Как в Казани готовятся к зиме и нарушают правила на стройках

Какие правила нарушают на стройках

С января по сентябрь в исполком Казани поступило 58 уведомлений о несчастных случаях на рабочих местах, сообщил сегодня замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. Наибольшее количество несчастных случаев произошло в производственных отраслях, сфере торговли и услуг. 36 происшествий признали производственными, из них 29 — с тяжелыми последствиями, семь — со смертельным исходом, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество именно производственных случаев снизилось на 16%.



В мэрии Казани сегодня перечислили целых ворох примеров нарушений на городских стройках:

На одном из казанских объектов, где строительство ведется с помощью башенных кранов, проверка выявила допуск к работе грузоподъемного сооружения без пуска в эксплуатацию. Подрядчик приостановил работу до полного устранения нарушений.

Как правило, застройщики оперативно реагируют на замечания рабочей группы, отметил Ильдар Шакиров. Однако он привел в пример ситуацию в ЖК «Залесный сити», где полностью проигнорировали замечание. Материалы проверки направили в прокуратуру Казани.

С января по сентябрь в исполком Казани поступило 58 уведомлений о несчастных случаях на рабочих местах, сообщил сегодня замруководителя исполкома Ильдар Шакиров

Комиссия сталкивается с нарушениями в работе с электричеством. Так, на стройке ЖК «Новые острова» распределительные щиты и рубильники не были оборудованы запирающими устройствами.



На этой же площадке в местах прохода людей в опасных зонах не оказалось ограждений, кроме того, входы в объект не были защищены сверху козырьком.

В ЖК в районе улицы Алафузова отсутствовали защитные ограждения, сигнальные ограждения и знаки безопасности. На другом объекте шахты лифтов были перекрыты с нарушениями.

В ЖК «Комос» использовался строительный подъемник, не предусмотренный планом производства работ, — материалы подавались с помощью фронтального погрузчика.

Кроме того, на одном из слайдов, которые продемонстрировал спикер, изображена лестница, которую использовали с нарушением требований охраны труда.

На одной из площадок задействовали подъемник, не предусмотренный планом работ, а монтаж осуществили с нарушением: установили строительные леса. «Притом что несколько лет назад у этого же подрядчика был смертельный случай, связанный с обрушением строительных лесов. До устранения нарушений работу подрядчика приостановили. Впоследствии генподрядчик отказался от его услуг.

В ЖК «Родина» границы перепадов высот были установлены с нарушением, зафиксировано отклонение в шлифовальных работах.

На некоторых объектах технологические отверстия межэтажных перекрытий не закрываются.

Прокуратура инициировала комплексную проверку всех подрядчиков с участием Ростехнадзора и Гострудинспекции. Ее результаты ожидают к 1 ноября.



Анисимов отметил, что, как правило, с началом ухудшения погодных условий штат сокращается на 10%. Фото Дмитрия Резнова

Перед зимой Казань столкнулась с дефицитом дворников — их заработок немногим выше 20 тысяч рублей

Параллельно с проверкой строек в Казани идет подготовка к зиме. Как рассказал председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов, сроки работ постоянно переносились из-за того, что перед управляющими компаниями стояла задача — ежедневно дезинфицировать подъезды: входные, тамбурные двери, стены, пол, кнопки, ручки, панели лифтов. По словам Анисимова, обработка требовала затрат и отвлекала средства от подготовки к зиме. СИЗы управляющие организации приобретали за счет внутренних резервов, средства из бюджетов различных уровней на эти цели не выделяли, отметил председатель комитета. УК готовы продолжать работу в условиях особого режима до наступления благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, констатировал Анисимов.

На сегодня сотрудники управляющих компаний к зиме утеплили крыши, чердаки, подъезды, остеклили окна, заменили дверные проемы.



Содержание придомовых территорий в Казани обеспечивают почти три тысячи дворников. Необходимый инвентарь — в наличии, но проблема «сезонной текучки дворников» остается, обратил внимание Анисимов. Он отметил, что, как правило, с началом ухудшения погодных условий штат сокращается на 10%. В прошлом году приняли решение об увеличении муниципального тарифа на жилищные услуги, что позволило поднять зарплату дворникам на 3 тыс. рублей — в среднем на 18%.

— Средний заработок дворников превысил 20 тыс. рублей. Но это лишь ненадолго остановило отток работников. В этом году повысили тарифы на жилищные услуги, поэтому коммунальные услуги город не поднимал. Сегодня в Казани почти 500 вакансий дворников, — сообщил руководитель комитета.



Екатерина Аблаева