Глава Зеленодольска переедет с «казанской Рублевки» в Осиново, потому что «мы такие же, как все»
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил накануне о готовности переехать в Осиново и построить дом поблизости от будущего мусоросжигательного завода. В очередной раз вопрос строительства последнего был поднят накануне на отчетной сессии Осиновского сельского поселения. Глава района лично заверил граждан в том, что разрешение на строительство завода будет получено только после прохождения международной независимой экспертизы, «без предвзятости». Также чиновник заявил, что и сам будет жить рядом, чтобы быть «вместе с народом». Дискуссию жителей и местных властей слушал и корреспондент «Реального времени».
«Разместимся с Ильсуром Раисовичем по соседству»
Отчетная сессия Осиновского сельского поселения довольно быстро перетекла из официально-делового формата с зачитыванием докладов в живое общение с населением. Местные жители благодарили за проделанную в районе работу и задавали властям волнующие их вопросы.
В частности, осиновцев заинтересовало, как глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев смотрит на обещание мэра Казани Ильсура Метшина построить дом рядом с заводом по термической обработке отходов.
— Если Ильсур Раисович сказал, то он это обязательно сделает. Я тоже могу сказать, что, если начнется строительство, то я готов рядом с ним или где-то в Осиново построить дом, — заявил Афанасьев, после чего в зале раздались аплодисменты. — Я сказал это, чтобы подтвердить, что мы такие же, как все. Никто из нас не хочет, чтобы было хуже. Если завод начнет строиться, когда он начнет строиться, я действительно готов построить здесь, в поселке Осиново, дом для своей семьи.
На вопрос корреспондента «Реального времени»: приобрел ли уже Михаил Павлович землю в Осинове, глава района ответил следующее:
— Мы эту работу начнем. У нас есть Ильшат Газимович (Ильшат Ганиев, гендиректор тепличного комбината «Майский», — прим. ред.) и с его помощью мы будем подбирать варианты. Это очень интересный процесс. Все это в том числе для того, чтобы наше население видело, что мы рядом, что мы вместе. Возможно, мы разместимся с Ильсуром Раисовичем по соседству.
Напомним, ранее мэр Казани заявил, что один из его сыновей также будет жить рядом с МСЗ. Позже он рассказал, что сыновья даже борются за право на этот дом.
«Выясню, в чем вопрос»
Следом из зала прозвучал вопрос, касающийся безопасности завода по термической переработке мусора и его расположения относительно жилых домов.
— Спасибо за ваше выступление, за ваш вопрос, — поблагодарил жительницу Осиново Афанасьев. — Касательно вашего обращения к инвестору по предоставлению проектной документации, которую, по вашим словам, вам не предоставляют: насколько я знаю, по этому вопросу идут суды. Если они завершены и выиграны, то давайте поступим следующим образом: я подготовлю от своего имени обращение к инвестору и выясню, в чем вопрос.
Отвечая на вопрос, касающийся расположения завода, глава Зеленодольского района напомнил собравшимся о том, что вся работа проходит исключительно в рамках действующего законодательства.
— Законодательство четко регламентировано в этом отношении. Все, что можно по действующему в стране закону — разрешено. Что нельзя — нельзя. Это касается и охранных зон, и всех необходимых требований, — выступил руководитель района.
«Слушаем, встречаемся, находимся в диалоге»
Заканчивая свое выступление, посвященное строительству МСЗ в Осинове, Михаил Афанасьев сообщил участникам встречи о полной готовности к открытому диалогу с населением.
Напомним, в январе 2020 года в этом же ключе высказался и президент Татарстана Рустам Минниханов: «Как мы договорились, мы все это будем делать в публичной плоскости и будем доводить до граждан. Есть территория, где мы планируем строить этот комплекс, и должны доказать, что никаких экологических изменений не будет».
— Мы относимся к вашей позиции и к вашему мнению с большим уважением. Мы вас слушаем, встречаемся, находимся в диалоге, — заявил чиновник. — В целом могу сказать, что пока предмета для разговоров нет, поскольку, как вы прекрасно знаете, решение о выдаче документов на строительство будет принято только тогда, когда будет международная, независимая экологическая экспертиза, без предвзятости.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым