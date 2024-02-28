Поступления в бюджет Казани растут в первую очередь за счет НДФЛ

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297 млрд рублей налогов поступило в городской бюджет Казани в 2023 году, сообщил мэр города Ильсур Метшин на проходящем сейчас в здании администрации Советского района Казани отчетном заседании городской думы. Рост налоговых поступлений за год составил 9%. Из них в федеральный бюджет было перечислено 137 млрд рублей (46%), в бюджет РТ — 141 млрд рублей (47,4%), в городской бюджет — 19 млрд рублей (6,6%).



— Минувший год показал, что мы научились существовать в условиях любых вызовов, — заявил Ильсур Метшин. — Бюджет города по доходам в 2023 году исполнен в объеме 43,8 млрд рублей при плане в 37,8 млрд рублей. 74,4 процента бюджета направлено на финансирование социально-культурной сферы. Все обязательства города выполнены в полном объеме.

Мэр с гордостью сообщил, что основной прирост поступлений в бюджет, по налогу на доходы физических лиц, составил более чем 1,5 млрд рублей (прирост этих доходов составил 18,9%) и по упрощенной системе налогообложения — 320 млн рублей:

— Это отражает положительную динамику заработной платы и доходов малого и среднего бизнеса.

Инна Серова