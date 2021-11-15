Власти Казани зафиксировали «восстановление экономики»

Но растущие показатели сравнивали с провальным 2020 годом

Несмотря на сложные пандемийные условия, экономика Казани показала рост. Самый большой скачок совершил общепит — владельцы кафе, ресторанов и столовых за 9 месяцев заработали 9,6 млрд рублей, что на 39,4% больше, чем в прошлом году. Случилось это за счет туристов, поток которых пока не иссякает, несмотря на все антиковидные ограничения. Правда, сравнение велось с провальным 2020 годом, когда был введен продолжительный локдаун. По прогнозам, нынешние ограничения не позволят выйти в плюс по итогам года, например, розничной торговле, хотя ее оборот в целом вырос на 18,7%. Что касается уровня средней зарплаты, то Казань переместилась с 7-го на 6-е место среди крупных городов России, — она составляет 54 286 рублей. На «деловом понедельнике» также было анонсировано строительство транспортно-пересадочного узла на Сибирском тракте, расширение Горьковского шоссе до шести полос, а также новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Новый транспортный хаб

«Деловой понедельник» в мэрии Казани сегодня начался с 40-минутным опозданием. Мэр города Ильсур Метшин объяснил это «незапланированным совещанием» в Кабинете министров РТ в связи с представлением нового руководителя Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского. Он вступил в должность 20 октября 2021 года и, по словам градоначальника, впервые прибыл в Казань.

— Очень много проектов, которые мы реализуем с Горьковской железной дорогой. Один из тех, которые обсуждали, — это транспортно-пересадочный узел на «Компрессорном», который впервые будет реализован в Казани. Планируем его ввести в 2022 году, в конце лета. Он позволит соединить пригородное сообщение, троллейбусное, трамвайное, автобусное движение, такси, — анонсировал Метшин.

По проекту, в новом хабе будут кассы пригородного сообщения, зал ожидания для пассажиров, буфет и туалеты. Для удобства пассажиров планируется организовать два выхода из здания — на железнодорожную платформу и на автобусную остановку, которая будет размещена на Сибирском тракте. Работы на объекте уже начались.

Сергей Дорофеевский вступил в должность 20 октября 2021 года и, по словам градоначальника, впервые прибыл в Казань. Фото tatarstan.ru

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы расширения Горьковского шоссе до шести полос и строительство дублера этой дороги до трассы М-7. Через шоссе проходит железнодорожный путепровод «Транссиб», а на пути дороги-дублера находятся пять объектов, принадлежащих ГЖД. Стороны обменялись мнениями, как продолжить строительство, не нарушая режима их работы.

В программе визита Сергея Дорофеевского — посещение поселка Юдино. Он осмотрит объекты, выполненные к 100-летию поселка железнодорожников, а также его ознакомят с тем, как идет реконструкция стадиона «Локомотив».

Драйвер экономики — строительство

Основной темой совещания стало подведение итогов развития городской экономики за 9 месяцев этого года. А она, несмотря на пандемию, сохраняет положительную динамику, сообщила и.о. председателя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова. Как и прежде, основным источником пополнения городского бюджета остаются промышленные предприятия. Индекс промышленного производства составил 105,1%. Предприятиями отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 408,9 млрд рублей, что выше уровня прошлого года почти в 1,5 раза.

— 61% от общего объема промышленного производства приходится на четыре вида деятельности: производство химических веществ и химических продуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, производство резиновых и пластмассовых изделий и производство транспортных средств и оборудования, — отметила Мингазова.

Экономика, несмотря на пандемию, сохраняет положительную динамику, сообщила Гузель Мингазова. Фото kzn.ru

По ее словам, Казань сохранила за собой 5-е место среди городов-миллионников по объему инвестиций. С начала года вложения в основной капитал составили 64,1 млрд рублей, что на 2,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, равен 43,9 млрд рублей, или 108,9% к уровню прошлого года.



Драйвером развития экономики по-прежнему является строительство, в том числе и социальных объектов. Были построены две школы, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, завершено возведение канализационно-насосной станции «Заречная». Рост в этой сфере составил 123%, выполнено работ на 30 млрд рублей.

За 9 месяцев введено 792,3 тыс. кв. м жилья, что почти на 25,8% выше уровня прошлого года, в эксплуатацию сдано 7 616 квартир общей площадью 412 тыс. кв. м — из них 40 тыс. кв. м, или 5%, построены по социальной ипотеке.

Новые меры поддержки МСП

Несмотря на антиковидные ограничения, оборот розничной торговли вырос на 18,7% и составил 206,7 млрд рублей.

— К сожалению, ухудшившаяся ситуация с коронавирусной инфекцией в IV квартале не позволяет нам спрогнозировать положительные тенденции за весь год в целом, но продолжающие развиваться сегменты электронной коммерции, такие как онлайн-ретейл, торговля на маркетплейсах, рынок E-grocery, продолжают отвоевывать свои позиции и показывают устойчивый рост, — отметила докладчица.

Как бы ни стонали владельцы кафе и ресторанов, самый большой рост был достигнут в сфере общественного питания. Он составил 9,6 млрд рублей, или 139,4%. За это нужно сказать спасибо огромному потоку туристов. Казань по-прежнему входит в тройку самых посещаемых городов России.

Как бы ни стонали владельцы кафе и ресторанов, самый большой рост был достигнут в сфере общественного питания. Фото: Максим Платонов

Объем платных услуг увеличился на 12% и достиг 65,4 млрд рублей. Видовая структура платных услуг населению на 84,5% состоит из коммунальных (37,8%), телекоммуникационных (28,8%), образовательных (12,8%) и транспортных (5,1%). Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги за прошедшие 9 месяцев составил 106,5%.

Мингазова подчеркнула, что муниципальные меры поддержки предпринимательства в Казани пролонгированы на текущий год. А кроме них введены новые — субсидии на возмещение части затрат на разработку инновационных проектов и возврат части затрат на услуги по регистрации и сертификации продукции.

На данный момент в Казани зарегистрировано более 75,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. С начала года количество самозанятых выросло на 60% — до более 52,1 тыс. человек.

Средняя зарплата выросла на 12,3%

И.о. председателя Комитета экономического развития Казани доложила, что Казань заняла шестое место по размеру средней заработной платы среди крупных городов России, переместившись с прошлогоднего седьмого места вверх на одну ступень. Она составляет 54 286 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%. В реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил 5,5%.

— Наиболее высокая заработная плата, превышающая среднее значение по городу в 1,4 раза, — в профессиональной, научной и технической деятельности (80 тыс. 622,5 руб.), в области информатизации и связи (78 тыс. 186,5 руб.), организациях, осуществляющих финансовую деятельность (69 тыс. 309,5 руб.), а также в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (66 тыс. 975 рублей).

Прекрасную статистику настоящего «приземлил» мэр Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

В то же время выявлена 161 организация, где работники получают зарплату ниже социальных минимумов. Проштрафившихся заставили заключить договоры с 718 работниками, подняв уровень денежного довольствия.



В Казани сохраняется низкий уровень безработицы. На бирже труда зарегистрированы чуть более 8 тыс. человек, что в 4 раза ниже аналогичного периода прошлого года. На одного человека приходится 2,5 вакансии. Более 63% из них — рабочие специальности.

«Тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу»

Прекрасную статистику настоящего «приземлил» мэр Ильсур Метшин.

— Судя по докладу, положительная динамика — по всем основным показателям. Но мы прекрасно понимаем, что сравнение идет с прошлым годом, который был ознаменован длительным локдауном. Тем не менее рост индекса промышленного производства, рост объема инвестиций, оборот розничной торговли и других показателей говорит о том, что экономика восстанавливается, предприятия, различные сферы городского хозяйства не просто устояли в сложное время, но и набирают обороты и компенсируют имеющиеся потери. По-прежнему тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу. Поэтому мы пролонгируем муниципальные меры поддержки, несмотря на то, что это достаточно серьезное недополучение доходов в городскую казну.

Мэр выразил надежду, что новые меры поддержки, введенные по запросу предпринимательского сообщества (субсидии, связанные с разработкой инновационных проектов и оплатой услуг по регистрации и сертификации продукции), позволят представителям малого и среднего бизнеса остаться на плаву.