Оформление Казани к Новому году планируют завершить к 15 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завершить оформление Казани к Новому году планируется к середине декабря. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Завершить все работы по оформлению города надо не позже 15 декабря, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, главная елка Казани в 2023 году вновь появится у «Чаши». Ее установка обошлась в 15 млн рублей. Завершить работу по ее сборке и украшению должны в середине декабря.



Организация открытия главной новогодней елки столицы Татарстана у Центра семьи «Казан» подешевела на 434,6 тысячи рублей. Стоимость контракта составила 2,17 млн рублей.



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Татьяна Демина