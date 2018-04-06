«А мусор куда денем?»: как мэр Казани убеждал «салаватовцев» в пользе МСЗ

Шквал возмущения обрушили жители Осиново на градоначальника, требуя отменить стройку

Нешуточные двухчасовые баталии пришлось вести накануне мэру Казани с жителями Осиново. По поручению президента он приехал в «Салават купере» обсудить строительство мусоросжигательного завода. Что из этого вышло, можно было наблюдать в прямой трансляции встречи, которую организовало «Реальное время». Сотня возмущенных людей спорила с градоначальником на предмет необходимости МСЗ. Корреспондент нашего издания выслушал мнения сторон.

У руководства города есть вопросы к генподрядчику стройки

О встрече с мэром Казани по вопросу МСЗ «салаватовцы» узнавали разными окольными путями. Сначала кто-то разослал сообщение в группах WhatsApp, что градоначальник приедет в 10 утра и встретится только с избранными активистами комплекса. Позже, когда информация просочилась в соцсети и вызвала бурное негодование остальных, стало понятно, что шила в мешке не утаишь. Утром в мэрии сообщили, что официально приглашают СМИ на эту встречу, но состоится она в 2 часа дня. Правда, наши источники говорят, что изначально на утро встреча с мэром не планировалась.

Собрание решили провести в небольшом пристрое к жилому дому на Сажинова, 3, где раньше был избирательный участок. Уже за полчаса до назначенного времени собралось довольно много людей. Кто-то пришел с детьми, в импровизированном зале сидячих мест хватило не всем, многим пришлось стоять. Всего помещение приняло не меньше 100 человек, далеко не все были из Кировского района. Ильсур Метшин зашел в помещение ровно в 14 часов, к этому времени в своеобразном президиуме уже были председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин и глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.



— Мы пришли обсудить вопрос мусороперерабатывающего завода.…

— Мусоросжигательного, — раздались нетерпеливые выкрики из зала.

— Мусоросжигательного, если вам так нравится. Историей вопроса утилизации, сбора мусора занимаемся больше 10 лет, прошли эту дорогу одними из первых в стране, являемся лидерами. На вопрос, довольны ли сделанным, безусловно, нет, потому что нужно еще провести большую работу. В 2009 году построили мусороперерабатывающий завод в Левченко, организовали сбор, утилизацию, вывоз мусора. С 2009 года занимаемся рекультивацией Самосыровской свалки, на 85 процентов ее работа уже завершена, — начал мэр.

«Историей вопроса утилизации, сбора мусора занимаемся больше 10 лет», — напомнил мэр. Фото Максима Платонова

Сегодня огромный холм закрыт пленкой и метровым слоем грунта, осталось привезти чернозем, посадить зелень. Ильсур Метшин заявил, что завершить эти работы планируется к концу года. Подступая к вопросу о МСЗ, градоначальник назвал все проблемы: ежегодно вырабатываем 600 тысяч тонн мусора, в день 1600 тонн. Вокруг Казани под свалками 115 гектаров земли, через 20 лет понадобится уже 200 гектаров. Вводное слово мэра Казани длилось не меньше 15 минут. В разговоре с жителями не обошлось без упоминаний ситуации в Волоколамске, «а у нас такого, к счастью, нет, потому что мы задумались об этой проблеме еще в 2009 году». Ильсур Метшин назвал сразу несколько положений, с которыми приехал: 14 апреля состоится встреча с инвестором стройки «РТС-Инвест», к которой у руководства города тоже есть вопросы, а также местными активистами, председателем комитета ЖКХ и по совместительству главой рабочей группы, а также главой Кировского и Московского районов, который выступает ее сопредседателем.

Предлагаем сделать замеры и сравнить с заграничными

Следующий шаг — регулярно делать замеры воздуха в микрорайоне, при этом Ильсур Метшин предложил сравнить данные, которые получат, с теми, которые дает воздух в других городах, где есть подобные заводы. Всего таких станций по переработке мусора 600 в мире, из них 200 в Японии, 200 в Западной Европе, 45 в США. Мэр города даже пообещал, что активисты вместе с представителями города смогут поехать за границу и убедиться в безопасной работе этих объектов.

— Почему нас принесли в жертву? Почему с Самосырово не начали? — задала первой вопрос Дания Вавилова из ЖК «Радужный».

Мэру Казани на это только оставалось ответить, что никто никого в жертву не приносит. «А мусор куда денем?!», — пытался он образумить противников МСЗ. А почему это место — здесь сошлись удобные подходы к коммуникациям, которые не везде есть в Казани, участок в 10 га свободен, что встретишь не всегда, пояснял он.

— Я вас прекрасно понимаю, что в это невозможно поверить, пока своими глазами не увидишь. Я вас не собираюсь переубеждать, это пустая трата времени. Пока мир ничего другого не придумал, или так, или будем жить в окружении 200 гектаров новых свалок, — пояснил мэр Казани.

Мэр города даже пообещал, что активисты вместе с представителями города смогут поехать за границу и убедиться в безопасной работе таких заводов. Фото kzn.ru



Мусоросжигание или свалка?

Гульназ Смирнова из Азино заявила, что в российских условиях заводы будут работать совсем по-другому, сравнивать их с заграничными аналогами не нужно.

— Вред от мусоросжигания будет больше, чем от свалки. Я предлагаю цивилизованно внедрять раздельный сбор мусора, так уменьшим количество мусора, его можно будет перерабатывать. Мы против строительства завода у нас, — яростно парировала она.

От обсуждений строительства завода диалог быстро перешел в плоскость недостроенных дорог, нехватки садиков в «Салават купере» и даже краху «Татфондбанка».

— Я ждала эту квартиру 9 лет, сейчас тут проблемы с садиками, еще нет школы, а вы и завод собираетесь строить? Вы нас совсем отравить хотите? — срываясь на крик, обратилась к мэру одна из местных жительниц. Другая вторила, что когда-то пришла работать в «Татфондбанк», все тогда говорили, какой он солидный, и где он сейчас? Выходит, что любым официальным заявлениям не стоит верить.

Среди собравшихся не раз возникали разговоры, почему бы в другом месте не построить МСЗ, «да хоть в Боровом Матюшино». Мэр выразил готовность приобрести участок здесь, рядом с «Салават купере», правда, жить на постоянной основе не сможет, разве что «поселит» сына, а сам будет приезжать на выходные, полушутя сказал Ильсур Метшин.

Как ни странно, среди пришедших было несколько человек, которые не высказывались стопроцентно против строительства МСЗ. Один из них оказался знаком с сотрудниками одного из подобных предприятий в Московской области и сам признал, что только после разговоров и после того, как оказался на месте, смог поменять мнение. Большая часть собравшихся громко удивлялась таким согласным высказываниям.

Предложения жителей сводились к тому, чтобы ввести активный раздельный сбор мусора, от которого, по их мнению, отходов должно стать резко меньше. А стройка за 23 млрд рублей не нужна категорически. Фото kzn.ru



Все предложения жителей сводились к тому, чтобы ввести активный раздельный сбор мусора, от которого, по их мнению, отходов должно стать резко меньше. А стройка за 23 млрд рублей не нужна. Ильсур Метшин отвечал, что он далеко не специалист по сжиганию мусора, поэтому остается только встретиться с инвестором и всем вместе задать вопросы.

— Мы почти два часа говорим. Я приехал потому, что мы будем это обсуждать и в дальнейшем. Мы сейчас не голосуем: быть заводу или не быть. Я вас услышал. Только давайте решим: как дальше быть с мусором. Это будет открытая работа по проблеме сортировки мусора. Казань — научный город, может, мы услышим какое-то предложение. Здесь Королев придумал как в космос людей отправлять, может, и здесь что придумаем, — подытожил встречу градоначальник.



Метшин призвал собраться еще раз 14 апреля — напрямую задать вопросы инвесторам по МСЗ. А также предложил создать рабочую группу из числа активистов. Напомним, учитывая многочисленные обращения граждан, во вторник президент Татарстана поручил градоначальнику переговорить с инициативной группой микрорайона. «Реальное время» провело прямую трансляцию этой встречи.