В Казань вернулся допандемийный турпоток, но есть дефицит кадров

Больше всего туристов приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода

Следствием пандемии коронавируса стал 10%-ный рост смертности в Казани в 2021 году. При этом в городе сохраняется естественный прирост населения: в прошлом году умерло 18 535 человек, а родилось — 20 501. То есть «русский крест» Казани не грозит. Столица Татарстана стала единственным «миллионником» в ПФО, имеющим положительную динамику демографических показателей. И еще одна положительная новость, прозвучавшая на «деловом понедельнике» в мэрии, — туристический поток в Казани вернулся к допандемийному уровню. В прошлом году город посетили 3 млн туристов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Казань — единственная в ПФО, имеющая положительную демографическую динамику»

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции цифры смертности становятся политическим фактором и предметом пристального внимания не только чиновников, но обычных граждан. Начальник Управления ЗАГС Казани Римма Миннуллина отчиталась, что в 2021 году в Казани зарегистрирована смерть 185 35 человек, что на 10% больше показателей предыдущего года. 53% умерших — мужчины, 47% — женщины. При этом на свет появился 20 501 малыш, это на 724 больше, чем в 2020 году.

— На фоне городов-миллионников Приволжского федерального округа, таких как Уфа, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Казань сохраняет высокую регистрацию рождения, — отметила Миннуллина. Таким образом, Казань стала единственным «миллионником» в ПФО, которому удалось второй пандемийный год подряд сохранять положительную демографическую динамику.

Римма Миннуллина отчиталась, что в 2021 году в Казани зарегистрирована смерть 185 35 человек, что на 10% больше показателей предыдущего года

Миннуллина рассказала, что 52% новорожденных составили мальчики, 48% — девочки. 41% детей — первенцы в семьях, 40% — вторые дети, 19% — третьи и последующие. В 280 семьях родились двойняшки, в двух семьях — тройняшки.

Топ самых популярных имен мальчиков — Амир, Тимур и Марк, девочек — Амина, Амелия и София (впервые за последние 8 лет верхние строчки покинули Карим и Ясмина). Родители продолжают подыскивать детям экзотические имена. Среди них — Август, Грант, Кубаныч, Афифа, Рассвет, Мадонна.

Росли и браки, и разводы

В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации сохранялись ограничения на торжественную регистрацию браков. Тем не менее это не помешало создать 11 461 семейный союз, что на 37% больше предыдущего года. Самой возрастной в 2021 году стала пара, в которой жениху исполнилось 79 лет, а невесте — 76 лет.

Глава Управления ЗАГС констатировала увеличение количества разводов на 18%, но связала это с тем, что в 2020 году действовали временные ограничения по видам оказываемых услуг, в том числе по расторжению брака.

В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации сохранялись ограничения на торжественную регистрацию браков

Изменился и формат чествования семейных пар, удостоившихся медалей «За любовь и верность». Работники ЗАГС поздравляли награждаемых на дому. Четыре семьи получили поздравления с 70-летним юбилеем супружеской жизни, 191 семья — с бриллиантовой свадьбой, 950 семей — с золотой.

Римма Миннуллина отметила, что с этого года в связи с созданием единого федерального информационного регистра все услуги ЗАГС предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места жительства заявителей. Эти данные уходят в Росстат, который уже сам формирует демографическую информацию по территориям и в целом по стране.

— Внедрение единого федерального информационного регистра населения РФ, основой которого являются сведения из ЕГР ЗАГС, диктует нам новые задачи в наступивший Год цифровизации. Первое — это, как я уже сказала, оказание всех услуг по экстерриториальному принципу, второе — переход на предоставление государственных услуг по рождению и смерти к реестровой модели с использованием суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека» на портале госуслуг. Их внедрение приведет к упрощению оказания услуг, взаимодействия гражданина и государства в дистанционном формате — без визитов в госорганы и к минимуму бумажного документооборота, — анонсировала нововведения в отрасли Миннуллина.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал такие новости «вдохновляющими».

— Положительная динамика рождаемости, сохранение естественного прироста населения по итогам года — это самый главный позитивный результат. Радует настрой наших молодых семей — увеличилось количество семей, которые пошли за вторым, третьим и четвертым ребенком. Количество многодетных семей увеличилось с 7,5 тыс. до 10,5 тысяч — на 30% практически… Смертность выросла на 10% в сравнении с предыдущим годом. Пандемия тут свою роль играет. Высокий уровень медицины, профессионализм медиков помогают нам выдержать натиск коронавируса. И конечно же, строгие ограничения, которые Республика Татарстан и столица демонстрируют, безусловно, играют свою роль. Конечно, любого человека ограничения напрягают — и меня, и сидящих в зале руководителей, но это позволяет спасать жизни людей, поэтому мы будем строго придерживаться их и быть дисциплинированными, — прокомментировал демографические показатели градоначальник.

В прошлом году столицу Татарстана посетило три миллиона туристов, обрадовала Дарья Санникова

Казань посетили 3 млн туристов



Еще одна положительная новость — восстановление допандемийного уровня турпотока в Казань. В прошлом году столицу Татарстана посетило три миллиона туристов, обрадовала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. И это еще без учета гостей, которые приезжают к нам самостоятельно или к родственникам, нигде не регистрируясь или арендуя квартиры.

— Несмотря на то, что по итогам 2020 года отрасль признана одной из наиболее пострадавших от новой коронавирусной инфекции, пандемия дала толчок к развитию альтернативных способов привлечения туристов, а внутренние маршруты прочно закрепились на тревел-картах нашей страны. Сегодня в Казани функционируют 229 средств размещения — отели, хостелы, гостевые дома. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, при этом самой большой процент среднемесячной загрузки — от 83 до 86% — составил в летние месяцы. По показателям загрузки мы не отстаем от таких крупных туристических центров, как Москва и Санкт-Петербург, но в силу численности гостиниц и номерного фонда уступаем в количестве принимаемых гостей, — отметила Санникова.

Больше всего туристов приезжало из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, из-за рубежа — из Турции, Казахстана, Китая, Египта, Индии, с Украины. В пиковые дни новогодних каникул загрузка отелей и хостелов составила 97%, а всего в эту декаду в городе побывали 138 тыс. туристов.

Помимо традиционных точек притяжения приезжих — кремля, улицы Баумана, Старо-Татарской слободы, Кремлевской набережной, аквапарка «Казанская Ривьера», появились новые — вновь возведенный собор Казанской иконы Божией Матери, экстрим-парк «Урам» и мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Вырос в прошлом году пассажиропоток в Международном аэропорту им. Габдуллы Тукая. Фото: Максим Платонов

Существенно вырос в прошлом году пассажиропоток в Международном аэропорту им. Габдуллы Тукая — он обслужил более 3,8 млн пассажиров. Годом ранее пассажиропоток составил 2,1 млн пассажиров.

В сегменте речных перевозок пассажиропоток с 55,3 тыс. человек в 2020 году вырос до 100,3 тыс. человек в 2021 году.

Гастрономический путеводитель

Санникова отметила, что в городе в сфере гостеприимства занято 11,1 тыс. человек, но при этом есть дефицит кадров. В Комитете по развитию туризма продолжают работать над повышением профессионального уровня работников отрасли, на это направлены такие проекты, как конкурс «Звезды гостеприимства», «Новогодняя Казань» и I help Кazan.

Помимо традиционных, зарекомендовавших себя мероприятий, типа «Вкусной Казани», ночного велофеста, зимнего фестиваля «КышДаКар», разрабатываются и новые. Например, специальный экскурсионный маршрут «Казань — город трудовой доблести», включающий в себя объекты, которые находятся не только в центре города.

Еще одно новшество — разработка гастрономического путеводителя на двух языках — русском и английском. С его помощью гости города смогут узнать, в каких заведениях подают блюда разных национальных кухонь, где можно присоединиться к кулинарным мастер-классам и какие «вкусные» мероприятия проводятся в городе.

Помимо традиционных мероприятий типа «Вкусной Казани», зимнего фестиваля «КышДаКар», разрабатываются и новые. Фото: Максим Платонов

— Кроме заведений общепита и разнообразных кулинарных традиций нашего города, из путеводителя гости узнают, где можно купить интересные сувениры, связанные с гастрономией. В этом путеводителе собрано все, что касается гастрономического туризма. Представленная в нем информация будет постоянно обновляться, — добавила Санникова.

Путешественники смогут найти гастрономический путеводитель в гостиницах, на железнодорожных станциях, в аэропорту и в туристско-информационном центре. В ближайшее время планируется оцифровать и приспособить его для использования в смартфонах.

— Возврат к допандемийному уровню — хорошая новость, тем более что гостей мы не зазывали в прошлом году. Это говорит о репутации Казани среди туристов, — резюмировал мэр.

Ильсур Метшин отметил, что нужно продолжать придерживаться международных стандартов обслуживания, осваивать современные технологии и вести постоянный контроль качества, что позволит и дальше развивать отрасль.