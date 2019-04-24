Мэру Казани — 50

Столичному градоначальнику Ильсуру Метшину сегодня исполнилось ровно полвека. 26 лет он на муниципальной службе, 13 из них — мэр Казани

Фото: из личного архива Ильсура Метшина

13 лет под руководством Ильсура Метшина для столицы Татарстана оказались не просто удачными, а сверхуспешными: Казань получила пусть неофициальный, но статус спортивной столицы России. Она успешно приняла и провела Универсиаду, чемпионаты мира по водным видам спорта и футболу, дважды встретила этапы мирового чемпионата «Воздушная гонка» Red Bull Air Race и этап гонок «Формула-1» на воде — F1H2O, а уже в августе текущего года Казань примет чемпионат мира по рабочим профессиям — WorldSkills Kazan 2019. И это только соревновательная составляющая успеха. А еще Казань признана одним из красивейших мегаполисов страны, ежегодно притягивающим миллионы туристов со всего мира, и одним из самых комфортных для проживания городов России. «Реальное время» — о фактах из жизни Ильсура Метшина и том, как цель, поставленная в детстве, стала реальностью.

Детство — время ставить цели

Будущий мэр Казани родился 24 апреля 1969 года в Нижнекамске. В семье простых служащих: отец работал инженером, а мать — в местной больнице медсестрой. Двое старших братьев — Айдар и Айрат — активно помогали родителям воспитывать младшенького.

А сам Ильсур уже со школьной скамьи (а учился он в самой обычной средней нижнекамской школе №11) задумывался о том, кем себя видит во взрослой жизни. И пока сверстники мечтали о героическом покорении космоса или, на худой конец, о карьере разведчика, будущий мэр Казани смотрел в сторону более «прикладных» профессий: сначала думал стать хирургом, потом — пилотом гражданской авиации. А ближе к старшим классам сделал окончательный выбор: юриспруденция. И образование отправился получать профильное: в 1987 году поступил на юридический факультет Казанского государственного университета. Тем более что опыт управленческой работы тоже начал получать еще в школе — был секретарем комсомольской организации.

А в 1988 году, отучившись всего год, получил повестку и отправился на службу в Советскую Армию.

Первая и единственная любовь

— Детство у меня было абсолютно счастливое: замечательные учителя, футбол и хоккей в школьном дворе, вкуснейшие рыбные котлеты в столовой, друзья-одноклассники и первая любовь, которая стала любовью на всю жизнь. Но главное, что я вынес из школы, — понимание ценности дружбы и умение защищать честь класса, команды, — вспоминает сам Ильсур Метшин.

Свою будущую супругу он увидел, когда учился еще в шестом классе:

— Тогда я ей был ровно по плечо, она была на голову выше. А подружились мы чуть позже, в пионерском лагере «Чайка», — рассказывает Ильсур Раисович о том, как развивались отношения.

Свою будущую супругу Ильсур Метшин увидел, когда учился еще в шестом классе, а познакомились они немного позже. Фото из личного архива Ильсура Метшина

— Мы учились в соседних школах, а жили в одном районе Нижнекамска. Он был очень популярный, активный, такой красивый, играл на гитаре, песни пел, занимался хоккеем, футболом, был секретарем комсомольской организации, его знали все. И очень интересный был. Я поняла, что с этим человеком хочу быть рядом, хочу идти с ним по жизни. Рядом с ним уже тогда я чувствовала себя как за каменной стеной, — делится воспоминаниями Гульнара Метшина.

В 1988 году Гульнара провожала будущего супруга в армию. Одно из самых ярких воспоминаний об этом моменте — потеря роскошной гривы волос гитариста музыкальной группы «Мир». Сам Ильсур Метшин рассказывает об этом так:

— Я тогда играл в ансамбле. Имидж музыканта требовал длинных волос. Но когда я пошел в армию, эти волосы на глазах моей будущей жены сбрили машинкой. У парка Горького была парикмахерская. Вжик — и копна упала... И я пошел в армию.

Ильсур Метшин: «Вжик — и копна волос упала... И я пошел в армию». Фото из личного архива Ильсура Метшина

В марте 1989 года Ильсур Метшин решился на один из самых важных шагов в своей жизни: отпросился в части в увольнение и, пригласив Гульнару в кафе, сделал ей предложение. А свадьбу сыграли в мае того же года, когда солдат вернулся домой. Сначала — никах в доме родителей невесты, потом — загс.



— Счастье... оно в твоем доме, его можно вот так подержать в ладонях, и для этого не надо быть большим начальником, — уверен Ильсур Метшин. И именно семья — самое главное и дорогое в его жизни: любимая супруга и четверо детей — Тимур, Тагир, Радмир и дочь Алия.

Муниципальная служба

Четко поставив перед собой цель, Ильсур Метшин стремится не доказать что-то кому-то, а именно быть лучшим. Не на словах, а на деле.

В 1993 году окончивший КГУ после возвращения из армии молодой юрист работает в администрации Советского района Казани. Через два года перспективный сотрудник получает повышение и становится руководителем аппарата администрации того же района столицы Татарстана. В 1997-м — очередная ступень: Метшин становится первым заместителем главы администрации Вахитовского района Казани. А уже год спустя — возглавил администрацию Нижнекамского района и родного Нижнекамска. Этот пост он занимал по 2005 год. С 2000 по 2004 год — депутат Государственного совета республики.

Молодой нижнекамский мэр сосредоточился на повышении комфорта и качества жизни горожан и преуспел в этом. За 7 лет город химиков дважды был удостоен звания «Самый благоустроенный город России» и первым среди нестоличных городов завоевал статус культурной столицы ПФО.

За 7 лет работы Ильсура Метшина мэром Нижнекамск дважды был удостоен звания «Самый благоустроенный город России». Фото из личного архива Ильсура Метшина

А в ноябре 2005 года Ильсур Метшин возглавил администрацию Казани. В январе 2006 года стал руководителем столичного исполкома, а в марте — избран мэром Казани. С сентября 2006 года — член политической партии «Единая Россия» и секретарь казанского городского отделения партии.



— Мы долго думали, на чьи плечи возложить руководство столицей. Немало достойных людей есть среди депутатского корпуса, руководителей предприятий, самой администрации. В итоге был сделан непростой выбор, поскольку Ильсур Раисович вот уже на протяжении семи лет успешно руководит третьим по величине городом республики, — в октябре 2005 года высказался по этому поводу первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Мы долго думали, на чьи плечи возложить руководство столицей»

Сделав ставку на Метшина, руководство республики не прогадало. За время, что Ильсур Раисович находится у штурвала столицы Татарстана, при поддержке республиканских и федеральных властей и, что особенно важно, с одобрения местного населения Казань совершила огромный рывок вперед: яркие спортивные события — Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта, футбольный мундиаль — стали моментами взрывного развития Казани. Десятки километров отремонтированных и вновь построенных дорог, открытие множества спортивных, культурных, медицинских объектов, современных гостиниц, совершенствование системы общественного транспорта — все это, созданное совместными усилиями федерального центра, республики и муниципалитета, теперь ежедневно и ежеминутно работает на благо населения и гостей столицы Татарстана. Практически по всему миру люди уже не делают задумчивое лицо, когда их спрашивают о Татарстане и его столице. Сегодня Казань — третий по популярности туристический центр России и один из самых популярных и комфортных для проживания городов в стране.



— Имидж Казани в последние годы существенно изменился, в чем немалая заслуга команды нынешнего мэра города, — неоднократно подчеркивал в своих выступлениях президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Имидж Казани в последние годы существенно изменился, в чем немалая заслуга команды нынешнего мэра города». Фото Максима Платонова

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в 2015 году, сразу после очередного переизбрания Ильсура Метшина столичным градоначальником, подчеркнул:

— Сегодняшний мэр — один из лучших в России. Я констатирую факт. Слова и действия Ильсура Метшина вселяют уверенность в завтрашнюю успешную Казань. У вас прекрасный потенциал, вы очень много можете сделать! Работайте и дальше как единый кулак во главе с президентом Татарстана! У вас действительно получается!

Этого же мнения Минтимер Шаймиев придерживается и сегодня. Разве что отмечает, что за минувшие 4 года Ильсур Раисович приобрел еще больше ценного опыта, а значит как мэр столицы одного из крупнейших и красивейших городов страны сегодня способен на еще более высокие результаты.

Все эти достижения и успехи были бы невозможны без плотного взаимодействия всех уровней власти. Практические весь список социальных программ, принятых первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, а затем серьезно расширенный его преемником и продолжателем начинаний — сегодняшним президентом республики Рустамом Миннихановым, реализуется и в Казани. В столице все меньше аварийного жилья: люди из развалюх с протекающими крышами и растрескавшимися стенами, часто даже не имеющих элементарных удобств, переезжают в современные, благоустроенные комфортные квартиры. Это масштабная работа реализуется Казанью в тандеме с руководством республики. Ежегодно только в столице вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. В масштабах республики речь идет уже о миллионах. Архитектурные памятники, связанные с яркими страницами жизни тысячелетнего города и известными персонами — меценатами, учеными, политиками, деятелями культуры и искусств — бережно реставрируются и становятся не только объектами наследия богатой истории республики, но и точками туристического притяжения. Строятся и открываются новые детские сады и школы. В наступившем году именно Казань стала первым городом, где активно реализуется новый инициированный Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым уникальный проект по созданию полилингвальных школ. Дети и взрослые получают все больше возможностей для самореализации в создающихся творческих мастерских, спортивных клубах и центрах. Программа развития общественных пространств — набережных, парков, скверов и дворов — в лучшую сторону преобразила многие любимые места отдыха казанцев.

— Люди не разделяют власть на федеральную, республиканскую и муниципальную. Просыпаясь, всем хочется включить свет и воду, выйти в чистый подъезд и двор, видеть красивую архитектуру. Озеленение, своевременный вывоз мусора, качественное питание детей в школах — все это и многое другое в нашей зоне ответственности. Мы отвечаем за все происходящее в Казани, — отмечает сам мэр Казани. И это не просто слова, а цели и смысл работы Ильсура Метшина.

Ильсур Метшин: «Люди не разделяют власть на федеральную, республиканскую и муниципальную». Фото Максима Платонова

Мэр Казани не стесняется учиться и перенимать опыт. Правда, в последние годы не казанцы ездят куда-то учиться, а сюда — в столицу Татарстана — приезжают из разных регионов России и из других стран, чтобы увидеть, как решаются вопросы организации движения городского транспорта, как проходит благоустройство городских общественных пространств, как строится жилье и соцобъекты, организуются новые производства и развивается бизнес... А сам Ильсур Метшин уже не первый год входит в состав правления Союза российских городов и является председателем Ассоциации городов Поволжья. Кроме того, он является активным участником Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» и Организации городов Всемирного наследия, а также Консультативного совета ООН по местному самоуправлению. По распоряжению президента России Ильсур Метшин вошел в число представителей России в Палате местных властей Конгресса местных властей Совета Европы. А в октябре 2016 года он был избран заместителем председателя Комитета по актуальным вопросам Конгресса. В ноябре 2018 года Метшин был переизбран на эту же должность.



Эффективность и качество работы, а также высокие достижения Ильсура Метшина на ниве муниципальной службы отмечены федеральными и республиканскими государственными наградами:

Орден Почета (7 мая 2009 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 января 2014 года) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани;

памятная медаль «25 лет вывода войск из Афганистана» (13 марта 2014 года);

за серьезный вклад в организацию и проведение XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани награжден орденом «Дуслык» (2015);

приказом Министерства спорта Российской Федерации награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2016);

орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (29 марта 2019 года) – за большой вклад в социально-экономическое развитие города и многолетнюю добросовестную работу.

Эффективность и качество работы Ильсура Метшина отмечены государственными наградами. Фото из личного архива Ильсура Метшина

Хобби и увлечения

Мэр спортивной столицы России и сам находится в прекрасной физической форме. Он с детства увлекается хоккеем. Причем не просто играл, а даже достойно представлял молодежную сборную Нижнекамска на республиканском уровне. В период работы мэром нефтехимической столицы Татарстана возглавлял команду ветеранов города. Не расстается с клюшкой и сегодня:

— Для меня это отдушина. Погоняешь часа полтора в хоккей — и снова готов идти дальше, — объясняет сам Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «Погоняешь часа полтора в хоккей — и снова готов идти дальше». Фото из личного архива Ильсура Метшина

Еще одно спортивное увлечение мэра Казани — футбол. Им он также занимается с детства. А еще он очень любит музыку и творчество российских рок-групп. И сам в молодости играл на гитаре в группе «Мир». К слову, в декабре 2006 года, на сцене казанского КРК «Пирамида» группа «Мир» собралась вновь и выступила в рамках рок-концерта «Звуки нашего времени». Ильсур Метшин вышел на сцену в составе группы.



— Я здесь не как мэр города, а как начинающий рок-музыкант. Сейчас сбываются мои детские нереализованные мечты. Наверное, стоило стать мэром Казани, чтобы, пользуясь служебным положением, пробиться на эту сцену и спеть для вас, — пошутил он тогда.

Ильсур Метшин: «Наверное, стоило стать мэром Казани, чтобы пробиться на эту сцену и спеть для вас». Фото tatar-inform.ru

Альберт Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Ильсур Раисович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 50-летием! Возраст любого человека измеряется не годами, а его добрыми делами и поступками, активной гражданской позицией, стремлением приносить пользу людям и всегда оставаться в круговороте деловой и общественной жизни. Вы, Ильсур Раисович, по праву принадлежите к плеяде ярких, талантливых, наделенных огромным созидательным потенциалом руководителей, определяющих ритм современной эпохи. На всех этапах своей обширной биографии Вас всегда отличали огромное трудолюбие, высокий профессионализм, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат и ставить перед собой еще более сложные задачи. Вы обладаете способностью увлечь своими идеями людей, объединить их для воплощения в жизнь намеченных планов и проектов. Возглавив столицу нашей республики, Вы вместе с командой профессионалов придали ей новый импульс развития, смогли добиться мощных позитивных преобразований, которыми Казань выгодно отличается от других городов. За короткий промежуток времени столица сделала огромный шаг вперед — темпы преобразования городской среды, строительство новых микрорайонов, развитие инфраструктуры опережали привычный ход времени. Сегодня Казань — красивый европейский мегаполис, уютный и удобный для жизни город, притягивающий, как магнит, сотни тысяч туристов со всех уголков земного шара! За годы своей работы Вы смогли грамотно и эффективно выстроить взаимоотношения с руководством республики, с президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, который неизменно идет на шаг впереди и стремится привлечь в республику все самое лучшее, передовое. Вы, Ильсур Раисович, всегда поддерживаете инициативы Президента и с энтузиазмом беретесь за воплощение в жизнь всех самых амбициозных планов! Огромного уважения заслуживает Ваше деятельное участие в масштабных проектах, реализуемых первым президентом Республики Татарстан, ныне Государственным Советником РТ Минтимером Шариповичем Шаймиевым, — это возрождение памятников истории и архитектуры, реализация образовательных программ, создание современных полилингвальных центров и многое другое. Особенно ценно, что результаты этого взаимовыгодного сотрудничества служат людям, на благо развития и процветания родной земли! Благодаря всем этим совместным усилиям Казань стала международной площадкой, где проводятся мероприятия мирового уровня, городом, которому по силам проведение грандиозных спортивных мероприятий, — это и Всемирная летняя Универсиада, и чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта, и чемпионат мира по футболу... Можно еще долго перечислять успехи, которых Казань добилась под Вашим руководством, но не менее важными Вашими достижениями являются большой авторитет и уважение, которые Вы своим трудом заслужили у жителей и гостей города. Вы имеете репутацию руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность, способность с успехом воплощать в жизнь самые амбициозные идеи и смелые планы — на благо динамичного развития Казани, во имя ярких, позитивных перемен! Позвольте от всей души поблагодарить Вас, Ильсур Раисович, за каждодневный созидательный труд на благо Казани и Татарстана, за то, что делаете наш любимый город красивым и гостеприимным! От всей души желаем Вам крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия, неиссякаемого источника сил и энергии, блестящих профессиональных успехов, воплощения в жизнь всех задуманных планов! Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой, оптимизм и вдохновение, а будущее готовит много счастливых лет, наполненных радостью, удачей и прекрасным настроением! Мира и добра Вам и Вашим близким!

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Уважаемый Ильсур Раисович! От имени коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! В день Вашего 50-летия желаю Вам, чтобы все замыслы находили свое отражение в реальных результатах. Пусть Ваш опыт, управленческий талант, неиссякаемая энергия в сочетании с поддержкой единомышленников приводят к новым победам. Уверен, что Ваши старания во благо столицы республики будут и в дальнейшем способствовать развитию инфраструктуры Казани, формированию благоприятной городской среды и повышению качества жизни казанцев. Процветания, здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!

Азат Бикмурзин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемый Ильсур Раисович!

Позвольте от всей души поздравить Вас со знаменательным и важным событием в жизни — 50-летием со дня рождения. Разделяя с Вами все лучшие чувства и настроения в этот день, от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в реализации всего намеченного! В нашей республике Вас знают как эффективного руководителя, обладающего энергичным и целеустремленным подходом к решению масштабных и ответственных задач. С Вашим именем связаны многие позитивные перемены в жизни Нижнекамска. Будучи почти 8 лет на посту мэра города Нижнекамска, Вы многое сделали для решения его насущных социально-экономических проблем. Ваши усилия, организаторские способности и талант руководителя позволили Нижнекамску обрести статус одного из самых культурных и спортивных городов республики. Вы проявили активную заинтересованность в развитии ПАО «Нижнекамскнефтехим». С Вашим участием связь города с промышленностью достигла наивысшей точки — открывались все новые производственные объекты. Одним из важных совместных проектов стала реконструкция станции очистки воды, которая сегодня обеспечивает питьевой водой высочайшего качества город Нижнекамск. Свой опыт, уникальные профессиональные качества Вы применили на более высоком уровне, уже как мэр города Казани, заняв достойное место в политической элите Татарстана. Ваша энергетика придала новый импульс развитию столицы республики. Знания, помноженные на профессиональный опыт, стали ключом к реализации множества значимых проектов. За последние годы появились десятки крупнейших спортивных объектов для проведения соревнований мирового уровня. Привлекательна Казань и с точки зрения организации культурных мероприятий и международного туризма. От всей души желаю Вам дальнейших успехов в работе по поддержанию положительного имиджа столицы, укреплению социальной сферы и повышению качества жизни людей. Пусть каждый новый день дарит Вам много ярких, приятных мгновений, а рядом с Вами всегда будут любящие люди, самые надежные и верные друзья!

Рушан Шамгунов генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Уважаемый Ильсур Раисович! От коллектива ОАО «ТАИФ-НК» и от меня лично примите поздравления с юбилеем. 50 лет — замечательный возраст, когда человек уже умудрен жизненным опытом, но молод, полон энергии и сил. Это возраст расцвета и профессионализма, подведения итогов и уверенного взгляда в будущее! Вы — человек дела, который с полной ответственностью относится к выполнению всех поставленных задач. Благодаря Вашей энергии, самоотдаче, умению чутко улавливать жизненные перемены, стремлению познавать что-то новое и осуществлять все задуманное, вы по праву заслужили уважение коллег и признание жителей Республики Татарстан! Обновленная Казань покоряет весь мир не только своей величественностью и красотой, но и лидирующими позициями во многих спортивных, научных и экономических начинаниях. Сегодня Ваш хозяйственный опыт, мудрость и стратегическое мышление позволяют на практике воплощать проекты, открывают новые перспективы развития для столицы Республики Татарстан. Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым целям и вести за собой остальных. Искренне желаю Вам новых масштабных побед и свершений в профессиональной деятельности, энергии и творческого вдохновения Вашей команде единомышленников и счастья Вашей большой и дружной семье.

Альберт Султеев генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Уважаемый Ильсур Раисович! От имени коллектива ООО «ТАИФ-НК АЗС» примите самые добрые и сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея — 50-летия со дня рождения! Ваш жизненный путь — это ярчайший пример того, как талант и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное признание. Присущие Вам профессионализм, ответственность, целеустремленность и умение предвидеть перспективы принимаемых решений, вызывают уважение и признание коллег и жителей республики. Вы являетесь инициатором и воплотителем многих преобразований, которые стали для Казани судьбоносными. Ваша многогранная, плодотворная деятельность оценена на высоком государственном уровне и является достойным примером верности избранному пути. Ильсур Раисович, в этот знаменательный день от всего сердца желаем Вам дальнейших успехов, доброго здоровья и благополучия!

Эдуард Галеев генеральный директор ОАО «ТГК-16» Уважаемый Ильсур Раисович, коллектив ОАО «ТГК-16» поздравляет Вас с юбилеем. За долгие годы Вашей упорной работы над развитием главного города республики Вы достигли поистине невиданных успехов. Казань под вашим руководством совершила невероятный скачок в своем развитии и быстро превратилась в современный, динамичный и комфортный для жизни мегаполис, в который стремятся туристы, в котором хотят жить люди из других городов и который сумел помолодеть, оставаясь древним. Казань теперь — видная точка на мировой политической и культурной карте. Казань приняла выдающиеся международные события и по праву закрепила за собой звание третьей столицы России. Всем известно — Вы мечтаете о том, чтобы столица РТ приняла Олимпиаду, и нет сомнений, что, если Вы продолжите реализацию своей политики по развитию города, Олимпиада непременно найдет свое пристанище в Казани, а вскоре станет лишь одним из многочисленных пунктов в списке еще более впечатляющих достижений. Ваш профессионализм и активная деятельность, направленная на поддержку промышленности, бизнеса и предпринимательства, Ваша готовность в ручном режиме решать все самые сложные и актуальные вопросы, а также умение принимать жесткие волевые решения помогли вам обрести авторитет в самых разных кругах. Ваша совместная плодотворная работа с республиканскими властями во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым позволила до неузнаваемости изменить не только саму Казань, но и все остальные города республики, которые перенимают успешный опыт столицы в различных сферах. Слаженная командная работа делает республику и ее столицу сильнее, красивее и благополучнее день ото дня. Вы по праву считаетесь одним из лучших градоначальников нашей страны, находясь «у руля» российских и международных объединений, чья работа направлена на улучшение жизни горожан и налаживание взаимно полезных контактов между главами городов. Поэтому в этот особенный день коллектив ОАО «ТГК-16» хочет пожелать Вам оставаться таким же неутомимым, амбициозным и ярким. Желаем Вам безграничного профессионального роста, неуемных успехов на ниве развития города, семейного благополучия и благоденствия. С юбилеем!

Ильшат Аминов генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» От имени телерадиокомпании «Новый Век» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Многие мэры городов-миллионников России хотели бы разгадать секрет Вашего успеха на посту градоначальника. Но, наверное, здесь и нет никакой тайны. Вы просто искренне любите Казань и ее жителей и не жалеете сил, чтобы сделать жизнь каждого — от новорожденного до седого аксакала — лучше, комфортнее, безопаснее, теплее, радостнее. На столицу равняются другие регионы Татарстана. И от того, как развивается Казань, во многом зависит общественная атмосфера, образование, экономика, культура, спортивные успехи в каждом уголке нашей любимой республики. И это делает Вашу работу еще более значимой и ответственной. Ваша энергия в профессиональной и общественной деятельности — вот что доказывает молодость души и стремление действовать на опережение. И закономерно, что Казань во многом — в экономическом потенциале, уровне жизни, социальных программах, заботе об окружающей среде и культуре, развитии туризма — опережает другие мегаполисы России, а в спортивных достижениях не имеет себе равных. Я всегда гордился тем, что родился и живу в Казани. Но сегодня, когда она так изменилась и похорошела, сохранив при этом свою тысячелетнюю ауру, мне особенно радостно показывать столицу друзьям и партнерам, и слышать в ответ восторженные отзывы. От всей души желаю Вам не останавливаться на достигнутом, всегда видеть то, что за горизонтом, и покорять новые вершины!

Арсений Фавстрицкий