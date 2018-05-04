Доходы глав Татарстана: богатства сына главы Росреестра, успех «Алабуги» и агробаронесса из Тетюшей

Обзор деклараций районных чиновников — как и почему изменилась тройка самых богатых

В Татарстане следом за кабмином, президентом и депутатами о своих доходах за год отчитались и главы районов. Вчера была опубликована лишь часть деклараций, сегодня раскрылись все. Аналитическая служба «Реального времени» изучила отчеты муниципальных чиновников и обнаружила любопытные детали.

Как глава Буинска заработал в два раза больше президента и премьера, вместе взятых

Тройка самых богатых глав татарстанских муниципалитетов за год полностью обновилась. Если в 2017-м ее представляли руководители Альметьевска, Заинского и Арского районов, то нынче пьедестал разделили другие чиновники.

Самым богатым среди глав муниципалитетов по личным доходам оказался Марат Зяббаров, глава Буинского района. Причем сумма, которую он заработал за год, весьма внушительная — 39,1 млн рублей, или в 10 раз больше благосостояния лидеров прошлогоднего рейтинга (около 4 млн). В декларации Зяббарова не уточняется, за счет каких источников он получил такие большие доходы. Не пролили свет на это и в администрации района.

В собственности у главы Буинска 23 земельных участка площадью от 600 до 2000 кв. м, два жилых дома на 655,8 кв. м и 228,4 кв. м, а также «дом пчеловода» 293,4 кв. м. В автопарке руководителя района снегоболотоход Can-Am Maverick X3, автомобили «Мерседес-Бенц» 190 SL и ГАЗ-69. У супруги Зяббарова — 14 земельных участков от 600 до 6865 «квадратов» и две квартиры площадью 40 и 127 кв. м в долевой собственности.

В нашем рейтинге социально-экономического развития Буинский район на 21-м месте, по данным на начало года.

Выходец из «Алабуги» заработал как Песошин

Вторую строчку рейтинга по благосостоянию муниципальных глав занял и.о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов, чей заработок можно сравнить с премьерским — 6 млн рублей. Именно Алексей Песошин в январе этого года предложил кандидатуру Тазутдинова депутатам районного совета. До 2018 года он занимал должность заместителя гендиректора ОЭЗ «Алабуга». Напомним, предыдущий глава района подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

Новоиспеченный руководитель Рыбной Слободы — сам выходец из этого района. Как утверждали наши источники, сын лесника, получил экономическое образование. Работал замначальника допофиса «АК БАРС» Банка, руководил отделением Федерального казначейства Минфина России, замещал руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ. В 2008-м назначен на должность первого заместителя председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ, который тогда возглавлял Тимур Шагивалеев. После того, как Шагивалеев в 2011 году возглавил ОЭЗ «Алабуга», Тазутдинов перебрался к предыдущему шефу, а уже в этом году возглавил Рыбно-Слободский район. Бывшие коллеги расставались с ним с сожалением: «Наша компания высоко ценит тот вклад, который Ильдар Рашитович внес в создание и развитие ОЭЗ «Алабуга». Мы искренне желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Сегодня в графе источников дохода у Тазутдинова также лишь прочерк. Чиновник владеет квартирой 99 кв. м и долей в другой площадью 91 кв. м, а также дачей 100 кв. м и земельным участком 1429 кв. м. Его жена за год заработала 104,7 тыс. рублей, в собственности квартира 94,8 кв. м и доля в еще одной. Сам район по социально-экономическому развитию, по версии «Реального времени», на 35-м месте.

Автопарк и имущество оформил на жену

Замыкает тройку лидеров богатых муниципальных чиновников глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов с суммой 4,9 млн рублей — это больше, чем заработал абсолютный лидер прошлогоднего рейтинга — глава Альметьевска Айрат Хайруллин (4,6 млн). В собственности у главы Тетюшей четыре земельных участка — от 809 до 4 249 632 кв. м, а также квартира площадью 104 кв. м.

Как уже писало «Реальное время», принимая в 2014 году руководство районом, Рамис Сафиуллов формально отошел от управления агрофирмой «Колос», переведя бизнес на супругу. В 2016 году за самим главой уже числились те земельные участки общей площадью более чем 4,3 млн кв. м и квартира. Официально Рамис Сафиуллов пользовался «Тойотой Ленд Крузером 200», «Шевроле Нивой». У супруги же были 58 земельных участков общей площадью 390,3 млн кв. м, не считая десятков зданий и агротехники (от комбайнов «Ягуар» до грузовиков КАМАЗ).

В этом году у Рамиса Сафиуллова транспортные средства не указаны даже в графе «пользование». В собственности у жены 41 земельный участок, две дачи и столько же квартир, 22 нежилые постройки, начиная от офиса и до различных мастерских и свинарников, 15 единиц сельхозтехники, три КАМАЗа, три легковых автомобиля Renault Duster, кроссовер «Мерседес» и «Лада Гранта». За прошлый год супруга главы Тетюшей заработала 206,3 млн рублей. Совокупный доход четы составил 211,2 млн. Сам район лишь на 40-м месте нашего рейтинга.

Самые бедные районные чиновники

Как уже сообщало наше издание, лидерами совокупного дохода стали:

Ильсур Метшин (мэр Казани) — 94,3 млн рублей; Марат Зяббаров (глава Буинского района) — 56,1 млн рублей; Айдар Метшин (глава Нижнекамского района) — 28,6 млн рублей; Энгель Фаттахов (глава Актанышского района) — 11,7 млн рублей; Алмаз Ахметшин (глава Нурлатского района) — 6 млн рублей.

Зато меньше всех по итогам декларационной кампании этого года заработали и.о. Тукаевского, заместитель главы Нурлатского и глава Агрызского районов. Первые двое — новички, сменившие предшественников, угодивших в «зеленую папку» президента РТ.

Так, Рустем Закиров, сменивший в должности в конце года своего шефа — главу Тукаевского района Василя Хазеева, заработал всего 1 млн рублей, пока был у него в подчинении. Имущество главы муниципалитета по декларации выглядит также весьма скромно: дом 82 кв. м и участок 1631 кв. м, которые он делит с женой и дочерью. На супругу Закирова записан еще автомобиль «Лада Приора».

Также низкими доходами отличились заместитель главы Нурлатского района Флюра Ногуманова, заработавшая всего 1,5 млн, и глава Агрызского района с суммой 1,8 млн.

Доходы глав районов Татарстана

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 41 41 Макаров Валерий Владимирович Глава Агрызского муниципального района 1.781.222,79 0,00 22 16 Шайдуллин Марсель Зуфарович Глава Азнакаевского муниципального района 2.686.451,14 7.204,73 17 11 Гилманов Камиль Камалович Глава Аксубаевского муниципального района 2.921.226,05 288.134,22 12 14 Камаев Фаил Мисбахович Глава Актанышского муниципального района 2.815.794,28 826.065,80 25 23 Козонков Владимир Константинович Глава Алексеевского муниципального района 2.408.068,70 155.033,34 28 38 Никошин Александр Федорович Глава Алькеевского муниципального района 1.911.254,53 475.230,06 5 4 Хайруллин Айрат Ринатович Глава Альметьевского муниципального района 4.598.995,09 433.716,47 11 6 Загидуллин Рашид Назибович Глава Апастовского муниципального района 3.764.243,12 219.691,50 10 5 Нуриев Ильшат Габделфартович Глава Арского муниципального района 3.923.439,69 207.000,07