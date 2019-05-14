Мусорная реформа на старте: Казань полностью переведут на раздельный сбор отходов к концу лета

Пока готово менее половины жилого фонда и нужно построить почти 300 контейнерных площадок для домов с мусоропроводами

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошел первый городской штаб по подготовке города к раздельному сбору мусора. В татарстанской столице пока не хватает полностью оборудованных для этих целей контейнерных площадок. Есть проблемы и с логистикой — регоператор жалуется на возросшие на 30% издержки. Полностью подготовить жилой фонд к сортировке отходов планируется к концу лета. Подробности — в материале «Реального времени».

Казанцы не понимают

На нынешнем этапе город оборудуют площадками с контейнерами для дуального сбора мусора — влажного и сухого, рассказывал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. По его словам, это происходило в течение апреля: «Мы растиражировали опыт Авиастроительного района на весь город, и сегодня в 19 УК и жилых комплексах во всех районах созданы условия для раздельного сбора отходов».

Всего подготовлено 878 площадок (из них 462 площадки в поселках, а также 209 — в местах, не отвечающих современным требованиям), или 50% от общего [планируемого] числа. На них расположены 3047 контейнеров с соответствующей маркировкой. Более 47% жилищного фонда города переведено на раздельный сбор. Регоператор закупил для муниципалитета 300 евроконтейнеров, 200 из них уже установлены на муниципальных площадках, и еще 100 установят на этой неделе, добавил он.

Еще 132 УК и ЖСК не заключили договоры с регоператором (13%). Основная причина, по его словам, — непонимание условий работы со стороны УК, «поэтому нужна разъяснительная работа». Попросил он обратить внимание и на частный сектор, где пока услуги регоператора оплачивают менее 65% домохозяйств: «В течение мая-июня мы должны завершить работу по установке контейнеров для раздельного сбора, в течение этого же времени регоператор отлаживает логистику вывоза».

Гиниятуллин попросил регионального оператора и глав управляющих организаций следить за тем, чтобы сбор мусора осуществлялся правильно. Фото kzn.ru

Гиниятуллин уточнил, что никто не ожидает чистого разделения отходов: будут попадаться смешанные отходы. Он попросил регионального оператора и глав управляющих организаций следить за тем, чтобы сбор мусора осуществлялся правильно: «Загрузка раздельно собранных отходов в одну машину недопустима, так как порочит всю систему раздельного сбора. Жители смотрят за этим очень внимательно, нам сигнализируют». Генеральный директор ПЖКХ Сергей Богатов (компания, выбранная региональным оператором) отметил, что подобное случилось буквально накануне:

— Сам контроль населения жесткий. Вчера на одной из контейнерных площадок не успели перестроить маршрут мусоровоза, население среагировало на то, что содержимое контейнеров с наклейками оказалось в одном мусоровозе. Они вечером увидели, что есть наклейки, с утра уже мусор разделили, сложили раздельно, увидели, что приехал один мусоровоз, и тут же задали вопрос — почему? Уже сейчас на контейнерную площадку заезжают два мусоровоза.

«Как будем работать с детьми?»

Точками сбора укомплектованы все школы — помимо контейнеров у входов к школам поставлены урны, чтобы «родители видели», отметил первый заместитель руководителя исполкома Рустем Гафаров. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил мотивировать детей к раздельному сбору и воспитывать в них этот навык:

— [Нужно, чтобы] дети, собирая пластик, получали еще какое-то [вознаграждение]. Готовим вопрос мотивации населения. Как будем работать с детьми? Сочинения, рисунки, кто больше пробок собрал — любые варианты, которые бы работали на воспитание детей и прививание им культуры обращения с отходами.

Сергей Богатов заявил, что такая работа уже идет: «Совместно с Минэкологии, управляющими компаниями, районными администрациями проходят выездные экологические уроки в школах, где детям рассказывается обо всем движении отходов — от момента образования до попадания на перерабатывающее производство. Дети — самый эффективный способ донесения информации до взрослых».

Метшин предложил мотивировать детей к раздельному сбору и воспитывать в них этот навык. Фото Олега Тихонова

«Если в Авиастроительном районе процесс перехода к раздельному сбору был достаточно долгий, то сейчас население уже готово. Уже через 2—3 недели 50% населения, которое несет мусор конкретно на контейнерную площадку, уже начинают осуществлять раздельный сбор», — добавил Богатов.

При этом оператор заявил, что внедрение раздельного сбора — достаточно затратно, расходы на транспортирование увеличиваются на 30%.

Жалобы на «лодочки»

«У нас возникают организационные проблемы. Нужно, чтобы обязательно убрали «лодочки», потому что населению — это понятно психологически — проще взять пакет, издалека бросить в открытую большую емкость, чем поднять крышку», — продолжил Богатов и обратился к УК с просьбой следить, в каких квартирах проводится ремонт: «Многие контейнеры разрушаются, когда вместо твердых коммунальных отходов туда попадают кирпичи, бетон, бой».

Метшин попросил совета у гендиректора УК «Уютный дом» Марата Нуриева, как поступить в такой ситуации. «Когда они мешками вывозят и ставят около подъезда, мы имеем два варианта: первое — просим, чтобы они заказали бункер, вывезли сами. Во втором случае (мы сами ждать не можем) экология нас оштрафует, мы вывозим сами, потом счет выставляем этому собственнику», — ответил Нуриев.

— Сегодня бункеры используются не только для сбора крупногабаритного мусора, а просто мы видим иной раз: проезжая, из машины чуть ли не в окошко выбрасывают пакет, который летит в эту открытую емкость. Эту практику будем прекращать: открытых емкостей больше не будет, — пояснил «Реальному времени» Гиниятуллин.

«И, соответственно, выбрасывать не получится — будут контейнерные площадки: там надо подойти, положить в лючок пакет с мусором. Большую часть контейнерных площадок мы будем строить именно такими — они будут предназначены для сбора двух видов отходов, но не дадут возможности… безобразничать, скажем так. Самое главное — создание условий», — уточнил он.

Для домов, где жители не согласятся заварить мусоропровод, в исполкоме придумали вариант установки отдельного контейнера для наиболее распространенного вида отходов, например пластика. Фото kzn.ru

Мусоропроводная проблема

Большая задача — решение вопроса по домам с мусоропроводами, и она должна решиться к 1 июня, заявил Гиниятуллин. Всего оборудованных ими домов — 464, основная часть расположена в Ново-Савиновском и Приволжском районах. Нужно построить 282 площадки для домов, оснащенных мусоропроводами:

— Задача стояла — в мае эту работу завершить, но сегодня середина мая, все крупные управляющие организации перевели свои контейнерные площадки на раздельный сбор там, где они есть. У нас остается вопрос, который требует решения, — дома с мусоропроводами. Мы должны получить разрешение жителей — отказываются они от мусоропроводов или остаются, потому что мы понимаем, что если есть мусоропровод, то раздельного сбора там нет. Второй момент — необходимо построить для этих домов площадки. На это надо средства потратить. К концу лета мы должны обеспечить всех жителей возможностью раздельного сбора отходов.

Для домов, где жители не согласятся заварить мусоропровод, в исполкоме придумали вариант установки отдельного контейнера для наиболее распространенного вида отходов, например пластика. «Дело в том, что у этих домов нет контейнерных площадок, — мы понимаем, что там некуда ставить эти сетки. Мы будем предлагать этим жителям на выходе из подъезда, возможно. Остальные отходы, если уж они не хотят разделять в смешанном виде, направлять в мусоропровод, и потом уже все отходы все равно проходят сортировку на сортировочной станции», — пояснил Гиниятуллин.