Мэр Казани о коронавирусе: «Снаряды рвутся повсюду», ситуация сложнейшая, мы с такой пока не сталкивались!»

Казань в последние дни почувствовала на себе резкий подъем заболеваемости коронавирусом, рассказал на «деловом понедельнике» мэр Ильсур Метшин. Из-за осеннего обострения в разы выросло число звонков в скорую и время ожидания результатов ПЦР-тестов. Количество больных коронавирусом казанцев достигло пикового показателя. При этом пока вакцинировано лишь треть казанцев, а коллективного иммунитета столица РТ при таких темпах достигнет разве что к концу следующего года. Тем временем казанские службы переходят на зимний режим, на этот раз снегоуборочную кампанию будет мониторить электронная система слежения за качеством уборки дорог от снега, правда, техника изношена, а водителей не хватает. О том, как Казань будет бороться с коронавирусом и снегопадами, — в материале «Реального времени».

«Мы чувствуем большой подъем заболеваемости коронавирусом»

Традиционный «деловой понедельник» мэр Казани Ильсур Метшин начал с минуты молчания, заявив, что общая беда с крушением самолета с парашютистами ДОСААФ под Мензелинском «отодвигает в сторону другую повестку». Эта трагедия показалась Метшину особенно неожиданной, учитывая тот факт, что сам мензелинский клуб был одним из лучших не только в Татарстане, но и в России. Напомним, сегодня в РТ объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия: пока известно о 16 погибших, шестерых удалось извлечь из-под обломков самолета.

От коронавирусной инфекции с начала пандемии погибло гораздо больше татарстанцев — более 780, а в последние недели каждый день погибает по 7-8 человек. На этом фоне Ильсур Метшин поддержал решение правительства РТ о введении дополнительных ограничительных мер с 11 октября, то есть с сегодняшнего дня. Цель этих мер — сдержать распространения коронавируса в Татарстане «в период осеннего обострения», считает он. И обратил внимание, что Татарстан пошел на этот шаг вынужденно и одним из последних регионов: многие субъекты РФ стали вводить вновь дополнительные ограничения еще летом этого года. Так, в Москве ввели в июне нерабочую неделю, закрыли фудкорты, фитнес-центры, парки и отменили развлекательные мероприятия.

Метшин обратил внимание, что Татарстан пошел на этот шаг вынужденно и одним из последних регионов. Фото kzn.ru

— Татарстан тогда смог избежать негативного сценария, мы обошлись без введения ограничительных мер, смогли долго прожить без этого. Медицинские учреждения, как бы им ни было тяжело, смогли перестроить свою работу с учетом новых условий. Но осенняя ситуация в РФ и в РТ, и в Казани… Мы чувствуем большой подъем заболеваемости коронавирусом. И на этот раз число больных у нас на сегодняшний день находится на самом большом пике [с начала пандемии]! — с сожалением заметил градоначальник.



По принципу домино сезонное обострение одновременно по заболеваемости ОРВИ привело сразу к нескольким последствиям. Во-первых, как рассказал и. о. начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов, сегодня медицинские учреждения города вынуждены рассматривать каждый случай обращения с ОРВИ как потенциально «коронавирусный» — с проведением полного объема исследований, для подтверждения или исключения диагноза заболевания COVID-19.

Во-вторых, с начала сентября по сегодняшний день в Казани выросло количество звонков в скорую помощь с жалобами на ОРВИ или пневмонию: с 2300 до 3500 в неделю, или с 330 до 500 звонков в день. В-третьих, выросло число обращений в провизорные госпитали. В частности, в РКБ, Республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу №7 — с 380 в начале сентября до 600 в последние дни. Наконец, в-четвертых: выросло и число ПЦР-мазков, соответственно увеличился период ожидания результатов тестов — медики и чиновники попросили отнестись к этому с пониманием.

Рамиль Мухаметдинов рассказал, что если темпы вакцинации останутся прежними (по 1,5 тысячи вакцинированных в день), то коллективного иммунитета Казань достигнет лишь к ноябрю 2022 года. Фото kzn.ru

Казань при нынешних темпах вакцинации достигнет коллективного иммунитета лишь к ноябрю 2022 года

Все это отчасти главный результат низких темпов вакцинации в Казани. В настоящий момент в Казани провакцинировались лишь 367,9 тысячи человек, или 37,7% от всего взрослого населения. Из людей старше 60 лет прививку сделали 84,7 тысячи казанцев — то есть лишь 32,6%. Впрочем, чиновники и медики наверняка почувствовали хоть какую-то надежду, когда узнали о кратном росте числа привившихся казанцев, который произошел с 8 по 10 октября: с 1500 до 4000 в день.

По-видимому, казанцев напугали ограничения по посещению магазинов и стадионов для непривитых. Для усиления работы медицинских учреждений уже направлены туда ординаторы 1-го и 2-го года обучения из медицинских вузов Казани. Самих же препаратов для лечения коронавируса, заверили чиновники, в Казани достаточно. Работают также и пункты вакцинации вне медицинских учреждений: в культурном центре «Сайдаш», в центре «Московский», ДК им. Ленина и офисе Сбера на Пушкина, 4.

Ильсур Метшин поинтересовался у Мухаметдинова, какой процент переболевших и привитых казанцев необходим для общего или коллективного иммунитета — и получил в ответ цифру в 80%. При этом казанские медики в теории могли бы вакцинировать по 10 тысяч человек в день. Рамиль Мухаметдинов рассказал, что если темпы вакцинации останутся прежними (по 1,5 тысячи вакцинированных в день), то коллективного иммунитета Казань достигнет лишь к ноябрю 2022 года. Попытавшись скрыть разочарование этими цифрами, Метшин выразил надежду, что казанцы-таки побегут вакинироваться, «как только столкнутся с проблемами, что их никуда не пускают». Мэр Казани также поручил руководителям и кураторам учреждений образования, строительного комплекса, ЖКХ и транспорта давать сводку по вакцинированным и заболевшим.

Мэр также отметил, что, хотя медицина города и республики вроде бы справляется с ситуацией, «работа идет на пике, на пределе». Фото: Максим Платонов

— «Снаряды рвутся повсюду сегодня», выражаясь языком нашего народного артиста! Лечебные учреждения просто перегружены! Ситуация сложнейшая — мы с такой пока не сталкивались! — резюмировал печальную ситуацию с пандемией в Казани Метшин. — Мы не нагнетаем. Просто посмотрите вокруг…

Мэр также отметил, что, хотя медицина города и республики вроде бы справляется с ситуацией, «работа идет на пике, на пределе». И привел в пример признание одного из главврачей, красные глаза которого впечатлили градоначальника: как выяснилось, главврач из-за всплеска заражения коронавирусом не спал уже пять дней. Ильсур Метшин призвал казанцев поберечь своих близких, четко выполнять предписания Роспотребнадзора. Ситуация сложная, резюмировал он, и поэтому требует соответствующих мер. В том числе при проведении Всероссийской переписи населения, которая начнется и в Казани на этой недели, 15 октября.



«К сожалению, процент износа техники составляет 40%»

Еще один вопрос, который скоро всплывет, — уборка дорог от снега. О последних проблемах на «деловом понедельнике» с прискорбием рассказал зампредседателя комитета внешнего благоустройства казанского исполкома Альберт Ибрагимов. 15 октября — не только день начала Всероссийской переписи, но и день перехода всех казанских служб на зимний режим, который продлится до 14 апреля. Диспетчеры будут переведены на круглосуточный режим работы. 93% снегоуборочной техники (559 единиц) уже вроде бы готовы к уборке 1952 километров казанских дорог площадью 21,8 тыс. кв. м.

— К сожалению, процент износа техники составляет 40%. Над приобретением новой техники мы работаем. До конца этого года планируем в то же время отремонтировать 20 машин, еще 31 машину отремонтируем в начале 2022 года. В следующем же году планируем приобрести 51 машину и четыре новых роторных снегоочистителя, — пообещал казанцам Ибрагимов.

«К сожалению, процент износа техники составляет 40%», — рассказал Ибрагимов. Фото kzn.ru

Самого количества техники для уборки в принципе должно хватить — тем более в случае ухудшения погоды исполком обещает в короткий срок привлечь дополнительно 350 единиц техники от сторонних организаций. При этом работу техники отныне будут мониторить при помощи датчиков электронной системы, которая будет показывать, на какие улицы Казани еще «не заходили» с уборкой, а какие улицы надо убирать более интенсивно. Система эта будет работать по трем маршрутным сценариям: «штатный снегопад», «снегопад средней интенсивности» и, наконец, ЧС.

Но, к сожалению, пока не решена другая проблема — 30%-й дефицит водителей и механизаторов. Если техникой, пусть и отчасти изношенной, Казань этой зимой будет обеспечена, то работать она сможет лишь в «полторы смены». Сейчас в исполкоме оперативно пытаются повысить зарплаты и даже объезжают сельские районы для привлечения нужных специалистов — до ноября чиновники планируют набрать нужное число людей для двух смен. Ильсур Метшин признался с сожалением, что вопрос кадров в последнее время возникает то и дело во всех МУПах города, будь то предприятия транспорта, УК или дорожной сети.

— Острую нехватку кадров мы чувствуем после летнего сезона, когда с подработок, с шабашек люди возвращаются по домам. В электронном виде эти проблемы не решишь, конечно. Но зато у нас новшество в этом году — электронная система слежения за качеством уборки! В первый же снег, как «белые мухи» появятся, покажете мне качество работы! Это важно, простым объездом не проконтролируешь уборку на всех казанских дорогах. Новая система позволит рачительнее тратить и контролировать наши средства, — объяснил необходимость ее введения казанский градоначальник, призвав сделать ее доступной и для казанцев, чтобы те в режиме онлайн видели, убирается их улица или нет.

Сергей Афанасьев