперта в развитии. Тогда же перестали выдавать техусловия для подключения новых абонентов к сетям водоотведения.

Задумывалась станция еще в 1996 году, но на тот момент дело было даже не в деньгах, сложность гидротехнических работ не позволила реализовать эту стройку — не было технологий, пояснил мэр. В 2014 году вернулись к вопросу, разработали новый проект. В декабре 2016 года стартовало строительство насосной станции.

Специалистам было нелегко работать с учетом подводных рек и грунтовых вод. Станция находится между старым руслом Казанки и современными руслами Казанки и Волги, поэтому подземная часть КНС полностью располагается в пределах водонасыщенной части гидрогеологического разреза, содержащего напорные воды. Во время строительства создали 42 скважины общей производительностью 4,5 тыс. кубометров в час, чтобы снизить уровень воды.

«Техническая, инженерная мысль наших местных строителей, проектировщиков позволила реализовать этот проект», — поблагодарил Ильсур Метшин строителей

— Наши специалисты организовали эту работу таким образом, что 4,5 тыс. кубов в час нужно было извлекать воды и подавать для того, чтобы строители могли работать. Представьте, в час 450 КАМАЗов воды надо было уводить в сторону, — рассказал глава города.

Современные технологии позволили разместить станцию компактно в зоне плотной городской застройки: подземная часть «Заречной» находится на глубине 14,3 м, ее диаметр составляет 26 м.

— Построили мост «Миллениум» — его все видят, по нему ездят. Это соразмерный проект, такой же как БКК… Просто этот проект не виден населению, но его ждали наши инвесторы, девелоперы, строители, потому что в Заречье есть земли, есть желание строить, есть желание покупать это жилье, есть социальные объекты, но не было возможности — мы были заперты по воде, по канализованию. Мы столкнулись с массой проблем технических, решение которых в России было сделано впервые, практически около русла трех рек. Техническая, инженерная мысль наших местных строителей, проектировщиков позволила реализовать этот проект, — поблагодарил Ильсур Метшин строителей и инженеров.

«Заречная» уже готова к эксплуатации, начато переключение семи канализационных коллекторов от соседней КНС «Верхняя», которая проработала более 40 лет

Пошаговый проект на 7 млн «квадратов» жилья

Новая КНС полностью автоматизирована, оснащена современным энергосберегающим оборудованием, она будет работать круглосуточно в безостановочном режиме. «Заречная» уже готова к эксплуатации, начато переключение семи канализационных коллекторов от соседней КНС «Верхняя», которая проработала более 40 лет. Сейчас уже переключили Юдинский и Кзыл-Армейский коллекторы — они несут стоки от Юдино и Адмиралтейской слободы. Остальные коллекторы планируется переключить до конца года поэтапно, чтобы не отключать на несколько суток от холодного водоснабжения более 700 тыс. потребителей северной части города. Переключение коллекторов занимает от 3 до 6 дней с отключением населения от водоснабжения.



— Но чтобы, этого избежать мы сделали дополнение к проекту, таким образом мы осуществим перекачку всех стоков, которые идут из этой части города за счет погружных насосов, так что население не почувствует переключения, перебоев с холодной водой, — разъяснил Андрей Егоров.

Строительство самой станции — первый шаг масштабной программы. Второй — четвертый этапы — это строительство 10 километров трех коллекторов от 1,5 тыс. до 2 тыс. диаметром от КНС до очистных сооружений Казани. Это в общей сложности позволит в будущем ввести в эксплуатацию до 7 млн кв. метров жилья для 400 тыс. горожан. Потребуется, возможно, еще 5-6 млрд рублей — цифры сейчас просчитываются, и в городе думают, как реализовать следующий шаг ориентировочно до 2028 года, сказал руководитель «Водоканала».

«Население не почувствует переключения, перебоев с холодной водой», — разъяснил Андрей Егоров

Нужна федеральная программа

— По кровеносным сосудам, инфраструктуре коммунальной, воде, водоотведению, канализованию, и всему, что касается инженерной инфраструктуры, решений нет. Есть в масштабах микрорайона, но такие инфраструктурные проекты, даже для такого крупного региона, как Татарстан, с возможностями, с поддержкой нашего президента, правительства — сложнейший проект для реализации, — подчеркнул Ильсур Метшин.

В среднем работа канализационно-насосной станции рассчитана на 50 лет. Основную массу насосных станций Казани, 38 объектов, ввели в эксплуатацию с 1952 по 1990 годы, до 2000-го построили 12 станций, в последующие 15 лет — еще 12, а с 2016 по 2020 годы запустили 9 объектов. Сейчас водоотведение в городе осуществляют 74 канализационные насосные станции, 5 из них — основные и транспортируют стоки непосредственно на очистные сооружения.

— Наши насосные станции были построены в советский период, когда страна занималась этими вопросами. Мы подняли вопрос на уровне правительства в лице министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и Игоря Анатольевича (Комарова — прим. ред.), нашего полномочного представителя президента, что муниципалитеты, регионы сами такие проекты не потянут, а без них реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» выстрелить, увеличить жилье не может, — отметил градоначальник.

Власти Казани обратились к полпреду президента РФ в ПФО с просьбой найти решение в ближайшее время, создать федеральную программу для развития коммунальной инфраструктуры по примеру программы капремонта, в которой принимают участие федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты, а также жители. Но вместо средств горожан в новом проекте Ильсур Метшин предложил задействовать инвестпрограммы коммунальных предприятий, в частности «Водоканала».

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева, фото Рината Назметдинова