Глава Зеленодольска переедет с «казанской Рублевки» в Осиново, потому что «мы такие же, как все»

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил накануне о готовности переехать в Осиново и построить дом поблизости от будущего мусоросжигательного завода. В очередной раз вопрос строительства последнего был поднят накануне на отчетной сессии Осиновского сельского поселения. Глава района лично заверил граждан в том, что разрешение на строительство завода будет получено только после прохождения международной независимой экспертизы, «без предвзятости». Также чиновник заявил, что и сам будет жить рядом, чтобы быть «вместе с народом». Дискуссию жителей и местных властей слушал и корреспондент «Реального времени».

«Разместимся с Ильсуром Раисовичем по соседству»

Отчетная сессия Осиновского сельского поселения довольно быстро перетекла из официально-делового формата с зачитыванием докладов в живое общение с населением. Местные жители благодарили за проделанную в районе работу и задавали властям волнующие их вопросы.

В частности, осиновцев заинтересовало, как глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев смотрит на обещание мэра Казани Ильсура Метшина построить дом рядом с заводом по термической обработке отходов.

Отчетная сессия Осиновского сельского поселения довольно быстро перетекла из официально-делового формата с зачитыванием докладов в живое общение с населением

— Если Ильсур Раисович сказал, то он это обязательно сделает. Я тоже могу сказать, что, если начнется строительство, то я готов рядом с ним или где-то в Осиново построить дом, — заявил Афанасьев, после чего в зале раздались аплодисменты. — Я сказал это, чтобы подтвердить, что мы такие же, как все. Никто из нас не хочет, чтобы было хуже. Если завод начнет строиться, когда он начнет строиться, я действительно готов построить здесь, в поселке Осиново, дом для своей семьи.

На вопрос корреспондента «Реального времени»: приобрел ли уже Михаил Павлович землю в Осинове, глава района ответил следующее:

— Мы эту работу начнем. У нас есть Ильшат Газимович (Ильшат Ганиев, гендиректор тепличного комбината «Майский», — прим. ред.) и с его помощью мы будем подбирать варианты. Это очень интересный процесс. Все это в том числе для того, чтобы наше население видело, что мы рядом, что мы вместе. Возможно, мы разместимся с Ильсуром Раисовичем по соседству.

Напомним, ранее мэр Казани заявил, что один из его сыновей также будет жить рядом с МСЗ. Позже он рассказал, что сыновья даже борются за право на этот дом.

Из зала прозвучал вопрос, касающийся безопасности завода по термической переработке мусора и его расположения относительно жилых домов

«Выясню, в чем вопрос»

Следом из зала прозвучал вопрос, касающийся безопасности завода по термической переработке мусора и его расположения относительно жилых домов.

— Спасибо за ваше выступление, за ваш вопрос, — поблагодарил жительницу Осиново Афанасьев. — Касательно вашего обращения к инвестору по предоставлению проектной документации, которую, по вашим словам, вам не предоставляют: насколько я знаю, по этому вопросу идут суды. Если они завершены и выиграны, то давайте поступим следующим образом: я подготовлю от своего имени обращение к инвестору и выясню, в чем вопрос.

Отвечая на вопрос, касающийся расположения завода, глава Зеленодольского района напомнил собравшимся о том, что вся работа проходит исключительно в рамках действующего законодательства.

— Законодательство четко регламентировано в этом отношении. Все, что можно по действующему в стране закону — разрешено. Что нельзя — нельзя. Это касается и охранных зон, и всех необходимых требований, — выступил руководитель района.

Михаил Афанасьев сообщил участникам встречи о полной готовности к открытому диалогу с населением

«Слушаем, встречаемся, находимся в диалоге»

Заканчивая свое выступление, посвященное строительству МСЗ в Осинове, Михаил Афанасьев сообщил участникам встречи о полной готовности к открытому диалогу с населением.

Напомним, в январе 2020 года в этом же ключе высказался и президент Татарстана Рустам Минниханов: «Как мы договорились, мы все это будем делать в публичной плоскости и будем доводить до граждан. Есть территория, где мы планируем строить этот комплекс, и должны доказать, что никаких экологических изменений не будет».

— Мы относимся к вашей позиции и к вашему мнению с большим уважением. Мы вас слушаем, встречаемся, находимся в диалоге, — заявил чиновник. — В целом могу сказать, что пока предмета для разговоров нет, поскольку, как вы прекрасно знаете, решение о выдаче документов на строительство будет принято только тогда, когда будет международная, независимая экологическая экспертиза, без предвзятости.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов