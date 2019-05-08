Мэр и глава исполкома Казани раскрыли доходы за 2018 год

Мэр Казани Ильсур Метшин и глава исполкома города отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Информация размещена на сайте мэрии столицы РТ.

Так, Метшин в прошлом году заработал 5,3 млн рублей, его супруга — в десять раз больше, 59 млн рублей. В собственности у градоначальника есть земельный участок, доля под многоквартирным домом, квартира, жилой дом и гараж, а также автомобили ГАЗ-24, ГАЗ-69 и ГАЗ М-21 «Волга». В пользовании у Метшина есть еще один жилой дом. У супруги мэра Казани в собственности земельный участок, жилой дом и автомобиль Volkswagen.

Доходы Калинкина в прошлом году составили 4,8 млн рублей дохода. У него есть квартира, а также мотоциклы Triumph Speed Triple R AB и Harley-Davidson. В пользовании у него находится дом. Супруга главы исполкома в прошлом году заработала 7,6 млн рублей. Ей принадлежит Mercedes-Benz.

Ранее Татарстанское правительство отчиталось о доходах. Самым богатым на этот раз оказался вице-премьер республики Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей, опередив президента и премьер-министра РТ. Второе и третье места заняли главы Минэкологии Александр Шадриков (14,1 млн) и Минтруда Эльмира Зарипова (8,7 млн) соответственно. У каждого доходы возросли благодаря продаже недвижимости. Подробнее о том, как разбогатели за год члены кабмина, — в материале «Реального времени».