«Это соразмерный проект!» — КНС «Заречная» сравнили с мостом «Миллениум»
На глубине, между руслами трех рек
В Казани завершили строительство без преувеличения эпохального проекта — канализационно-насосной станции «Заречная» мощностью 20 тыс. куб в час. Ввод КНС снимет одну из злободневных проблем — перегрузки канализационной системы столицы, станция будет принимать и транспортировать сточные воды практически половины города. «Заречная» позволит построить в Кировском районе 4 млн кв. м жилья для 250 тыс. человек, что равно населению Нижнекамска. Сегодня достроенный объект осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.
Мощности станции на первом этапе позволят обеспечить канализацией северную часть Казани — Кировский, Московский, Авиастроительный районы и часть Ново-Савиновского — практически половину города. «Водоканал» вложил в проект 1,724 млрд рублей собственных средств по инвестпрограмме. В процессе строительства стоимость работ дорожала в связи с кризисом мировой экономики, обратил внимание во время экскурсии по станции генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.
КНС «Заречная», по оценке Минстроя России, за последние 5 лет — один из самых крупных реализованных инфраструктурных проектов, и коммунальные службы мечтали о нем как минимум последние 25 лет, подчеркнул Метшин. В 2013 году в этой части Казань достигла предела канализационных мощностей, оказалась заперта в развитии. Тогда же перестали выдавать техусловия для подключения новых абонентов к сетям водоотведения.
Задумывалась станция еще в 1996 году, но на тот момент дело было даже не в деньгах, сложность гидротехнических работ не позволила реализовать эту стройку — не было технологий, пояснил мэр. В 2014 году вернулись к вопросу, разработали новый проект. В декабре 2016 года стартовало строительство насосной станции.
Специалистам было нелегко работать с учетом подводных рек и грунтовых вод. Станция находится между старым руслом Казанки и современными руслами Казанки и Волги, поэтому подземная часть КНС полностью располагается в пределах водонасыщенной части гидрогеологического разреза, содержащего напорные воды. Во время строительства создали 42 скважины общей производительностью 4,5 тыс. кубометров в час, чтобы снизить уровень воды.
— Наши специалисты организовали эту работу таким образом, что 4,5 тыс. кубов в час нужно было извлекать воды и подавать для того, чтобы строители могли работать. Представьте, в час 450 КАМАЗов воды надо было уводить в сторону, — рассказал глава города.
Современные технологии позволили разместить станцию компактно в зоне плотной городской застройки: подземная часть «Заречной» находится на глубине 14,3 м, ее диаметр составляет 26 м.
— Построили мост «Миллениум» — его все видят, по нему ездят. Это соразмерный проект, такой же как БКК… Просто этот проект не виден населению, но его ждали наши инвесторы, девелоперы, строители, потому что в Заречье есть земли, есть желание строить, есть желание покупать это жилье, есть социальные объекты, но не было возможности — мы были заперты по воде, по канализованию. Мы столкнулись с массой проблем технических, решение которых в России было сделано впервые, практически около русла трех рек. Техническая, инженерная мысль наших местных строителей, проектировщиков позволила реализовать этот проект, — поблагодарил Ильсур Метшин строителей и инженеров.
Пошаговый проект на 7 млн «квадратов» жилья
Новая КНС полностью автоматизирована, оснащена современным энергосберегающим оборудованием, она будет работать круглосуточно в безостановочном режиме. «Заречная» уже готова к эксплуатации, начато переключение семи канализационных коллекторов от соседней КНС «Верхняя», которая проработала более 40 лет. Сейчас уже переключили Юдинский и Кзыл-Армейский коллекторы — они несут стоки от Юдино и Адмиралтейской слободы. Остальные коллекторы планируется переключить до конца года поэтапно, чтобы не отключать на несколько суток от холодного водоснабжения более 700 тыс. потребителей северной части города. Переключение коллекторов занимает от 3 до 6 дней с отключением населения от водоснабжения.
— Но чтобы, этого избежать мы сделали дополнение к проекту, таким образом мы осуществим перекачку всех стоков, которые идут из этой части города за счет погружных насосов, так что население не почувствует переключения, перебоев с холодной водой, — разъяснил Андрей Егоров.
Строительство самой станции — первый шаг масштабной программы. Второй — четвертый этапы — это строительство 10 километров трех коллекторов от 1,5 тыс. до 2 тыс. диаметром от КНС до очистных сооружений Казани. Это в общей сложности позволит в будущем ввести в эксплуатацию до 7 млн кв. метров жилья для 400 тыс. горожан. Потребуется, возможно, еще 5-6 млрд рублей — цифры сейчас просчитываются, и в городе думают, как реализовать следующий шаг ориентировочно до 2028 года, сказал руководитель «Водоканала».
Нужна федеральная программа
— По кровеносным сосудам, инфраструктуре коммунальной, воде, водоотведению, канализованию, и всему, что касается инженерной инфраструктуры, решений нет. Есть в масштабах микрорайона, но такие инфраструктурные проекты, даже для такого крупного региона, как Татарстан, с возможностями, с поддержкой нашего президента, правительства — сложнейший проект для реализации, — подчеркнул Ильсур Метшин.
В среднем работа канализационно-насосной станции рассчитана на 50 лет. Основную массу насосных станций Казани, 38 объектов, ввели в эксплуатацию с 1952 по 1990 годы, до 2000-го построили 12 станций, в последующие 15 лет — еще 12, а с 2016 по 2020 годы запустили 9 объектов. Сейчас водоотведение в городе осуществляют 74 канализационные насосные станции, 5 из них — основные и транспортируют стоки непосредственно на очистные сооружения.
— Наши насосные станции были построены в советский период, когда страна занималась этими вопросами. Мы подняли вопрос на уровне правительства в лице министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и Игоря Анатольевича (Комарова — прим. ред.), нашего полномочного представителя президента, что муниципалитеты, регионы сами такие проекты не потянут, а без них реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» выстрелить, увеличить жилье не может, — отметил градоначальник.
Власти Казани обратились к полпреду президента РФ в ПФО с просьбой найти решение в ближайшее время, создать федеральную программу для развития коммунальной инфраструктуры по примеру программы капремонта, в которой принимают участие федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты, а также жители. Но вместо средств горожан в новом проекте Ильсур Метшин предложил задействовать инвестпрограммы коммунальных предприятий, в частности «Водоканала».
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