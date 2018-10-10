Рокировка глав Казани: опала для Тимура Алибаева и повышение Рустема Гафарова

Руководитель Ново-Савиновского и Авиастроительного района Казани ответит прокуратуре за неправильные начисления казанцам по коммуналке

Фото: Максим Платонов

Только что в администрации Советского района мэр Казани Ильсур Ментшин представил сотрудникам нового главу — 32-летнего Романа Фатхутдинова. По информации источника «Реального времени», экс-глава Рустем Гафаров ушел на повышение — на должность первого замруководителя исполкома столицы РТ. По не подтвержденным официально сведениям, скоро свой пост покинет и глава Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Тимур Алибаев — он, правда, будет понижен (хотя и с почетом) до уровня проректора КГЭУ.

Смотрите, кто ушел



Рустем Гафаров, как и его предшественник Дамир Фаттахов, будет курировать в исполкоме Казани социальную сферу. Случайность это или нет, но он получает новое назначение в подарок ко дню рождения — 11 октября ему исполняется 53 года. Как свидетельствует его официальная биография, карьеру чиновника он начинал 12 лет назад как раз в той области, на которой, похоже, «погорел» его коллега Тимур Алибаев — с должности замначальника отдела ЖКХ, внешнего благоустройства и строительства администрации Советского района. И всего за 4 года дорос до должности главы райадминистрации.

Репутацию главы района глубокой осенью 2016-го едва не подмочил коррупционный скандал с контрактом на нанесение дорожной разметки в Советском районе Казани, который был заключен в обход победителя конкурса и на сумму, в полтора раза превышающую заявленную победителем стоимость контракта. Ряд СМИ тогда поспешили сообщить о задержании Гафарова сотрудниками правоохранительных органов, но тучи над главой района быстро рассеялись.

В этом году при общественном обсуждении проекта нового генплана Казани Рустем Гафаров в очередной раз почувствовал, насколько непростой район ему достался: дороги, которые выбрали для его жителей проектировщики, вызвали настоящую волну народного гнева.

Экс-глава района лично участвовал в проведении велозаезда для особенных детей в Горкинско-Ометьевском лесу. Фото Олег Тихонов



А безусловным плюсом Гафарова как руководителя района можно считать то, что за время его пребывания на посту там не случилось ни одного крупного ЧП. Еще ему приписывают заслуги в области благоустройства общественного пространства на улице Фучика, активной поддержке фестиваля детей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья!» и авторство инициатив по проведению благотворительных акций в поддержку многодетных семей и детей-инвалидов, причем экс-глава района лично участвовал в проведении велозаезда для особенных детей в Горкинско-Ометьевском лесу, в закупках продуктов для многодетных.

С почетом на выход

Что же касается самого богатого из глав районов Казани Тимура Алибаева, то его, по информации источников «Реального времени», в ближайшее время с почетом пересадят в кресло директора одного из четырех институтов Казанского государственного энергетического университета. Должность почетная, но не самая влиятельная — похожую «рекогносцировку кадров» в свое время провели в Москве, отдав уволенному с поста мэра в связи с утратой доверия президента России Юрию Лужкову место декана факультета управления крупными городами Международного университета в Москве.

И так же, как у Лужкова, который несколькими годами ранее как раз и создал отданный ему факультет, у Тимура Алибаева, руководящего Ново-Савиновским районом Казани с 2007 года, а Ново-Савиновским и Авиастроительным — с 2010-го, есть формальные основания претендовать на руководящее кресло в вузе: будучи историком по образованию, он имеет звание кандидата наук в области экономики. Но повышением это назвать никак нельзя, переход на такую работы для главы района выглядит скорее как почетная ссылка.

Тимура Алибаева, возможно, в ближайшее время с почетом пересадят в кресло директора одного из четырех институтов Казанского государственного энергетического университета. Фото Олега Тихонова

В чем был главный просчет?

Карьеру Алибаева, похоже, подкосило сразу несколько факторов. Источник «Реального времени» в исполкоме Казани считает, что получивший широкую огласку недавний «жилищно-коммунальный» скандал с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко в Авиастроительном районе не является ни главной, ни тем более единственной причиной, по которой «уходят главу». И действительно, в «копилку» главы двух районов, один из которых является «спальным», а значит, максимально перспективным в плане доходности в сфере ЖКХ, можно смело занести еще как минимум два сомнительных момента.

Первый — существование на территории района самой большой управляющей компании Казани — УК «Уютный дом», директором которой является депутат Казгордумы Марат Нуриев. Претензий к работе депутатской УК и развитой сети аффилированных ей обслуживающих жилой фонд района организаций у жильцов накопилось немало, однако близкие друг другу структуры стоят «на страже интересов жильцов» непоколебимо.

Второй, не менее веский минус в активе главы района — качество новых детсадов. Именно в его «вотчине» — в Авиастроительном районе на улице Тэцевской два года назад сдали в эксплуатацию детсад №123, который сегодня буквально рассыпается.

Но главная причина резкого «зигзага» в биографии Тимура Алибаева с большой долей вероятности может крыться и в деталях доследственной проверки, начатой в ЖКХ Авиастроительного района по требованию прокуратуры после истории с ветераном Величко.

— По результатам проверки, проведенной по сообщениям СМИ, прокуратура направила в Следственный отдел требование о возбуждении уголовного дела по статьям 201 (злоупотребление полномочиями) и 159 (мошенничество) в отношении сотрудников управляющей компании «Уютный дом» и ЕРЦ «Татэнергосбыт», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. — Процессуальное решение по этому требованию пока не принято, проводится доследственная проверка. Но работа по обращению Величко продолжается, работа с ним не закончена, и сейчас прокуратура проверяет в целом систему начисления коммунальных платежей в районе.

Главная причина резкого «зигзага» в биографии Тимура Алибаева может крыться и в деталях доследственной проверки, начатой после истории с ветераном Величко. Фото kzn.ru

Молодые и быстрые нижнекамцы

Пришедшему на место Гафарова уроженцу Нижнекамска Роману Фатхутдинову 7 декабря исполнится 33 года. Он инженер по образованию, прошел службу в армии, а муниципальным служащим стал в 2009 году. Должность главного специалиста общего отдела управления делопроизводством аппарата исполкома он занимал до марта 2013 года, после чего год проработал заместителем префекта в префектуре «Старый город», а в 2014-м возглавил аппарат администрации Советского района. В апреле прошлого года его повысили до уровня замглавы.

А на место Тимура Алибаева источники «Реального времени» прочат его 34-летнего заместителя, юриста Роберта Гарипова. Во «власти» он 8 лет: начинал ведущим специалистом Комитета физкультуры и спорта Нижнекамского района и дорос до руководителя аппарата Совета района, а в августе этого года был назначен сразу на должность замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани.