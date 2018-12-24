«Отходы не могут ждать»: казанцам обещают вовремя вывозить мусор в каникулы

В мэрии города рассказали о работе жилищно-коммунальных и дорожных служб в праздничные дни

Фото: Максим Платонов

Последний в этом году «деловой понедельник» в мэрии Казани посвятили работе городских служб в предстоящие новогодние праздники. Тарифы на вывоз мусора до сих пор не утвердили, но чиновники уверяют — это не скажется на реализации услуги и казанские дворы не будут утопать в отходах в долгие выходные. Кроме того, к борьбе с сильными снегопадами в городе подготовили дополнительно 400 единиц спецтехники. Травмпункты и стационары города готовятся к непрерывной работе в праздники, а общественный транспорт будет развозить пассажиров до ночи. Подробности — в материале «Реального времени».

К «мусорной» реформе готовы, но без тарифов

О том, как в Казани подошли к «мусорной» реформе, рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что Татарстан разделили на две зоны, столица Татарстана вместе с еще 21 муниципальным образованием «ушла» регоператору ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ПЖКХ). С помощью сортировочного комплекса, перерабатывающего производства и мусоросжигательного завода российская реформа предполагает в итоге нулевое захоронение отходов. Ну а пока в Казани рекультивирована Самосыровская свалка и в декабре завершено строительство второй карты муниципального полигона на улице Химической.

В ближайшее время комитет ЖКХ вместе с администрациями районов должны завершить подготовку муниципального реестра мест накопления отходов. За содержание контейнерных площадок отвечают собственники земли, на придомовых территориях с многоквартирными домами (МКД) — УК и ТСЖ, а за площадки на муниципальных землях — муниципалитет. Последних в Казани 694, из которых у МКД — 263, у ИЖС — 431.

— На содержание муниципальных площадок необходимо финансирование в размере 12,1 миллиона рублей в год. Заявка в установленном порядке направлена на рассмотрение, — рассказал Гиниятуллин.

«На содержание муниципальных площадок необходимо финансирование в размере 12,1 миллиона рублей в год», — рассказал Гиниятуллин. Фото kzn.ru



Как известно, Госкомитет по тарифам РТ утвердил для регоператоров тарифы на вывоз мусора. Без учета НДС он составил 365 рублей за кубометр, с НДС — 439 рублей. Однако сколько в итоге должны будут платить за свои отходы местные жители, до сих пор неизвестно.

— Исходя из этого, Минстрой Татарстана должен рассчитать размер платы для граждан за вывоз ТКО и утвердить порядок ее начисления. Эта работа должна быть завершена до конца декабря, чтобы в следующем году регоператор мог приступить к осуществлению своей деятельности, — отметил заместитель главы исполкома города. Он напомнил, что при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду теперь будут учитываться ТКО, образуемые населением.

Ежедневный вывоз мусора и проверка чердаков с подвалами

Глава мэрии Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад, в очередной раз отметил, что в столице Татарстана эта самая «мусорная» реформа началась еще в 2007 году, а остальной части России только предстоит заняться этим вопросом. Сейчас, по словам руководителя администрации города, большая часть времени будет посвящена тому, чтобы научить людей сортировать мусор. А пока словами «отходы не могут ждать» он анонсировал доклад по вывозу мусора в предпраздничные и новогодние дни. Впрочем, говорилось в нем не только об отходах, но и в целом о том, как готов к новогодним дням комитет ЖКХ.

В ресурсно-снабжающих организациях в праздники будут нести дежурство 54 бригады, укомплектованные 100 единицами спецтехники, — это в два раза больше, чем обычно, рассказал председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг в новогодний период, обещают не проводить и отмечают, что персонал управляющих компаний будет работать круглосуточно, причем в усиленном режиме. Убирать придомовую территорию от снега и сосулек планируется «своевременно». Ну а вывозить мусор в праздники будут каждый день, а с 31 декабря по 2 января — в усиленном режиме.

В ресурсно-снабжающих организациях в праздники будут нести дежурство 54 бригады, укомплектованные 100 единицами спецтехники, — это в два раза больше, чем обычно, рассказал Дмитрий Анисимов. Фото kzn.ru

Не забывают в Казани и об угрозе терроризма, поэтому проверили подвалы и чердаки в многоквартирных домах и провели ревизию запирающих устройств.

— В течение новогодних праздников управляющие компании также будут осуществлять обход указанных помещений на предмет выявления посторонних предметов и фактов несанкционированного доступа, — отметил Анисимов.

Травмпункты и поликлиники к праздникам готовы

Обратиться за медицинской помощью в новогодние праздники взрослому населению можно будет в любую из поликлиник города, правда, работать они будут с 9.00 до 17.00. При этом специалисты «узкого» профиля, рентген, лаборатория и травматология будут принимать только 3 и 6 января, а 1, 2, 4, 5, 7 и 8-го можно будет попасть на прием только к дежурным терапевтическим бригадам. В детских поликлиниках 30 декабря, 1, 6 и 7 января двери для пациентов будут открыты с 9.00 до 15.00, а вызовы на дом в эти дни не осуществляются. 31 декабря, 2, 3, 4, 5 и 8 января детские поликлиники работают с 9.00 до 17.00, вызовы на дом принимают до 16.00.

Стационары, родильные дома и гинекологические стационары продолжат работать в круглосуточном режиме. Начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев также рассказал, что травмпункты будут круглосуточно принимать пациентов с первичными обращениями. Детей же в случае чего стоит везти 31 декабря, 3 и 6 января с 9.00 до 17.00 в травмпункт Детской клинической городской больницы №1 на Декабристов или 2, 3, 5 и 8 января в ДРКБ.

При необходимости обращаться можно к ответственному дежурному по управлению здравоохранением МЗ РТ по телефону 238-15-44, который будет доступен с 30 декабря по 8 января, с 9.00 до 15.00, и по телефону горячей линии Республиканского центра медицины катастроф круглосуточно: 293-49-95.

Работу общественного транспорта с 30 декабря по 8 января организуют по графику выходного дня. Фото Максима Платонова

Транспорт выходного дня

Работу общественного транспорта с 30 декабря по 8 января организуют по графику выходного дня. Председатель комитета по транспорту и связи исполкома Айдар Абдулхаков рассказал, что в новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до 2 утра, метрополитен будет работать до полуночи. 31 декабря до 20.00 городской транспорт будет работать в полном объеме, до 23.00 — половина автопарка, а с 23.00 до 2.00 развозить людей будут 63 единицы транспорта. 1 января общественный транспорт будет работать с 7 утра до 23.30, а метро — с 6 утра до полуночи.

В ночь на Рождество, после конца праздничной службы, можно будет уехать от Центрального стадиона — в 1.30 ночи туда организуют спецподачу девяти автобусов и одного троллейбуса, которые развезут людей во все районы города.

Кроме того, важно не забывать, что из-за проведения мероприятий в районе Центра семьи «Казан» по Сибгата Хакима, на участке от Декабристов до Абсалямова, 7, с 25 декабря по 9 января будет ограничено движение транспорта.

В ожидании снегопадов и продление работы общественных туалетов

Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев рассказал, что вся уборочная спецтехника, которой в наличии 570 единиц, и рабочие находятся в полной боевой готовности, а на случай аномальных снегопадов заключены договоры о дополнительном привлечении до 400 единиц техники. На особом контроле — подземные и наземные пешеходные переходы, остановки, территории, прилегающие к елочным городкам, сады, парки и скверы.

Сотрудников предприятий, обслуживающих искусственные сооружения и дороги общего пользования, в рамках профилактики терроризма проинструктировали, что делать при обнаружении непонятных предметов, взрывных устройств и обеспечения пожарной безопасности.

Еще одна немаловажная для казанцев и гостей города новость — продление режима работы общественных туалетов. Воспользоваться ими можно будет с 10.00 до 22.00, а туалетами рядом с елочными городками с 31 декабря по 2 января — до 2.00. Дополнительно к общественным туалетам также обещают установить 40 биотуалетов.

Все места проведения мероприятий заблаговременно проверяют с использованием технических средств и верных коллег полицейских — собак, заверил Алексей Соколов. Фото kzn.ru

На страже безопасности

На страже безопасности в предстоящие праздники будут, помимо штатных полицейских, более тысячи сотрудников. Центральные елки с момента их открытия и до 14 января обеспечат круглосуточными постами полиции, а с 1 по 14 января, с 16.00 до 22.00, центральные елки дополнительно будут патрулироваться парными пешими постами.

Все места проведения мероприятий заблаговременно проверяют с использованием технических средств и верных коллег полицейских — собак, заверил начальник управления МВД по Казани Алексей Соколов. А на входе посетителей будут ждать металлодетекторы.

— В местах расположения новогодних елок и проведения праздничных мероприятий запланировано выставление дополнительных постов ГИБДД. Вводится круглосуточное дежурство руководящего состава управления, предусмотрено усиление следственно-оперативных групп, созданы группы немедленного реагирования на возможные теракты, в том числе и на заведомо ложные сообщения о закладках взрывных устройств, — отчитался Соколов.

На сегодня, по его словам, приняты все меры для обеспечения порядка в Казани во время новогодних праздников.